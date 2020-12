ANN ARBOR, Michigan: Hunter Dickinson a marqué 18 points sur 8 tirs sur 11, récolté sept rebonds et bloqué quatre tirs et le Michigan a battu Toledo 91-71 mercredi soir lors de leur première rencontre en 37 ans.

Isaiah Livers a frappé trois points à 3 points et a ajouté 16 points pour les Wolverines (5-0), avec Franz Wagner en marquant 14 et Austin Davis et Eli Brooks 12 chacun.

Le match venait juste d’être programmé mardi après que l’État de Caroline du Nord ait annoncé lundi qu’il devait se retirer du match prévu entre l’ACC et le Big Ten Challenge. La dernière fois que les Rockets ont affronté les Wolverines, c’était le 26 novembre 1983.

Dickinson, fraîchement nommé Big Ten Freshman de la semaine, est entré dans le jeu avec une moyenne de 14 points au tir à 70%. Il a réussi un dunk, Livers a frappé un 3 et Wagner a marqué quatre points dans une course de 13-0 à la fin de la première mi-temps, ce qui a permis au Michigan de prendre une avance de 42-21. Le spread était de 18 à la pause.

Une poussée rapide pour ouvrir la seconde mi-temps a ramené les Rockets (3-3) à 11 points, mais le Michigan a marqué les huit suivants et un layup de Dickson à la 13e minute a repoussé l’avance à 20 pour de bon.

Le Michigan a continué de frapper à chaud, faisant 9 sur 16 à 3 points et 58% au total. Toledo a tiré 41%, soit 9 sur 24 derrière l’arc.

Setric Millner Jr. et Spencer Littleson ont tous les deux obtenu 14 points pour les Rockets et Marreon Jackson 12 sur 4 sur 16.

Le Michigan devrait ouvrir la Big Ten Conference à domicile contre Penn State dimanche.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25