Les 18 000 suppressions d’emplois d’Amazon ne vont pas assez loin, attendez-vous à d’autres licenciements

Le projet d'Amazon (AMZN) de supprimer 18 000 travailleurs est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ses effectifs d'environ 1,5 million. Ce n'est probablement que le début, car le géant du commerce électronique et du cloud peine à maîtriser ses dépenses. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, ​​a annoncé mercredi les coupures dans un article de blog s'adressant aux employés après que le Wall Street Journal eut annoncé la nouvelle plus tôt dans la journée, indiquant que la plupart des licenciements auraient un impact sur les opérations de vente au détail et de recrutement d'Amazon. En novembre, Amazon aurait cherché à licencier environ 10 000 travailleurs après avoir embauché environ 300 000 personnes au plus fort de la pandémie de Covid pour répondre à la demande croissante d'achats en ligne. "Ils ont embauché un grand nombre de personnes … licencier 18 000 personnes n'est franchement rien", a déclaré Jim Cramer jeudi sur CNBC. "L'une des raisons pour lesquelles le stock n'a pas augmenté davantage est qu'ils n'ont pas licencié suffisamment de personnes. Jassy n'est pas fini", a-t-il ajouté. Les actions d'Amazon, qui ont clôturé 2022 en baisse de plus de 50 %, ont initialement légèrement augmenté jeudi matin avant de chuter plus tard de plus de 1 % pour atteindre environ 84 $ chacune. Le Club a appelé Amazon à limiter ses dépenses et à remédier à sa main-d'œuvre pléthorique, d'autant plus que l'entreprise est confrontée à l'inflation, à des taux d'intérêt élevés et à un ralentissement de l'économie mondiale. "S'il y a trop de monde, ils doivent laisser partir certaines personnes", avait déclaré Jim mercredi. L'annonce d'Amazon intervient alors que l'industrie technologique est plus largement confrontée à une pression croissante des investisseurs pour gérer la flambée des coûts. Le club tenant Salesforce (CRM) a déployé mercredi un plan de réduction des coûts qui comprend une réduction de 10% de ses effectifs – une décision indispensable avec une récession potentielle qui se profile à l'horizon. Les holdings du club Meta Platforms (META) et Microsoft (MSFT), ainsi que Netflix (NFLX), Snap (SNAP) et Tesla (TSLA), ont annoncé des licenciements ces derniers mois, alors qu'ils font face à une croissance plus lente et à la chute des cours boursiers. "Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide ; cependant, je suis également optimiste sur le fait que nous serons inventifs, ingénieux et décousus en cette période où nous n'embauchons pas massivement et n'éliminons pas certains rôles, " Jassy a écrit mercredi. Bottom line Ces licenciements sont un bon début, mais ne vont pas assez loin. Si licencier du personnel est toujours une décision difficile, l'entreprise doit encore réduire ses effectifs pour pouvoir à nouveau croître. S'il y a d'autres coupes à venir, le marché récompensera probablement le titre et le poussera plus haut. Amazon est dans une situation difficile. Amazon Web Services, l'unité cloud rentable de l'entreprise, est confrontée à une croissance plus lente et à une concurrence accrue, tandis que sa division publicitaire fait face à des pressions alors que les entreprises limitent leurs dépenses de marketing. Les géants de la technologie ont commis l'erreur de trop étendre leurs activités et cela les a finalement rattrapés. Meta a annoncé en novembre qu'il licenciait environ 13 % de ses effectifs, mais ces réductions sont également insuffisantes. Le club holding Alphabet (GOOGL) devra également probablement supprimer des emplois dans un proche avenir. Plus généralement, nous espérons qu'Amazon et d'autres géants de la technologie verront un certain soulagement cette année grâce au ralentissement de l'inflation et à un dollar américain plus faible . (Jim Cramer's Charitable Trust est long AMZN, CRM, GOOGL, MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

