Les 17 coups sûrs de Julio Rodríguez en quatre matchs ramènent les Mariners dans la course aux éliminatoires de l’AL

Les Mariners de Seattle étaient pour la plupart des vendeurs à la date limite des échanges il y a trois semaines, rapprochant Paul Sewald des Diamondbacks de l’Arizona dans un mouvement signalant que cette année ne se terminerait probablement pas en séries éliminatoires.

Julio Rodríguez avait d’autres idées.

Le jeune All-Star a récemment terminé une séquence de quatre jours pour les âges, établissant un record de la MLB avec 17 coups sûrs en quatre matchs et aidant à repousser les Mariners dans la course aux séries éliminatoires de la Ligue américaine.

Rodriguez est allé 17 en 22 dans les quatre matchs de mercredi à samedi – tous les Mariners gagnent – ​​augmentant sa moyenne au bâton de 0,256 à 0,278 dans le processus. Seattle a terminé un balayage sur le champion en titre des World Series Houston Astros dimanche, conservant la victoire 7-6.

Classement MLB Power : les Mariners de Seattle font-ils partie du Top 5 ?

Les Mariners ont remporté 14 de leurs 17 derniers matchs et ont actuellement une place en séries éliminatoires. Ils ont un demi-match d’avance sur les Blue Jays de Toronto pour la dernière position de joker dans l’AL.

Il reste encore six semaines dans la saison régulière, mais les Mariners sont naturellement satisfaits de leurs chances de jouer au baseball prolongé en octobre.

« Tout se résume à la compétition et nos gars adorent concourir et nous l’avons recherché aujourd’hui et c’est la seule façon de trouver un moyen de balayer une équipe comme celle-là à cette période de l’année », a déclaré le manager de Seattle. dit Scott Servais. « Donc, nous continuerons à rouler. Les gars le ressentent en ce moment. Nous jouons un excellent baseball. »

PENDANT CE TEMPS, AUX NL

Pour ceux qui aiment le chaos, la course aux jokers de la Ligue nationale en est pleine.

Après les matchs de dimanche, les Phillies (67-56), les Giants (65-59), les Cubs (64-59), les Reds (64-61), les Marlins (64-61) et les Diamondbacks (64-61) sont les six équipes dans la course pour trois places de joker NL.

« Chaque match compte », a déclaré samedi le manager des Diamondbacks, Torey Lovullo, après un double balayage des Padres. « J’amplifie vraiment ce message. Les victoires sont vraiment, vraiment importantes en ce moment. Les gars ont été fantastiques pour faire les petites choses. »

EN HAUSSE

Les Red Sox profitent toujours d’un balayage de trois matchs sur leur principal rival, les Yankees de New York.

Mais un balayage de trois matchs qui les maintient en lice pour la course aux séries éliminatoires de l’AL ? C’est même mieux.

Les Red Sox ont remporté huit de leurs 11 derniers matchs et continuent de se cacher dans la course AL, assis trois matchs derrière les Mariners pour la dernière place de joker après les matchs de dimanche.

CHUTE

En parlant des Yankees, ils s’enfoncent rapidement dans le classement AL.

Ils ont perdu neuf de leurs 10 derniers matchs, ce qui les place à 60-64 au total et neuf matchs en arrière pour la position finale en séries éliminatoires de l’AL. En d’autres termes, les choses sont assez sombres. Le dimanche, ils perdu huit matchs consécutifs pour la première fois depuis 1995.

« Nous devons être incroyables jusqu’au bout », a déclaré dimanche le manager Aaron Boone.

Les Yankees risquent sérieusement de terminer sous la barre des 0,500 pour la première fois depuis 1992, année où ils ont terminé 76-86.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Marins de Seattle Julio Rodríguez