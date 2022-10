Les 16 livres audibles que le personnel de Crumpe aime lire

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Bien que nous puissions tous convenir que lire des livres est formidable, les écouter peut souvent être meilleur. Vous pouvez facilement écouter un livre audio tout en cuisinant, en vous déplaçant ou tout simplement allongé dans votre lit avec vos écouteurs dans le noir.

Connu pour sa vaste bibliothèque de livres audio, Audible a ajouté des podcasts, du contenu de bien-être guidé et des originaux Audible ces dernières années, ce qui en fait l’endroit idéal pour obtenir votre contenu audio. Normalement 15 $ par mois, Audible propose actuellement l’une de ses meilleures promotions à ce jour : .

C’est l’accès à une bibliothèque de contenu audio “tout ce que vous pouvez manger” de style Netflix, ainsi qu’un crédit par mois à échanger contre n’importe quel livre audio du catalogue en tant que gardien. C’est vrai – une fois échangé, le livre est à vous d’écouter (et de réécouter) même si vous annulez éventuellement votre abonnement, ce que vous pouvez faire à tout moment. Après cette période promotionnelle, le service se renouvelle à son tarif mensuel normal de 15 $. Les anciens abonnés à Audible ne sont pas éligibles pour cet accord, qui est valable jusqu’au 31 décembre.

Mais avec une bibliothèque aussi vaste, par où commencer ? C’est pourquoi les éditeurs de CNET se sont réunis et ont compilé cette liste de leurs livres préférés disponibles sur Audible. Vous pouvez donc écouter certains ou tous ces titres – ou ceux que vous souhaitez choisir – pour seulement 24 $ au cours des quatre prochains mois, et même en conserver quatre.

N’oubliez pas que vous pouvez annuler à tout moment, et tous les livres que vous avez téléchargés avec un crédit restent à vous pour les écouter et en profiter même si votre abonnement n’est plus actif. Et bien que nous ayons lié les titres individuels ci-dessous, vous devez cliquer sur le lien ci-dessus pour obtenir la remise.

Sans plus tarder, voici quelques-uns de nos livres audio préférés qui valent votre temps – de la non-fiction et des commentaires sociaux provocateurs à des plats beaucoup plus évasifs.

Amazone Avant de voir le film, j’étais déjà tombée amoureuse de The Martian. Lu à l’origine par RC Bray et maintenant lu par le toujours merveilleux Wil Wheaton, le Martien se sent fait sur mesure pour être un livre audio. Parce qu’il est principalement écrit à la première personne, vous avez vraiment l’impression d’écouter les journaux de mission d’un homme qui lutte pour survivre seul sur une planète. J’ai les deux versions, bien que seule la version de Wheaton soit actuellement disponible, et je vous invite à en obtenir une copie. C’est le fourrage parfait pour les déplacements. –James Bricknell

Amazone Getting to Yes n’était pas un livre que j’aurais essayé d’écouter tout seul, mais il m’a été recommandé et je l’ai beaucoup apprécié. L’idée sous-jacente est assez simple : négociez des arguments sans avoir l’impression d’avoir cédé. J’étais sceptique sur le fait que cela puisse m’aider, mais cela passe par des tonnes d’exemples et j’ai trouvé de nouvelles façons de traverser des discussions difficiles et de les rendre plus productives. pour tout le monde. Je le recommande vivement aux personnes qui ont des problèmes avec leurs amis, leurs collègues et même leur famille. — Jared Di Pane

Amazone Je ne suis pas sûr que j’aurais aimé le roman d’Amal El-Mohtar et Max Gladstone C’est comme ça que vous perdez la guerre du temps si je ne l’avais pas accidentellement obtenu sous forme de livre audio – et je jure qu’il est encore plus superbe entendu que lu. Le livre de science-fiction raconte l’histoire de la guerre du temps titulaire du point de vue de deux personnages qui, d’abord opposés dans un conflit sanglant, s’entremêlent lentement. Cette narration épistolaire est enrichie par Cynthia Farrell et Emily Woo Zeller exprimant les deux agents du roman qui s’entourent sur des champs de bataille à des moments et dans des espaces différents. Ils laissent des messages qui narguent et frustrent l’autre dans des récits alternés, mais cela se transforme bientôt en connexion et plus encore – tous exprimés de manière plus convaincante par Farrell et Zeller que je ne pouvais l’imaginer, transformant un livre de science-fiction avec des personnages étranges en un livre à combustion lente. drame sonore. -David Lumb

Amazon/Capture d’écran par CNET Ce livre est magnifiquement raconté sous plusieurs angles. Little Disasters examine la nature complexe de la maternité et les secrets qui peuvent se cacher derrière une image soigneusement cultivée. -Shelby Brown

Amazon/Capture d’écran par CNET Lu par Peter Noble, ce lauréat du Booker Prize suit une famille sud-africaine blanche aux prises avec la race, la pauvreté, la politique et l’héritage de l’apartheid. –Sarah Seigneur

Amazon/Capture d’écran par CNET Le dernier livre de l’auteur sur des vacances de rêve détournées par la pandémie est raconté par Marin Ireland, une actrice de théâtre et de cinéma vraiment fantastique basée à New York. –Sarah Seigneur

Amazon/Capture d’écran par CNET Narré par l’auteur, ce mémoire captivant traite du racisme, de la violence familiale et d’une culture obsédée par le poids. Il documente intensément et avec éloquence la lutte d’un écrivain confronté à des relations tumultueuses, à une éducation inégale et au fardeau du sectarisme anti-noir américain. –Laura Michelle Davis

Amazon/Capture d’écran par CNET People Like Her est une histoire captivante et pleine de suspense racontée sous plusieurs angles. L’histoire met un éclairage saisissant et sans faille sur la technologie, les influenceurs des médias sociaux et la famille. -Shelby Brown

Amazon/Capture d’écran par CNET Home Before Dark de Riley Sager est un thriller effrayant dans la veine d’Amityville Horror. L’histoire tourne autour d’une jeune femme qui retourne dans la maison de son enfance et doit affronter les fantômes de son passé. -Shelby Brown

Amazon/Capture d’écran par CNET Une enquête approfondie sur les racines de la montée au pouvoir de Poutine à l’ère post-soviétique et sur la mesure dans laquelle il a consolidé et exercé ce pouvoir dans les années qui ont suivi. — Brun riche

Amazon/Capture d’écran par CNET La seule partie uniquement audible de la série de livres Star Wars: The High Republic est présentée sous la forme d’un drame radiophonique, avec une distribution complète interprétant toutes les parties. C’est une histoire fantastique sur la vie et l’histoire de la patronne de Nihill, Lorna Dee, et ajoute une tonne de couleurs amusantes à l’univers en cours de construction dans The High Republic. — Russel Holly

Amazon/Capture d’écran par CNET L’histoire effrayante d’un groupe d’employés de parcs à thème bloqués au travail pendant la tempête du siècle et leur lutte pour leur survie dans les semaines qui suivent. Cette histoire fonctionne mieux comme un livre audio car chaque chapitre est raconté avec une voix différente, ce qui est très important lorsque l’histoire est présentée sous forme d’interview. — Russel Holly

Amazon/Capture d’écran par CNET Si tu as aimé Le Martien, Project Hail Mary sera un pur plaisir. L’existence même de la Terre est en péril, et nous avons une dernière chance de la sauver. Weir fait son travail typique et incroyable de tisser la science et l’humour dans tout le drame. Cependant, je le recommande spécifiquement comme livre audio, car il y a des parties intégrantes de l’histoire que je ne peux pas comprendre en tant que texte. Si je dis quelque chose de plus, je gâcherai le plaisir. Alors cochez une serrure. –Natalie Weinstein

Amazon/Capture d’écran par CNET Un narrateur peut faire ou défaire un livre audio. James Marsters, qui a raconté tous les livres de Dresden Files, est un maître. Il donne vie à Harry Dresden, sorcier et détective privé. Battle Ground est le tome 17 de cette incroyable série. Mais s’il vous plaît, commencez par le tome 1 ! EW décrit la série comme “Buffy contre les vampires avec Philip Marlowe”. Je ne peux pas faire mieux. –Natalie Weinstein

Amazon/Capture d’écran par CNET Il est raconté par Gollum lui-même, Andy Serkis. Oui, vous obtenez Gollum dans toute sa gloire flegmée et gargouillante. Mieux encore, Serkis bascule habilement entre tous les personnages et parvient à rendre chacun d’eux distinct, vous gardant rivé – même lorsque vous savez ce qui va suivre. –Anne Dujmovic

Amazon/Capture d’écran par CNET Lorsqu’une urgence familiale à Noël dernier m’a amené à faire un trajet de 10 heures en solo, j’ai eu la voix de Trevor Noah pour me tenir compagnie. Le comédien et animateur du Daily Show raconte ses mémoires sur son enfance dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, où même sa naissance était illégale. Il partage des histoires sur le fait d’être un enfant multilingue et biracial et d’apprendre à entrer et sortir de différents mondes tout en ne s’intégrant nulle part. Dans sa voix, ces histoires – de déchirantes à hilarantes, mais toujours captivantes – deviennent encore plus riches. –Anne Dujmovic