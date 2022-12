Les 15 meilleurs RPG sur Nintendo Switch

La Commutateur Nintendo est sur le marché depuis plus de cinq ans maintenant, et pendant ce temps, la console a constitué une bibliothèque de jeux incroyablement robuste. Presque tous les genres de jeux vidéo auxquels vous pouvez penser sont bien représentés sur le système, mais cela est particulièrement vrai pour les RPG. Avec la saison des fêtes en plein essor, c’est peut-être le meilleur moment pour acheter les meilleurs RPG pour Nintendo Switch.

Des franchises de longue date comme Pokemon et Dragon Quest aux titres originaux comme Triangle Strategy, la console hybride de Nintendo abrite une multitude d’aventures épiques qui gratteront les démangeaisons de jeu de rôle de n’importe qui. Voici nos choix pour les meilleurs RPG sur Nintendo Switch. Et pour plus de recommandations, assurez-vous de consulter le meilleurs jeux familiaux multijoueurs Switch et les 40 meilleurs jeux du système.

Nintendo Ne laissez pas l’étrange surnom vous tromper; Bravely Default II est, au fond, une aventure Final Fantasy traditionnelle sous un autre nom. Dans le moule classique, le jeu suit quatre guerriers hétéroclites dans une quête pour rétablir l’équilibre des cristaux élémentaires qui gouvernent le monde. Même de nombreux sorts et objets que vous acquérez en cours de route sont directement tirés de Final Fantasies passés. Mais Bravely Default introduit également ses propres idées uniques dans le mélange, telles que ses commandes homonymes Brave et Default, qui permettent aux personnages de sauter des tours pour accumuler des points qui peuvent ensuite être dépensés pour déclencher plusieurs actions à la fois. Il est profond et inventif, et lorsqu’il est associé au système de travail flexible, il offre une liberté presque vertigineuse pour bricoler la construction de votre groupe. Vous recevez des alertes de prix pour Bravely Default II

Nintendo/Square Enix Près de 30 ans après sa sortie originale, Secret of Mana reste l’un des RPG les plus appréciés jamais produits, et les propriétaires de Switch peuvent à nouveau découvrir le classique – ou pour la première fois – grâce à la bien nommée Collection of Mana. Cette compilation de trois jeux regroupe Secret of Mana avec son prédécesseur Game Boy (connu sous le nom de Final Fantasy Adventure ou Mystic Quest, selon l’endroit où vous vivez) et sa suite précédemment uniquement japonaise Trials of Mana, offrant une introduction parfaite à l’un des Les franchises les plus vénérées de Square Enix. Vous recevez des alertes de prix pour Collection of Mana

Nintendo/Bandai Namco Le jeu qui a fait de FromSoftware, développeur d’Elden Ring, un nom familier, Dark Souls reste l’une des réalisations majeures du studio – tout aussi stimulant et séduisant que lors de son lancement en 2011. Cette édition remasterisée regroupe l’aventure originale avec son Artorias of the Abyss Extension DLC. Bien que la version Nintendo Switch de ce classique moderne puisse manquer de la fidélité technique des autres plates-formes, elle compense par certaines fonctionnalités exclusives au système, à savoir la prise en charge d’Amiibo et la possibilité de jouer n’importe où. Vous recevez des alertes de prix pour Dark Souls Remastered

Nintendo/Square Enix L’archétype du RPG japonais, Dragon Quest reste l’une des franchises les plus appréciées du jeu, et sa dernière entrée montre pourquoi. Bénéficiant du mélange caractéristique de la série de gameplay traditionnel et de narration sincère, Dragon Quest XI suit les aventures du Luminary, un héros légendaire destiné à sauver le monde d’Erdrea des forces envahissantes des ténèbres. Bien que la vanité puisse sembler dépassée par le temps, l’histoire de Dragon Quest XI est charmante et poignante, soutenue par une distribution colorée de personnages comme le voleur impétueux Erik et le flamboyant Sylvando. Cette édition du jeu vous donne également la possibilité de jouer à travers l’aventure en 3D ou en 2D de style rétro, une fonctionnalité à l’origine exclusive à la version 3DS non localisée. Vous recevez des alertes de prix pour Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age

Nintendo Le dernier opus de la série RPG vénérée de Nintendo est également l’un des meilleurs. S’appuyant sur les bases tactiques de la franchise, Three Houses vous place dans le rôle d’un nouveau professeur au monastère de Garreg Mach, où vous devez prendre l’une des trois maisons d’étudiants titulaires sous votre aile. Vous jouez à la fois le rôle de commandant militaire et d’enseignant, favorisant la croissance de vos élèves sur et hors du champ de bataille. C’est une version inspirée du gameplay classique de Fire Emblem, renforçant encore la connexion que vous ressentez avec chacune de vos unités. Et avec trois chemins divergents parmi lesquels choisir, chacun affectant la direction de l’histoire, Fire Emblem: Three Houses est rejouable de manière convaincante. Vous recevez des alertes de prix pour Fire Emblem: Three Houses

Nintendo/Capcom Capcom a passé des années à poncer progressivement les bords de sa série Monster Hunter populaire mais notoirement dense, et le dernier opus, Monster Hunter Rise, est le point d’entrée le plus accessible à ce jour. Comme dans les jeux précédents, votre mission est de vous regrouper avec d’autres chasseurs et d’abattre des monstres redoutables, en utilisant les matériaux que vous avez recueillis pour forger des armes et des armures de plus en plus puissantes. La boucle de gameplay est irrésistiblement convaincante, et Rise l’accentue avec une foule d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités de traversée, telles que le Wirebug, un insecte élastique qui vous permet de vous lancer dans l’environnement. Grâce à ces ajustements, la chasse aux monstres est plus mobile et satisfaisante que jamais, faisant de Rise un excellent titre pour les fans de longue date et les nouveaux venus. Vous recevez des alertes de prix pour Monster Hunter Rise

Nintendo/Square Enix De nombreux RPG japonais modernes se sont efforcés de retrouver l’essence de l’âge d’or du genre au milieu des années 90, mais peu ont reproduit l’apparence de cette période aussi efficacement qu’Octopath Traveler. Comme son titre particulier le suggère, le jeu suit huit protagonistes, chacun naviguant dans des histoires et des missions individuelles qui finissent par se tisser en une seule quête interconnectée. C’est un retour bien exécuté aux RPG SNES, avec suffisamment d’idées pour donner au jeu sa propre identité. Mais son innovation déterminante est son style visuel pionnier “HD-2D”, une tournure magnifiquement moderne de l’esthétique 16 bits que d’autres RPG, comme les prochains remakes de Dragon Quest 3 et Live a Live, finiraient par coopter. Vous recevez des alertes de prix pour Octopath Traveller

Nintendo Bien que Paper Mario ait depuis longtemps abandonné ses racines RPG, The Origami King retrouve la magie des premiers épisodes de la série. Raconté avec l’esprit et l’écriture pointue de la franchise, The Origami King est une aventure de jeu de rôle légère qui couvre toute la gamme, de l’hilarant au déchirant. L’histoire est guidée par un système de combat unique à panneaux coulissants, qui transforme efficacement chaque rencontre ennemie en un micro-casse-tête à tir rapide. Malgré son approche non conventionnelle du genre, The Origami King est le meilleur jeu Paper Mario depuis The Thousand-Year Door. Vous recevez des alertes de prix pour Paper Mario: The Origami King – Nintendo Switch

Nintendo Après des années d’améliorations progressives, Pokemon Legends : Arceus marque la réinvention la plus radicale de la série à ce jour. Bouleversant plus de deux décennies de conventions, Arceus plonge les joueurs dans un vaste monde où la patience et les réflexes rapides sont tout aussi vitaux pour attraper Pokemon que les avantages de type. Chaque Pokémon sauvage peut être vu errant sur le terrain, et vous avez un éventail d’options pour les capturer – que ce soit en les distrayant avec des appâts, en vous cachant dans les hautes herbes ou en envoyant vos propres monstres pour les combattre. Cette liberté fait d’Arceus le jeu Pokémon le plus excitant depuis des lustres, et c’est un jeu incontournable pour tous les propriétaires de Switch désireux de se lancer dans une grande aventure. Vous recevez des alertes de prix pour Pokemon Legends : Arceus

Nintendo Il existe de nombreux jeux Pokemon sur Switch, mais Pokemon Sword and Shield reste le meilleur choix pour ceux qui recherchent une expérience Pokemon traditionnelle. Suivant la formule éprouvée de la série, Sword and Shield vous place dans le rôle d’un entraîneur débutant dans une quête pour devenir champion Pokemon, voyageant à travers le monde, élevant une équipe de monstres triés sur le volet et défiant de redoutables dirigeants de gym le long du façon. Cette boucle de gameplay reste aussi séduisante que jamais, et avec un éventail d’activités à faire après avoir conquis l’histoire principale (y compris deux extensions DLC charnues), Pokemon Sword and Shield figure parmi les meilleures entrées de la série. Vous recevez des alertes de prix pour Pokémon Épée (Switch)

Nintendo/Atlus Bien que Persona soit désormais la plus connue de la série RPG d’Atlus, Shin Megami Tensei reste la franchise phare du studio, et la dernière entrée est l’une des meilleures. Situé dans une version aride et post-apocalyptique de Tokyo, Shin Megami Tensei V vous place dans le rôle du “Nahobino”, un être surnaturel formé après la fusion de votre avatar de lycéen moyen avec un homme mystérieux connu sous le nom d’Aogami. L’aventure qui s’ensuit vous fait traverser les déserts ravagés de Tokyo, utilisant vos nouveaux pouvoirs surnaturels pour recruter d’autres démons et combattre des dieux. Sombre et stimulant, Shin Megami Tensei V fait partie des meilleures exclusivités de la Switch. Vous recevez des alertes de prix pour Shin Megami Tensei V

Nintendo/Atlus Un joyau négligé extrait de la bibliothèque Wii U, Tokyo Mirage Sessions est une collaboration colorée sans vergogne entre Nintendo et le pilier du RPG Atlus. Bien que présenté comme un mashup entre les franchises Shin Megami Tensei et Fire Emblem, le jeu s’apparente davantage à Persona, suivant un groupe d’aspirantes idoles adolescentes qui doivent repousser les forces obscures qui ont envahi Tokyo. Pendant la bataille, les personnages se transformeront et pourront invoquer des héros légendaires de Fire Emblem comme Chrom et Tiki, utilisant leurs pouvoirs pour conquérir des ennemis lors de rencontres au tour par tour. Le système de combat est profond et tire des éléments de Fire Emblem et de SMT, tandis que l’histoire est charmante et racontée avec le sérieux de l’anime. Vous recevez des alertes de prix pour Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Nintendo/Square Enix Alors qu’Octopath Traveler était un retour sincère aux RPG japonais 16 bits vintage, Triangle Strategy canalise avec amour un classique particulier : Final Fantasy Tactics. Dans la veine de ce titre bien-aimé, Triangle Strategy est un RPG tactique au tour par tour dans lequel vous commandez une petite armée de soldats autour d’un champ de bataille en forme d’échiquier. Le gameplay offre des couches de profondeur lorsque vous considérez le positionnement, les alignements élémentaires et d’autres variables lors de la manœuvre de vos unités, et il est stimulé par une histoire convaincante, axée sur les choix, centrée sur les machinations politiques et les lourdes conséquences de vos décisions. Malgré la lenteur de l’ouverture du jeu, Triangle Strategy est un RPG captivant et l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch de 2022. Vous recevez des alertes de prix pour Triangle Strategy

Nintendo Bien qu’il soit sorti à l’origine sur la Wii sous-alimentée, Xenoblade Chronicles reste l’une des aventures les plus ambitieuses et les plus captivantes que Nintendo ait jamais produites. L’histoire est assez convaincante, pleine de rebondissements et de drames animés, et le système de combat de type MMO offre beaucoup de profondeur stratégique. Mais ce qui rend vraiment Xenoblade spécial, c’est son cadre. Toute l’aventure se déroule sur le dos et les membres de deux dieux titanesques, et chaque lieu que vous visitez est plus fantastique et époustouflant que le précédent. C’est une épopée dans tous les sens. Le jeu de base peut prendre plus de 100 heures, et il est couronné par une toute nouvelle histoire d’épilogue qui prépare le terrain pour le prochain Xenoblade Chronicles 3. Vous recevez des alertes de prix pour Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Nintendo Après Xenoblade Chronicles X, épisode Wii U à saveur de science-fiction, Xenoblade Chronicles 2 ramène la série sur un territoire plus familier, à la fois visuellement et thématiquement. Comme le premier jeu, Xenoblade Chronicles 2 est une aventure tentaculaire qui se déroule sur (et à l’intérieur) des êtres de la taille d’un continent connus sous le nom de titans. Vous explorerez une série d’environnements impressionnants en parcourant ces colosses, des plaines luxuriantes aux friches poussiéreuses. Chaque lieu est vaste et magnifiquement réalisé, rivalisant avec les meilleurs paramètres du genre, tandis que le système de combat remanié offre un plus grand degré de nuance stratégique qu’auparavant. Bien que l’histoire s’appuie encore plus sur les tropes d’anime que ses prédécesseurs, le sens de l’échelle et de l’émerveillement inspiré par Xenoblade Chronicles 2 reste inégalé sur Switch. Vous recevez des alertes de prix pour Xenoblade Chronicles 2

