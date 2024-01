Les 17 programmes de football de l’ACC s’affrontent lors de la première semaine, comme le souligne le Boston College de l’État de Floride, lundi soir, fête du Travail.

CHARLOTTE, Caroline du Nord (theACC.com) – En menant au ACC Huddle : émission de publication du calendrier de football 2024 Le mercredi 24 janvier, de 17 h à 19 h HE sur le réseau ACC et en diffusion simultanée sur ESPN2, l’Atlantic Coast Conference a annoncé aujourd’hui les matchs programmés pour la semaine 1. Les 17 programmes de football de l’ACC joueront tout au long du week-end de la fête du Travail, souligné par le Boston College. dans l’État de Floride lundi soir.

Comme annoncé précédemment, Georgia Tech et Florida State s’affronteront lors du match d’ouverture de la saison 0 qui se jouera en Irlande.

Semaine 0 – En Irlande avec Le College Gameday d’ESPN construit par Home Depot

• Deux équipes de l’ACC de Florida State et de Georgia Tech feront partie de l’histoire lors de la semaine 0 de la saison 2024, comme l’indique ESPN. College GameDay construit par Home Depot diffusera en direct pour la première fois en dehors des États-Unis depuis Dublin, en Irlande, l’Aer Lingus College Football Classic le samedi 24 août 2024, pour lancer la saison 2024.

• Florida State, qui faisait partie de la première émission College GameDay d’ESPN en 1993, fera sa 35e apparition. Georgia Tech fera sa sixième apparition dans l’émission d’avant-match.

Semaine 1 – Programme complet de football pendant le week-end de la fête du Travail

• Les 17 programmes de football de l’ACC seront présentés tout au long du week-end de la fête du Travail avec 16 matchs répartis sur cinq jours, du 29 août au septembre. 2.

• Le week-end de la Fête du Travail commence le jeudi 29 août avec trois matchs : la Caroline du Nord se rendra au Minnesota pour un match revanche de la saison dernière, NC State accueillera la Caroline de l’Ouest et Wake Forest ouvrira la saison à domicile contre Caroline du Nord A&T.

• Le vendredi 30 août, le nouveau membre Stanford accueillera TCU, tandis que Duke débutera sa première année sous la direction du nouvel entraîneur-chef Manny Diaz avec un match à domicile contre Elon.

• La liste de samedi est mise en évidence par trois confrontations ACC/SEC, dont le match de lancement Chick-fil-A 2024 entre Clemson et la Géorgie au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, en Géorgie, une confrontation de rivalité sans conférence dans l’État avec Miami se rendant en Floride. , et Virginia Tech sur la route de Vanderbilt. Pitt ouvrira à domicile contre Kent State, Syracuse accueillera l’Ohio et Louisville affrontera Austin Peay à Louisville, Kentucky. Les affrontements dans l’État de samedi incluent Cal accueillant UC Davis, Georgia Tech contre Georgia State, SMU affrontant Houston Christian et Virginia accueillant Richmond.

• L’ACC organisera à nouveau au moins une équipe jouant le lundi de la fête du Travail pour conclure un week-end d’ouverture mouvementé du football de l’ACC, alors que le Boston College se rendra vers le sud pour affronter les champions en titre de l’ACC 2023 Florida State à Tallahassee, en Floride. Il s’agit de la 15e année consécutive (moins la saison COVID 2020) que l’ACC joue le jour de la fête du Travail et la 18e année depuis que l’État de Floride et Miami ont joué le jour de la fête du Travail en 2005.

Le nouveau modèle de calendrier de l’ACC pour les saisons 2024-2030, qui a été révélé exclusivement sur ACC Network en octobre, se poursuivra sans division, comportera 17 écoles avec les ajouts de Cal, SMU et Stanford, et augmentera le nombre de conférences annuelles. affrontements de 56 à 68. Sur la base du pourcentage de victoires de la conférence, les deux meilleures équipes s’affronteront lors du match de championnat de football de l’ACC le premier samedi de décembre au stade Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord.

