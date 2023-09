Les 18 attaques décisives de Kiara Wesseh permettent la victoire de Newark : rapport sur les sports de préparation des journaux record pour le jeudi 30 août

VOLLEY-BALL FILLES

Newark d. Earlville 25-15, 18-25, 25-8

Kiara Wesseh a réalisé 18 attaques décisives, quatre récupérations et deux blocs et Lauren Ulrich 24 passes décisives, deux blocs et six récupérations pour Newark (5-0, 2-0 Little Ten). Kodi Rizzo a ajouté cinq attaques décisives et quatre blocs et Elle Norquist 12 récupérations et trois attaques décisives.

Plainfield Nord d. Yorkville 25-13, 25-20

Joey Wolgast a réussi quatre attaques décisives et un bloc pour les Foxes (2-6, 0-1) lors de leur premier match de la Southwest Prairie Conference.

GOLF GARÇONS

Westmont 174, Plano 211

Les Reapers ont réalisé leur meilleur tour de la saison, Camden Winkler étant le meilleur buteur de Plano. Justin Bishop, Adam Kee, Adrian Lazarit et James McTighe ont également marqué pour Plano.

GOLF FILLES

Yorkville 197, Plainfield Central 206

Cassidy Madden et Katie Calder ont chacune tiré 48 pour mener les Foxes. Peyton Levine avait un 50.

TENNIS FILLES

Ottawa 4, Yorkville 3

Les Foxes ont remporté des victoires de Kat Koppin au troisième rang en simple, 6-3, 6-2 ; l’équipe n°1 en double d’Alexis Fedanzo-Dudley, 6-1, 6-3 ; et l’équipe de double n°3 composée d’Olivia Hernandez et Trinity Stewart, 6-0, 6-2.