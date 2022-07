Les 14 meilleurs jeux PS5 auxquels vous pouvez jouer dès maintenant

La PlayStation 5 a environ 18 mois – qu’est-ce que la console la plus puissante de Sony a à montrer pour son temps au soleil ? Bien que la PS5 ait été lancée avec un ensemble de titres décents mais modestes, dont Spider-Man: Miles Morales et Demon’s Souls, sa bibliothèque a lentement mais sûrement été étayée par des jeux plus originaux et de pointe. Certains, comme Boucle de la mortsont exclusifs à la console, tandis que la PS5 partage certains de ses plus grands succès avec la PS4 et Xbox X|S.

Le dernier ajout à cette liste est Stray, un jeu d’aventure-puzzle acclamé lancé le 19 juillet. Si tout se passe bien, cette liste des meilleurs jeux de la PS5 sera régulièrement mise à jour au cours des prochains mois. Il y a plusieurs grandes versions à veniry compris un remake de Last of Us, Ovewatch 2 et l’espoir du jeu de l’année God of War Ragnarok.

Tous les jeux PlayStation 5 de cette liste ne sont pas pour tout le monde, mais il y a absolument quelque chose ici pour les joueurs de tous les goûts.

PlayStation / SIE Guerilla Games pourrait avoir une sortie maudite prévue. Horizon Zero Dawn était génial, mais rapidement éclipsé par The Legend of Zelda : Breath of the Wild, l’un des meilleurs jeux déjà. Lorsque Horizon Forbidden West est sorti, il a été suivi une semaine plus tard par Elden Ring, qui a aspiré tout l’oxygène du monde du jeu pendant au moins un mois. Mais ne comptez pas sur Aloy. Sa deuxième aventure est visuellement époustouflante et continue d’explorer le monde fascinant créé par le premier jeu (même si certains personnages ressemblent encore à des découpes en carton). Le gameplay introduit un nouveau crochet Pullcaster qui ouvre de nouvelles formes de plate-forme, ainsi que la dynamique de plusieurs niveaux sous-marins. Il a également de nouvelles armes et de nouvelles machines noueuses à détruire. Donnez une chance à Aloy.

Béthesda Deathloop d’Arkane Studios injecte le gameplay d’action furtif passionnant et ouvert de la série Dishonored dans le cadre d’une boucle temporelle, offrant le jeu d’action à la première personne le plus inventif de 2021. Explorer l’île de Blackreef alors que le Colt rusé et tout aussi hilarant présente l’habileté de Deathloop à gérer la comédie et l’excentrique, l’ultra-violence. La plupart des rencontres que vous aurez vous laisseront impressionnés par la façon dont vous pouvez pousser la conception complexe de son monde d’horlogerie pour assassiner des cibles clés et briser la boucle infinie. Mais lorsque vous ajoutez un autre joueur qui peut envahir votre jeu en tant qu’ancien amant de Colt devenu rival Julianna, Blackreef Isle devient une arène multijoueur impromptue qui voit un joueur chasser l’autre. Deathloop est un jeu PS5 incontournable. Découvrez l’examen complet de Crumpe.

Annapurna Interactif En 2019, Untitled Goose Game a montré à quel point il pouvait être amusant de faire des ravages en tant qu’aviaire voyou. En 2022, les développeurs BlueTwelve Studio permettent aux joueurs d’habiter le corps d’un chat errant dans une quête pour rentrer chez eux. Dans Stray, vous contrôlez un chat qui s’est retrouvé dans une ville futuriste imbibée de néons peuplée de robots et de quelques extraterrestres carnivores. Il est rare qu’un jeu offre une perspective entièrement nouvelle sur la façon dont nous pouvons découvrir un environnement familier, et plus rare encore pour que tous ses mécanismes soient conçus avec autant de confiance », Alessandro Barbosa de GameSpot. a écrit dans sa critique du jeu, dans lequel il a attribué à Stray un 9/10. “C’est une aventure toujours satisfaisante avec une histoire charmante sur la compagnie qui manque rarement un battement tout au long de son exécution bien rythmée.

Insomniaque Ratchet & Clank : Rift Apart La série Ratchet & Clank est synonyme de la marque PlayStation et, même après près de 20 ans de jeux, Rift Apart reste l’une des meilleures entrées de la série. Rift Apart s’appuie fortement sur la formule testée de plate-forme d’action de la série avec une bonne dose d’armes exagérées, mais le dernier jeu présente l’une des histoires les plus fortes que la franchise ait jamais vues, offrant aux fans de longue date et aux nouveaux arrivants une intrigue convaincante suivre. Ratchet & Clank: Rift Apart est une excellente pièce maîtresse de ce que la PS5 peut faire, avec des niveaux façonnés autour du disque dur ultra-rapide de la console, et cela nous a également rendus plus enthousiasmés par l’avenir de la série.

Square Enix Final Fantasy VII Remake : Intergrade Le remake de Final Fantasy VII de 2020 semblait presque trop beau pour être vrai. Revisiter le monde de Final Fantasy VII et voir le groupe classique de héros sous un jour nouveau et visuellement époustouflant était une expérience surréaliste et passionnante. Il a réussi à surpasser son surnom de n’être qu’un autre remake, et c’était en effet l’un des meilleurs jeux de rôle de l’année. Cependant, le hic, c’est qu’il ne s’agit que d’une partie d’une histoire plus vaste, et nous devons attendre un certain temps avant d’avoir même un aperçu du prochain épisode. Pourtant, Intergrade sur PS5 a été un excellent moyen de retenir les joueurs jusque-là. En plus d’une mise à niveau visuelle et de gameplay impressionnante pour FFVII Remake, Intergrade a également ajouté une nouvelle extension d’histoire exclusive PS5 axée sur la ninja excentrique de FFVII, Yuffie, et son voyage dans Midgar. Si vous possédez une PS5 et que vous n’avez toujours pas eu la chance de découvrir Final Fantasy VII Remake, alors consultez Intergrade.

Sony/polyphonie numérique Aucune génération PlayStation n’est complète sans un jeu Gran Turismo. Alors que les propriétaires de Xbox se vantaient à juste titre d’avoir accès à la formidable franchise Forza, neuf longues années se sont écoulées depuis le lancement de Gran Turismo 6 sur PS4. Gran Turismo 7 à la rescousse. C’est exactement ce à quoi les fans de la franchise s’attendent : un simulateur de conduite précis qui a l’air magnifique. Le jeu a suscité quelques critiques pour son utilisation des microtransactions, mais si vous êtes un fan de course qui peut ignorer certains malarkey de microtransaction, Gran Turismo est une évidence.

Sucker Punch Ghost of Tsushima: Director’s Cut Une autre revisite d’un jeu PS4 est la coupe du réalisateur pour Ghost of Tsushima, un jeu d’action de samouraï en monde ouvert venant des créateurs de la série InFamous. Ce qui fait de l’édition PS5 une mise à niveau claire par rapport à l’original, c’est qu’en plus d’avoir l’extension Iki Island, qui ajoute plus de 5 heures de nouveau contenu d’histoire, elle a également donné au jeu de base une amélioration substantielle des performances. Avec des buffs techniques améliorés ajoutant une fréquence d’images accrue, un chargement plus rapide et une exécution à une résolution 4K native, cette édition améliorée fait de Ghost of Tsushima: Director’s Cut sur PS5 le moyen définitif de découvrir le jeu en monde ouvert visuellement époustouflant et soigneusement conçu du développeur Sucker Punch Productions .

Marque de maison 2021 a vu une quantité inhabituelle de jeux se dérouler dans le cadre d’une boucle temporelle, et le retour exclusif PS5 est toujours l’un des plus étranges de l’année. Mélangeant un gameplay d’action rapide à la troisième personne avec l’imprévisibilité d’un jeu de rôle aléatoire, Returnal a sa protagoniste Selene qui parcourt une planète extraterrestre remplie de créatures hostiles et d’artefacts énigmatiques détaillant un événement cataclysmique – et tout se connecte à elle . Son intrigue ressemble à un mélange soigneusement calculé de films comme Prometheus et Edge of Tomorrow, mais l’histoire et la présentation de Returnal lui donnent une saveur qui lui est propre. Courir et tirer à travers les nombreuses ruines de Returnal avec des armes extraterrestres bizarres offre certains des tireurs les plus satisfaisants et les plus excitants de l’année, vous incitant à entrer dans une seule boucle de plus à travers la planète.

À partir du logiciel L’une des tendances les plus évidentes des 10 dernières années a été l’augmentation de la super difficile Jeu. Une grande partie de cela est attribuée au succès de Dark Souls, de FromSoftware, qui a frappé le Playstation 3 et Xbox 360 en 2011. Mais Dark Souls lui-même était un successeur spirituel de Demon’s Souls, un jeu très apprécié de FromSoftware lancé en 2009. Et maintenant, Demon’s Souls a une seconde vie sur la PlayStation 5, car c’est sans doute le meilleur jeu de la plateforme. Il a une note de 92 sur Metacriticet a obtenu un 9 sur 10 de GameSpot. Il a été reconnu pour avoir refait fidèlement le classique de 2009, mais l’avoir amélioré avec un meilleur mouvement et l’avoir modernisé avec des graphismes qui montrent ce que la PS5 peut faire.

Spider-Man : Miles Morales Dans Spider-Man : Miles Morales, une extension de Spider-Man de 2017, vous pouvez porter un sac à dos dans lequel un petit chat portant un masque de Spider-Man apparaît et attaque vos ennemis. Nous ne pensons pas avoir besoin de nous développer davantage.

Divertissement informatique Sony De manière peu charitable, Astro’s Playroom est une démo technologique glorifiée. Charitativement parlant, c’est un glorieux démo technique. Conçu pour montrer ce que le contrôleur Dual Sense de la PlayStation 5 peut faire, Astro’s Playroom est livré gratuitement avec la PlayStation 5. La “démo technologique gratuite” ne crie pas “must-play”, mais la Playroom d’Astro a été fortement acclamée pour être remplie d’intelligence hommages aux précédents jeux PlayStation et, plus important encore, pour être amusant à jouer. Astro’s Playroom ne cherche pas à cacher le fait que c’est une excuse pour vous montrer ce qu’une manette de jeu peut faire. Mais cela évoque un monde que vous aurez envie de voir et d’explorer, car Mike Epstein de GameSpot écrit à sa sortie.

Annapurna Interactif Un jeu d’action à la troisième personne concerné presque principalement par le flux et le mouvement, The Pathless est un plaisir de jouer à chaque seconde où vous avez le contrôleur dans votre main. Il est disponible sur d’autres plates-formes, y compris l’iPad, mais je dirais qu’il est préférable de le jouer sur une console de génération actuelle comme la PS5, où les visuels et la fréquence d’images reflètent la finesse de la conception du jeu. Vous pouvez lire notre critique complète ici.

IO Interactif Hitman 3 conclut la trilogie Hitman redémarrée, qui a commencé avec le titre éponyme de 2016, et le fait avec un bang. Hitman 3 a reçu un 9/10 du site sœur de CNET GameSpot grâce à son excellent level design, son histoire améliorée et sa rejouabilité. Ce dernier attribut est la clé. Hitman parle peut-être d’assassinats, mais c’est plus un jeu de puzzle qu’un jeu d’action, et vous devrez jouer à chaque niveau encore et encore pour voir toutes les façons créatives dont l’agent 47 peut se passer des méchants. Le jeu est disponible sur PS4 et PS5, entre autres consoles, mais la version PS5 offre un gameplay 4K, 60 images par seconde et un retour haptique amélioré grâce au contrôleur DualSense.