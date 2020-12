L’un des seuls répits des horreurs sans fin de 2020 a été la possibilité de s’échapper dans les différents mondes disponibles avec une touche de la télécommande.

La pandémie COVID-19 a tout changé en 2020, mais une grande partie de notre programmation régulière s’est poursuivie, alors que les séries télévisées filmées avant le début de la pandémie (ou celles qui reprennent la production pendant celle-ci, selon des protocoles de sécurité stricts) ont été diffusées et diffusées, même si plus tard ou plus brièvement que prévu. Et avec les salles de cinéma souvent fermées, les concerts annulés et la vie quotidienne bouleversée, il y avait du réconfort dans la similitude de la télévision.

Les meilleures émissions de télévision de 2020 ont été conçues pour les enfants et les adultes. Les protagonistes de la série étaient des vampires fantastiques ou des pom-pom girls de la vie réelle. Ils nous ont montré des futurs potentiels et des versions idiotes du passé. Ils comprenaient des mini-séries et des émissions bien-aimées faisant leurs derniers hurrahs. Ce qu’ils avaient en commun, c’était la capacité de nous transporter hors de ce moment tragique, ne serait-ce que pendant 30 minutes ou une heure.

Au milieu des nouvelles déprimantes, des rediffusions fréquentes et des débats présidentiels qui ont le plus souvent dominé nos écrans de télévision cette année, ce sont les 15 séries qui ont rendu 2020 un peu meilleur.

15. «Votre Honneur»

Afficher l’heure

Bryan Cranston est de retour à la rupture (en quelque sorte) dans ce thriller juridique tendu. L’acteur, lauréat d’un Emmy, joue le rôle d’un juge contraint d’aller à l’encontre de sa propre moralité lorsque son fils tue accidentellement le fils d’un dangereux chef du crime dans un accident de délit de fuite. Cranston continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs acteurs du monde, aidant à faciliter la série à travers des scènes traumatisantes et des rebondissements déprimants sur la seule force de sa seule performance, retenu la plupart du temps et déchaîné si nécessaire.

14. «Acclamations»

Netflix

Sorti à l’époque pré-pandémique de janvier, «Cheer» a propulsé l’histoire d’une petite équipe de cheerleading d’université junior du Texas à des hauteurs épiques (et tournantes). Des cinéastes derrière «Last Chance U», les docuseries ont révélé la culture unique, passionnante et déchirante du cheerleading universitaire et des étudiants-athlètes pour qui le tapis est leur monde entier. Intime, divertissant et émotionnel, «Cheer» est le meilleur des récits sportifs et des documentaires en un. Les allégations ultérieures contre et l’arrestation de l’un des étudiants n’entravent que légèrement la jouissance de la série.

13. «Quiz»

AMC

Cette mini-série plus étrange que la fiction, sur un scandale de tricherie sur la version britannique de «Qui veut être un millionnaire?», Est bien écrite et encore plus d’esprit. Avec Sian Clifford («Fleabag») et Matthew Macfadyen («Succession»), «Quiz» est un vrai crime sans meurtre ni tragédie, un mystère scandaleux qui vous invite à vous délecter de sa glorieuse absurdité.

12. «Le club des baby-sitters»

Netflix

Le spectacle pour enfants rare avec autant pour divertir les adultes que les préadolescents, « Baby-Sitters » était une délicieuse surprise dans un été morne. Mise à jour sans effort des romans classiques du collège des années 1990 pour l’ère moderne, la série Netflix a équilibré le sérieux avec le ridicule, avec beaucoup de blagues et un groupe étincelant de jeunes stars.

11. «Le bon combat»

CBS All Access

Une saison de « Fight » écourtée est toujours une meilleure saison de télévision que la plupart de ses pairs. Bien que 2020 ait forcé le drame juridique à se terminer après seulement sept épisodes, le chef-d’œuvre de Robert et Michelle King a livré une satire perçante et un drame convaincant. La série a présenté de formidables stars invitées (de John Larroquette au favori de «Good Wife» Michael J. Fox) alors que son casting principal (en particulier Delroy Lindo dans le rôle d’Adrian Boseman) continue de fournir de solides performances.

10. «Jamais je n’ai jamais»

Netflix

Ce qui distingue la comédie pour adolescents de Mindy Kaling, vaguement basée sur sa propre adolescence, en dehors des nombreux concurrents du genre, c’est l’authenticité qui rayonne du nouveau venu Maitreyi Ramakrishnan en tant que Devi. Devi est un gros tas de contradictions, comme le sont la plupart des adolescents, et la série laisse ses émotions, en particulier une colère bouillante qui la rapporte au narrateur de la série John McEnroe (oui, l’ancienne star du tennis), afficher sans honte. Drôle et sincère, «Never» entre dans les hautes sphères de la série lycéenne en une seule saison fabuleuse.

9. «Ramy»

Hulu

Le créateur et star Ramy Youssef a amélioré la grande première saison de «Ramy» avec une saison 2 poignante et sombre. Aller plus grand, plus audacieux et ajouter deux fois lauréat d’un Oscar, Mahershala Ali a contribué à propulser les nouveaux épisodes vers de plus hauts sommets. Youssef s’est révélé un acteur à la hauteur de la gravité d’Ali, alors que le cheikh Malik d’Ali tente (quelque peu en vain) d’aider Ramy à devenir un meilleur musulman. Youssef et ses écrivains habiles ne manquent jamais d’équilibrer le ton irrévérencieux de la série avec un sujet plus profond.

8. «Ted Lasso»

Apple TV +

La série loufoque et réconfortante d’Apple sur un entraîneur de football américain qui se rend à Londres pour diriger une équipe de football est l’une des séries les plus surprenantes de l’année. Jason Sudeikis a transformé un personnage grinçant créé pour une publicité en l’un des plus attachants à la télévision. «Lasso» est apparemment sur le football, mais la comédie se concentre sur les relations importantes et authentiques entre Ted et ses collègues, et ce que signifie vraiment faire partie d’une équipe. Il n’y a pas trop de séries à la télévision assez courageuses pour être aussi profondément sentimentales.

7. «Le gambit de la reine»

Netflix

Les échecs n’ont jamais été aussi sexy que lorsque Beth Harmon d’Anya Taylor-Joy déplace ses pièces à travers le tableau. La jeune actrice offre l’une de ses meilleures performances dans cette série fantastique sur une prodige des échecs des années 1960 qui domine le sport tout en luttant en privé contre la dépendance. Le spectacle évocateur est merveilleusement conçu, avec des scripts attrayants, des costumes et des décors magnifiques et un casting de soutien solide.

6. «Schitt’s Creek»

PopTV

Comparé à toutes ces victoires aux Emmy, une place sur cette liste ne sera pas aussi excitante pour les acteurs et les créateurs de «Schitt’s», qui a marqué l’histoire en balayant les catégories de la comédie en septembre, lorsque la série a remporté neuf prix. Mais la sixième et dernière saison de la comédie culte était à la fois une superbe fin pour la douce sitcom et simplement une autre saison de grande télévision des co-créateurs Dan et Eugene Levy. En une année avec autant de tragédie, aucune série n’a célébré plus l’amour, le bonheur et la famille que «Schitt’s».

5. «BoJack Horseman»

Netflix

Une autre série avec une sortie à la fois étonnante et profonde était la comédie noire animée de Netflix sur un vieux cheval hollywoodien. Perspicace jusqu’à la fin, la dernière saison a pleinement examiné les échecs de BoJack (Will Arnett) et son effet sur ceux dont il prétend se soucier. Pour un anti-héros aussi convaincant que Tony Soprano ou Don Draper, une fin pas si heureuse était ce que BoJack méritait.

4. «Télécharger»

Amazone

Appelez cela un cousin spirituel de «The Good Place» de NBC. La comédie dramatique Amazon, du co-créateur de «The Office» Greg Daniels, se déroule dans un avenir pas trop lointain dans lequel l’humanité a trouvé comment télécharger la conscience humaine dans une vie après la mort numérique. Ce grand au-delà basé sur le cloud n’est pas tout à fait le paradis, ne servant qu’à mettre en évidence les vastes inégalités et les problèmes avec l’humanité sur Terre. Ce concept de science-fiction est fondé, si vous voulez, par une belle romance au centre entre une âme téléchargée (Robbie Amell) et son ange lié à la Terre et représentant du service client (Andy Allo). La série est choquante et douce de la meilleure façon possible.

3. «Ce que nous faisons dans l’ombre»

FX

Le faux documentaire de vampire de FX était sanglant et drôle dans sa première saison, mais dans sa seconde, il a atteint de nouveaux sommets d’hilarité. De Laszlo de Matt Berry se faisant passer pour un barman nommé «Jackie Daytona» au «vampire énergétique» Colin Robinson (Mark Proksch) se délectant de la puissance de sa nouvelle promotion, la série était un embarras de richesses comiques. «Shadows» a offert plus de rires en un seul épisode que de petites comédies ne pourraient en gérer en une saison entière.

2. «Le grand»

Hulu

Le drame historique de Hulu, présenté comme une «histoire parfois vraie», est loufoque, satirique et parfois même profond. Elle Fanning et Nicholas Hoult sont merveilleux en tant que Catherine la Grande de Russie et son doofus de mari, Peter III. Créée par l’écrivain de «The Favorite», lauréat d’un Oscar, «Great» est une pièce comique plus forte, célébrant son héroïne bien intentionnée et saisissant chaque occasion pour déchirer son hypocrisie et sa naïveté égocentrique en lambeaux. Réalisée dans des couleurs vives et audacieuses et parfois de la violence graphique, la série est à la fois somptueuse et délicieusement drôle.

1. «Je peux te détruire»

HBO

Sombre, dérangeante mais triomphante, cette mini-série examine le consentement, l’amour et l’engagement avec une nuance qui manque non seulement dans d’autres télévisions et films, mais dans de nombreuses situations de la vie réelle. La créatrice, co-réalisatrice et star Michaela Coel («Chewing Gum») est une force absolue comme Arabella, une femme droguée et violée qui lutte dans un premier temps pour se souvenir de son agression puis pour vivre avec la réalité. «Destroy» réussit dans ce domaine sensible sans jamais se sentir exploiteur, émoustillant ou banal. Si elle se concentrait uniquement sur l’histoire d’Arabella, la série serait formidable, mais la façon dont le scénario se tisse dans les histoires de ses amis, qui font face à des tragédies et des problèmes similaires mais distincts, ajoute de la complexité et de la richesse au récit. Agrippant au point d’inconfort, «Destroy» est la série la plus transcendante de l’année.

