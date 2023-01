Les 15 meilleurs jeux PS5 à jouer dès maintenant

La PlayStation 5 a eu deux ans en novembre et, heureusement, la console de jeu phare de Sony devient enfin plus facile à trouver. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les problèmes de production liés à la pandémie ont signifié que pendant très longtemps, trouver une console PS5, tout Console PS5, timing requis, précision et beaucoup de chance. Maintenant qu’il est possible de mettre la main sur l’une de ces bêtes, l’accent peut être mis là où il aurait dû être tout ce temps – les jeux auxquels vous pouvez jouer dessus.

La PS5 a été lancée avec un ensemble de titres décent mais modeste, dont Spider-Man: Miles Morales et Demon’s Souls, mais sa bibliothèque a été lentement mais sûrement composée de jeux plus originaux et de pointe. Certains sont exclusifs à la console, tandis que la PS5 partage certains de ses plus grands succès avec la PS4 et Xbox X|S. Le dernier ajout est Dieu de la guerre : Ragnarök, qui a été lancé en novembre. Bien qu’il ne soit pas aussi mémorable que son prédécesseur, c’est un incontournable pour les propriétaires de PS5.

Tous les jeux PlayStation 5 de cette liste ne sont pas pour tout le monde, mais il y a absolument quelque chose ici pour les joueurs de tous les goûts.

Kratos a accompli de nombreuses tâches herculéennes à son époque – littéralement – ​​mais être à la hauteur du battage médiatique qui a accompagné God of War: Ragnarok a peut-être été sa quête la plus difficile à ce jour. Hélas, l’homme taciturne de Sparte a récidivé. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu parfait, God of War: Ragnarok est une suite digne de son prédécesseur stellaire et facilement l’un des jeux les plus satisfaisants de 2022.

Guerilla Games pourrait avoir une sortie maudite prévue. Horizon Zero Dawn était génial, mais rapidement éclipsé par The Legend of Zelda : Breath of the Wild, l’un des meilleurs jeux déjà. Lorsque Horizon Forbidden West est sorti, il a été suivi une semaine plus tard par Elden Ring, qui a aspiré tout l’oxygène du monde du jeu pendant au moins un mois.

Deathloop d’Arkane Studios injecte le gameplay d’action furtif passionnant et ouvert de la série Dishonored dans le cadre d’une boucle temporelle, offrant le jeu d’action à la première personne le plus inventif de 2021. Explorer l’île de Blackreef alors que le Colt rusé et tout aussi hilarant présente l’habileté de Deathloop à gérer la comédie et l’excentrique, l’ultra-violence.

“Il est rare qu’un jeu offre une perspective entièrement nouvelle sur la façon dont nous pouvons découvrir un environnement familier, et plus rare encore pour que tous ses mécanismes soient conçus avec autant de confiance”, a déclaré Alessandro Barbosa de GameSpot. a écrit dans sa critique du jeu , dans lequel il a attribué à Stray une note de 9/10. “C’est une aventure toujours satisfaisante avec une histoire charmante sur la compagnie qui manque rarement un battement tout au long de son exécution bien rythmée.

Ratchet & Clank: Rift Apart est une excellente pièce maîtresse de ce que la PS5 peut faire, avec des niveaux façonnés autour du disque dur ultra-rapide de la console, et nous a laissés plus enthousiasmés par l’avenir de la série.

Rift Apart s’appuie fortement sur la formule testée de plate-forme d’action de la série avec une bonne dose d’armes exagérées, mais le dernier jeu présente l’une des histoires les plus fortes que la franchise ait jamais vues, offrant aux fans de longue date et aux nouveaux arrivants une intrigue convaincante suivre.

La série Ratchet & Clank est synonyme de la marque PlayStation et, même après près de 20 ans de jeux, Rift Apart reste l’une des meilleures entrées de la série.

Square Enix

Final Fantasy VII Remake : Intergrade

Le remake de Final Fantasy VII de 2020 semblait presque trop beau pour être vrai. Revisiter le monde de Final Fantasy VII et voir le groupe classique de héros sous un jour nouveau et visuellement époustouflant était une expérience surréaliste et passionnante. Il a réussi à surpasser son surnom de n’être qu’un autre remake, et c’était en effet l’un des meilleurs jeux de rôle de l’année. Cependant, le hic, c’est qu’il ne s’agit que d’une partie d’une histoire plus vaste, et nous devons attendre un certain temps avant d’avoir même un aperçu du prochain épisode.

Pourtant, Intergrade sur PS5 a été un excellent moyen de retenir les joueurs jusque-là. En plus d’une mise à niveau visuelle et de gameplay impressionnante pour FFVII Remake, Intergrade a également ajouté une nouvelle extension d’histoire exclusive PS5 axée sur la ninja excentrique de FFVII, Yuffie, et son voyage dans Midgar. Si vous possédez une PS5 et que vous n’avez toujours pas eu la chance de découvrir Final Fantasy VII Remake, alors consultez Intergrade.