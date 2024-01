Les 15 téléphones mobiles les plus vendus de tous les temps

En 2021, il y avait environ 7,1 milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, soit environ 90 % de la population mondiale. Les téléphones mobiles sont devenus l’un des éléments technologiques les plus répandus, évoluant considérablement par rapport à leurs premières versions volumineuses.

Jetons un coup d’œil à certains des téléphones mobiles les plus vendus de tous les temps, en tirant parti des données fournies par WikipédiaYahoo Finance et un cabinet d’analystes technologiques Omdia.

Téléphones mobiles les plus vendus de tous les temps

Voici les téléphones mobiles les plus vendus de tous les temps, ainsi que leurs ventes totales et leurs années de ventes :

1.Nokia 1100

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 250+ millions

– Années de ventes : 2003-2009

2. Nokia1110

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 248 millions

– Années de ventes : 2005-2010

3. iPhone 6 et 6 Plus

– Fabricant : Apple

– Ventes totales : 222 millions

– Années de ventes : 2014-2018

4. Nokia série 105

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 200+ millions

– Années de ventes : 2013 à aujourd’hui

5.Samsung E250

– Fabricant : Samsung

– Ventes totales : 100 millions

– Années de ventes : 2006-2009

6. Nokia6600

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 70 millions

– Années de ventes : 2002-2007

7. Samsung Galaxy SII

– Fabricant : Samsung

– Ventes totales : 40 millions

– Années de ventes : 2011-2012

8. Nokia5230

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 35 millions

– Années de ventes : 2010-2012

9. Nokia2610

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 32 millions

– Années de ventes : 2006-2008

10. Nokia1200

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 30+ millions

– Années de ventes : 2007-2010

11.Samsung E1100

– Fabricant : Samsung

– Ventes totales : 25 millions

– Années de ventes : 2009-2012

12.Nokia C1-01

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 20 millions

– Années de ventes : 2010-2012

13. Nokia6300

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 20 millions

– Années de ventes : 2004-2007

14.Motorola RAZR V3

– Fabricant : Motorola

– Ventes totales : 130 millions

– Années de ventes : 2004-2006

15. Nokia 3310

– Fabricant : Nokia

– Ventes totales : 126 millions

– Années de ventes : 2000-2005

En tête de liste des téléphones les plus vendus de tous les temps se trouve le très acclamé Nokia 1100, avec plus de 250 millions de ventes au cours de ses six années d’existence avant d’être abandonné en 2009.

Même lors de l’essor des premiers smartphones grand public comme la série Nokia E et l’iPhone, le Nokia 1100 se distinguait par son prix abordable, l’accent mis sur les fonctionnalités de base et sa taille compacte, ce qui en faisait un choix populaire dans les pays en développement.

Suivent de près en deuxième position un autre modèle de la même gamme, le Nokia 1110, qui s’est vendu à 248 millions d’unités.

Les iPhone 6 et 6 Plus occupent la troisième place, totalisant collectivement 222 millions d’unités vendues. Ces modèles, dotés d’écrans de 4,7 et 5,5 pouces, ont marqué l’avènement des smartphones à grand écran, les plaçant comme les iPhone les plus vendus d’Apple et les smartphones les plus vendus à ce jour. La popularité de l’iPhone 6 était si durable qu’il a été réédité en 2017 à un prix moyen.

Les positions suivantes parmi les téléphones les plus vendus sont principalement occupées par Nokia et Apple, seuls le Samsung E1100 (11ème rang) et le Motorola Razr V3 (17ème rang) parvenant à briser le duopole.

Au cours de la dernière décennie, Nokia et Apple ont connu des trajectoires contrastées. Après son succès sur le marché des télécommunications, Nokia a faibli lors de la transition vers les smartphones, cédant du terrain à des concurrents comme Apple, Google et Samsung. Microsoft a acquis l’activité de téléphonie mobile de Nokia en 2014 dans le but de renforcer son Windows Phone, mais lorsque cet effort a échoué, l’activité de téléphonie de Nokia a été à nouveau vendue, cette fois à HMD Global. Actuellement, HMD Global continue de produire des téléphones Nokia, y compris des versions remaniées de modèles antérieurs, fonctionnant sous le système d’exploitation Android.

La rivalité des temps modernes : Apple contre Samsung

La transformation de l’objectif principal d’Apple de l’informatique personnelle vers les téléphones mobiles a été remarquable. En 2009, les ventes d’iPhone représentaient environ 25 % des revenus de l’entreprise. Avance rapide jusqu’en 2023, et la moitié des impressionnants 383 milliards de dollars de revenus d’Apple sont attribués à leurs smartphones.

L’iPhone maintient constamment sa domination, assurant les premières places dans la liste annuelle des téléphones les plus vendus. Cette tendance est soutenue par les recherches menées par les analystes technologiques Omdia.

Voici les smartphones les plus vendus pour 2022 et 2023 :

Téléphones les plus vendus en 2022

1. iPhone 13 – 55 millions

2. Galaxy A13 – 35 millions

3. iPhone 13 Pro Max – 29 millions

4. iPhone 14 Pro Max – 23 millions

5. iPhone 11 – 21 millions

6. iPhone 13 Pro – 19 millions

7. iPhone 14 Pro – 18 millions

8. Galaxy A03 Core – 18 millions

9. iPhone 14 – 17 millions

10. Galaxy A03 – 16 millions

Meilleures ventes 2023

1. iPhone 14 Pro Max – 31 millions

2. iPhone 14 – 26 millions

3. iPhone 14 Pro – 24 millions

4. iPhone 13 – 22 millions

5. Galaxy A14 – 20 millions

6. Galaxy A14 5G – 14 millions

7. Galaxy A54 5G – 14 millions

8. Galaxy S23 Ultra – 13 millions

9. Galaxy A04e – 11 millions

10. Redmi 12C – 11 millions

Samsung, le géant coréen de l’électronique, affiche des chiffres de ventes impressionnants, offrant une forte concurrence à Apple. Bien que les deux sociétés aient des modèles économiques différents, leurs appareils phares sont souvent comparés. Samsung excelle dans des domaines tels que la durée de vie de la batterie et la fourniture d’options de milieu et bas de gamme, tandis qu’Apple est leader en matière d’optimisation et de sécurité. Les deux marques sont réputées pour leurs excellentes capacités photo.

Aux États-Unis, Apple domine le marché des smartphones, avec une part de marché substantielle de 52 %. Cependant, à l’échelle mondiale, Samsung prend la tête avec une part de marché de 22 %, dépassant les 19 % d’Apple.

Téléphones les plus vendus : de l’héritage de Nokia au règne d’Apple et au-delà Le parcours des téléphones mobiles, des briques encombrantes aux compagnons omniprésents, se reflète dans l’évolution des modèles les plus vendus. La domination précoce de Nokia, marquée par son prix abordable, sa durabilité et ses fonctionnalités de base, a ouvert la voie à l’essor d’Apple avec l’iPhone et à l’accent mis sur les grands écrans et une expérience utilisateur fluide. Alors que Nokia a faibli pendant la transition des smartphones, Apple a capitalisé, renforçant sa position avec des iPhones toujours les plus vendus, même aujourd’hui. Cependant, Samsung reste un concurrent redoutable, en particulier sur les marchés mondiaux, offrant diverses options et excellant dans des domaines spécifiques tels que la durée de vie de la batterie et le prix abordable. Cette rivalité dynamique souligne le paysage mobile en constante évolution. Si Apple règne actuellement en maître sur le segment haut de gamme, Samsung répond à des besoins plus larges avec une gamme plus large. Les deux marques excellent dans la technologie des appareils photo, repoussant les limites de la photographie mobile. Pour l’avenir, il est fascinant de réfléchir à ce que l’avenir nous réserve. Les téléphones pliables vont-ils devenir courants ? Comment les avancées technologiques vont-elles brouiller davantage les frontières entre les smartphones et les autres appareils ? Et quels nouveaux acteurs pourraient émerger pour remettre en cause l’ordre établi ? Une chose est sûre : les téléphones mobiles continueront de façonner profondément nos vies. Comprendre leur passé et leur présent est essentiel pour anticiper et naviguer dans leur avenir en constante évolution.

