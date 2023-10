Nous approchons d’Halloween, donc un marathon de films d’horreur est probablement de mise. Max propose actuellement une tonne de grands titres, des classiques comme Carrie et A Nightmare on Elm Street aux versions plus récentes comme The Menu et Barbarian. Quelques films je ne resterai pas dans les parages après une saison effrayante, alors assurez-vous de regarder The Cabin in the Woods and It avant le 1er novembre.

Si vous avez besoin de regarder un film effrayant, regardez les 15 films ci-dessous. Tous ces films ont reçu des critiques généralement favorables, voire meilleures, selon Metacritic. Si vous vous demandez ce qu’est Max, en savoir plus sur le service de streaming, qui réunit les bibliothèques HBO Max et Discovery Plus.

Capture d’écran vidéo de Meara Isenberg/CNET Dans ce film d’horreur britannique de 2005, six jeunes femmes partent en spéléologie et se frottent à de terrifiants troglodytes humanoïdes. C’est une course pour échapper à l’obscurité avant de devenir la nourriture des créatures. Si vous avez besoin d’une autre raison pour descendre, le score élevé du film sur Metacritic suggère que vous serez heureux d’avoir participé à cette expédition effrayante.

Porte des Lions La cabane dans les bois (2011) Pour des surprises et beaucoup de carburant de cauchemar, The Cabin in the Woods est la voie à suivre. La comédie d’horreur sinueuse et terrifiante présente un groupe d’étudiants sans méfiance, dont un joué par Chris Hemsworth, qui se dirigent vers une cabane isolée pour un week-end amusant. La première demi-heure environ est relativement calme, mais lorsque le spectacle d’horreur commence, il ne s’arrête pas.

A24 C’est celui que vous ne devriez pas regarder seul. Le premier long métrage d’Ari Aster (Midsommar) raconte ce qu’une famille découvre après la mort de sa matriarche, et il s’agit peut-être de l’entrée la plus effrayante de cette liste. Si vous êtes partant pour un film dérangeant avec de superbes performances, aventurez-vous prudemment dans Hereditary.

Photos de Orion Le silence des agneaux (1991) Jodie Foster interviewe le méchant Hannibal Lecter d’Anthony Hopkins dans ce thriller psychologique classique. Foster incarne l’agent du FBI Clarice Starling, déterminée à faire tomber un tueur. C’est le seul film d’horreur jamais réalisé gagner l’Oscar du meilleur filmet il a également remporté le prix du meilleur réalisateur, scénario, acteur (Hopkins) et actrice (Foster) en 1992.

Warner Bros. Lorsque cette adaptation du roman classique de Stephen King est sortie en salles en 2017, les cinéphiles comme moi ont regardé à deux fois les égouts pluviaux et redouté les ballons rouges. Avec un casting d’enfants intrépides et beaucoup de cœur, cela constitue un argument convaincant pour des histoires de passage à l’âge adulte plus surnaturelles. Et un argument solide contre les clowns.

Warner Bros. Si vous êtes toujours à la recherche d’un film d’horreur, vous ne pouvez pas vous tromper avec The Shining, l’excellent film réalisé par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson et Shelley Duvall. Dans le film – une autre adaptation de Stephen King – un écrivain (Nicholson) séjournant dans un hôtel isolé avec sa famille présente des changements de comportement troublants. Celui-ci satisfera absolument vos envies d’horreur.

Warner Bros. Une famille découvre accidentellement des maux inimaginables dans cette histoire d’horreur surnaturelle et sanglante. Il s’agit du cinquième opus de la franchise cinématographique après The Evil Dead (1981), Evil Dead II (’87), Army of Darkness (’92) et Evil Dead (2013).

Cinéma nouvelle ligne Un cauchemar sur Elm Street (1984) Ce film slasher emblématique est diffusé sur Max avec la plupart de ses suites, donc un marathon pourrait être de mise. Le premier film suit l’adolescente Nancy Thompson et ses amis, qui commencent à rêver du même homme : un méchant défiguré portant un pull et brandissant des lames dans une main. Bonne chance pour essayer de dormir après avoir regardé.

Capture d’écran vidéo par Leslie Katz/CNET Maintenant qu’Universal travaille non pas sur un, mais sur trois tout nouveaux films Exorciste, il est temps de vous rafraîchir la mémoire sur les événements terrifiants de l’original. Le personnage de la star Ellen Burstyn, la mère d’un enfant possédé de 12 ans, fait appel à l’aide d’un prêtre. Ce film complètement effrayant a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Capture d’écran vidéo de Meara Isenberg/CNET Ce film d’horreur historique garantit à peu près des cauchemars. Le film inquiétant est centré sur une famille dans la Nouvelle-Angleterre des années 1630 et marque les débuts au cinéma d’Anya Taylor-Joy. Au cours de ce film de 90 minutes, des choses étranges et choquantes arrivent à un agriculteur et à sa famille qui ont déménagé dans une région isolée à la lisière d’une forêt.

Eric Zachanowich/Searchlight Pictures Anya Taylor-Joy brille dans cette satire d’horreur sur un dîner élaboré avec une touche sombre. Il présente un assortiment d’invités réunis à Hawthorne, un restaurant exclusif sur une île. Le célèbre chef Julian Slowik, interprété par un Ralph Fiennes magnétique, a planifié chaque détail de la soirée, à l’exception de l’inclusion de Margot de Taylor-Joy. Proposant des sensations fortes et des commentaires sociaux, The Menu vous fera implorer pendant quelques secondes.

Films de la banque rouge C’est plutôt Stephen King, et vous devez regarder le portrait de la reine du bal de Sissy Spacek, nominé aux Oscars, au moins une fois dans votre vie. Pourquoi pas maintenant?

Capture d’écran vidéo de Bonnie Burton/CNET La Nuit des morts-vivants (1968) Le premier film d’horreur de George Romero est une recommandation facile. Un groupe de survivants se réfugie dans une maison tandis que les morts-vivants pullulent dehors. Ce film influent est souvent considéré comme le premier film de zombies moderne, et même s’il n’offre pas de frayeurs au niveau de Freddy Krueger, vous serez attiré par les personnages au centre de son histoire. Vous allez vouloir laisser la porte ouverte pour celui-ci (mais dans le cas d’une véritable apocalypse, gardez-la très, très fermée).

Films Balance Le premier long métrage de David Lynch vous donnera l’impression d’être plongé dans un cauchemar bizarre. Le film d’horreur en noir et blanc de 90 minutes regorge de sons et d’images étranges, et le résultat est incroyablement étrange. Ne me lancez même pas sur le “bébé” bizarre et surnaturel du personnage principal (c’est étrangement encore plutôt mignon ?). Il y a des messages sur les hommes et la parentalité ici, mais même en mettant de côté la situation dans son ensemble, le monde surréaliste d’Eraserhead vaut absolument le détour.