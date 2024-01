Les 17 États les plus peuplés sur Ozempic – Best Life

Alors que les folies en matière de perte de poids vont et viennent, de nouveaux médicaments très efficaces semblent ici s’annoncer. Partout aux États-Unis, des personnes se sont récemment tournées vers ces médicaments pour perdre du poids de façon spectaculaire en peu de temps. La montée en puissance des agonistes du GLP-1 comme Ozempic pourrait avoir quelque chose à voir avec l’influence d’Hollywood, de nombreuses célébrités de renom admettant avoir pris ces médicaments pour perdre du poids au cours de l’année écoulée. Mais quand tu regardes réellement où ces médicaments sont les plus prescrits, la Californie ne sort même pas du top 20.

Nouvelle recherche fourni à Axios par la société d’analyse de la santé PurpleLab offre un aperçu de la prévalence des prescriptions de GLP-1 aux États-Unis, en utilisant les données collectées auprès de 1,9 milliard de réclamations d’assurance privée, Medicare et Medicaid. L’analyse prend en compte Ozempic, le médicament contre le diabète de Novo Nordisk, qui a été largement prescrit hors AMM pour perdre du poids, et Wegovy, que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé pour perdre du poids en 2021. Elle inclut également le médicament contre le diabète d’Eli Lilly. Mounjaro et son médicament amaigrissant Zepbound, ce dernier approuvé par la FDA en novembre.

Les données regroupent toutes ces prescriptions, il n’est donc pas clair combien de ces prescriptions concernent exclusivement la perte de poids. Néanmoins, les résultats sont fascinants. Poursuivez votre lecture pour un classement des 17 États les plus peuplés sur Ozempic.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 10,0

L’utilisation intensive d’Ozempic dans le Michigan pourrait avoir des conséquences. UN Rapport de juillet 2023 du Département des Assurances et des Services Financiers du Michigan, qui examine et approuve les tarifs des assureurs, a révélé que les compagnies d’assurance maladie cherchaient à augmenter les primes dans l’État face à la demande croissante pour ces médicaments coûteux contre le diabète et la perte de poids, le Presse gratuite de Détroit signalé.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 10.4

Également en juillet de l’année dernière, Matthieu GilbertPhD, professeur d’endocrinologie du Larner College of Medicine de l’Université du Vermont, a tiré la sonnette d’alarme sur l’utilisation non conforme de médicaments comme Ozempic pour perdre du poids.

“Ce n’est pas un médicament que je recommanderais aux personnes dans la vingtaine qui cherchent à perdre quelques kilos avant un mariage”, a déclaré Gilbert à WCAX, affilié à CBS, à Burlington, Vermont. “Ce n’est pas socialement responsable, ce n’est pas économiquement responsable.”

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 11.0

La Caroline du Nord a récemment réprimé son taux élevé de consommation de médicaments amaigrissants. Le plan de santé de l’État n’est plus couvre les nouvelles ordonnances pour des médicaments comme Ozempic et Wegovy, a rapporté le média local Fox 8 le 17 janvier.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 11.4

L’année dernière, des chercheurs du centre médical de l’Université du Kansas ont publié l’un des premiers articles évalués par des pairs soulignant l’importance d’une activité physique régulière pour ceux qui prennent des médicaments amaigrissants.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 11.6

En décembre, KVUE, affilié local à ABC, a signalé que les centres antipoison du Texas constataient un augmentation des appels probablement en raison de l’utilisation accrue par les résidents de médicaments amaigrissants et de leurs effets secondaires potentiels, tels que des nausées et des vomissements.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 11.9

Un homme du Dakota du Sud a déposé l’un des premiers procès contre le fabricant d’Ozempic au sujet d’effets secondaires présumés de gastroparésie, affirmant que les utilisateurs n’étaient pas suffisamment avertis du risque de vomissements graves et de problèmes d’estomac à long terme liés à l’utilisation de ce médicament.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 12,0

Le fabricant d’Ozempic et de Wegovy, Novo Nordisk, était également frappé par un procès d’une femme de l’Iowa qui affirme que la société a minimisé les effets secondaires potentiels pour les patients, a rapporté l’Iowa Capital Dispatch.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 12,5

Août dernier, Les vraies femmes au foyer d’Atlanta alun Eva Marcille commentaires désactivés sur son Instagram après qu’une publication ait suscité l’inquiétude des fans qui se demandaient si la célébrité utilisait Ozempic, Page six signalé.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 13.2

Se classant dans le top 10, le Dakota du Nord a à peine battu son État frère du Sud pour le nombre total de prescriptions Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Zepbound.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 13.3

Nouvelle année, nouveaux procès. Une femme de l’Idaho a déposé une autre plainte contre Novo Nordisk devant un tribunal fédéral le 9 janvier. Comme les autres, elle affirme que la société n’a pas réussi à sensibiliser les consommateurs aux graves effets secondaires gastro-intestinaux d’Ozempic.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 13.4

Bien qu’Ozempic ait suscité de nombreuses critiques, un médecin de l’Alabama a récemment dit elle pense que les médicaments amaigrissants GLP-1 pourraient changer la donne pour freiner la crise de l’obésité dans l’État.

“Nous pourrions voir la lumière au bout du tunnel pour la crise de l’obésité en Alabama. C’est une déclaration importante”, Hayley DeGraaff, MD, directeur médical de l’Advanced Life Clinic à Huntsville, a déclaré au média local WAFF. “Je pense honnêtement que dans 50 ans, lorsque nous examinerons cette classe de médicaments, nous pourrions potentiellement les assimiler à une percée médicale aussi importante que la découverte d’antibiotiques ou de vaccins ou quelque chose du genre.”

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 13.8ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

ACA Pharmacy à Nashville s’est fait un nom après avoir créé une version contrefaite d’Ozempic qui a généré des millions de dollars au premier semestre 2023. Mais la société a récemment été obligé de fermer au milieu de nombreuses controverses, Le Washington Post signalé.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 15.4

Il n’est peut-être pas surprenant qu’un grand nombre de résidents de Louisiane utilisent des médicaments amaigrissants. Cet État du Sud a le deuxième taux d’obésité le plus élevé dans le pays, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 16.1

Pendant ce temps, le Mississippi a le deuxième plus haut taux de mortalité du diabète dans le pays, selon le CDC.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 17.5

Classé au troisième rang pour le plus grand nombre de personnes prenant Ozempic ou d’autres médicaments amaigrissants, l’Alaska est le seul État non méridional à figurer dans le top cinq.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 18.9

La Virginie occidentale est confrontée à un grave problème d’obésité et de diabète. Les dernières données du CDC indiquent que cet État a le taux d’obésité le plus élevé et le taux de mortalité due au diabète le plus élevé du pays.

Taux d’ordonnances GLP-1 délivrées aux patients pour 1 000 personnes : 20,7

Aux États-Unis, le Kentucky connaît le plus grand nombre de prescriptions de GLP-1 basées sur l’assurance. Pour 1 000 personnes dans cet État, environ 21 se sont vu prescrire Ozempic, Wegovy, Mounjaro ou Zepbound. En comparaison, le Rhode Island a un taux de seulement 3,7 ordonnances pour 1 000 habitants, étant l’État le moins bien classé.

