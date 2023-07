Les 14 meilleurs anime absolus que vous devriez diffuser en juillet 2023

Maintenant que les fans d’anime ont fait leurs adieux à Demon Slayer saison 3, il est temps pour une nouvelle pile de séries à se livrer pour l’été. Et il se passe beaucoup de choses en juillet, y compris le retour de Jujutsu Kaisen et Bleach, et les débuts de My Happy Marriage. D’ici la première semaine du mois, Crunchyroll aura ajouté 15 films Dragon Ball Z à sa plateforme.

Des séries comme One Piece continueront, mais si vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder ce mois-ci, vous pouvez commencer par cette liste.

Voici un aperçu de certaines des sorties d’anime de juillet sur Crunchyroll, Hulu, Netflix et d’autres services de streaming.

Héros/Daisuke Hagiwara/Square Enix La série romantique populaire est de retour pour une deuxième saison et suit probablement la relation entre Hori et Miyamura après l’obtention de son diplôme. Vont-ils arriver à l’autel et rester ensemble pour toujours ? Regardez la première de la saison 2 le 1er juillet sur Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen saison 2

Cela fait plus de deux ans que Jujutsu a fait ses débuts à l’écran, et sa deuxième saison très attendue devrait être diffusée le 6 juillet. Revenez à l’histoire de Yuji et attachez-vous pour deux cours dans cet épisode qui adaptera l’arc du passé de Gojo (yay, flashbacks) et l’arc de l’incident de Shibuya.

Renaître en tant que distributeur automatique, je vais maintenant dans le donjon



Qui n’aime pas une bonne histoire de réincarnation? Celui-ci ne concerne pas la boue ou une épée, mais un humain nommé Hakkon qui meurt dans un accident et renaît en tant que distributeur automatique dans un monde de donjon fantastique. Avec son discours limité à des phrases automatisées et une incapacité à se déplacer par lui-même, il doit trouver comment vivre. Se lier d’amitié avec un étranger nommé Boxxo rend les choses intéressantes et aventureuses. Il commence à diffuser sur Crunchyroll le 5 juillet.

Tite Kubo/Shueisha/TV Tokyo/dentsu/Pierrot Entrez dans le conflit entre Ichigo et Uryu lorsque Bleach: Thousand-Year Blood War revient le 8 juillet. En plus de traiter avec les combattants de Quincy, la prochaine phase de l’histoire montrera également un monstre mystérieux dans la Soul Society et présentera quelques nouveaux personnages . Préparez-vous à des scènes de combat pleines d’action alors que les Soul Reapers affrontent leur ennemi juré. Disponible en streaming sur Hulu aux États-Unis.

Dragon Ball Super : Super héros



Regardez les androïdes du ruban rouge combattre Piccolo et Goku dans un film où ses antagonistes se demandent quel côté est vraiment bon. Diffusez-le en exclusivité sur Crunchyroll le 12 juillet.

Oshi no Ko



Si vous n’avez pas écouté l’un des succès dormants de cette année, vous pouvez vous gaver d’Oshi no Ko en juillet. Un médecin est chargé d’accoucher secrètement des bébés d’une superstar, mais il est assassiné la nuit des naissances et se réincarne en l’un de ses jumeaux. Cela semble compliqué, non ? Des meurtres mystérieux, une dynamique familiale curieuse et l’industrie du divertissement occupent une place centrale dans l’Oshi no Ko. La finale de la saison est tombée le 28 juin et vous pouvez diffuser l’histoire de Ruby, Aquamarine et Ai Hoshino sur Hidive.

Le paradis de l’enfer



Adapté du manga de Yuji Kaku, l’histoire suit un groupe de marginaux en mission dans le vieux Japon. Il est décrit comme une configuration de type Suicide Squad – sauf que c’est pendant la période Edo et que les lames d’épée sont la punition pour quiconque s’écarte du chemin. La finale de la saison 1 est diffusée le 1er juillet et vous pouvez diffuser toute la série exclusivement sur Crunchyroll.

Kotaro Takata/Shogakukan/Shueisha/Viz Akira déteste son travail d’entreprise, alors quand une apocalypse zombie prend le dessus, il décide qu’il est temps de la vivre. Avec 100 éléments à cocher sur sa liste de choses à faire, il est déterminé à ne laisser personne gâcher sa vie. Branchez-vous pour voir où il se classe sur l’échelle du bonheur lorsque la comédie animée Zom 100: Bucket List of the Dead tombera sur Netflix, Hulu et Crunchyroll le 9 juillet.

Mon mariage heureux

Si vous avez aimé le manga, vous voudrez regarder l’adaptation animée de My Happy Marriage. Miyo pense qu’elle laisse derrière elle une situation familiale abusive pour une vie meilleure, mais son fiancé Kiyoka Kudou a une mauvaise réputation. Se sentant vaincue, elle pense qu’elle est censée vivre une triste existence. Kiyoka s’avère être bien différente de ce à quoi elle s’attendait. Vous pouvez regarder l’histoire d’amour légère sur Netflix le 5 juillet.

Menteur Menteur



Les étudiants de l’île de l’Académie utilisent des mensonges et des tromperies tout en s’engageant dans les « Jeux » pour gagner le premier rang. Si vous aimez les comédies romantiques, connectez-vous pour voir Hiroto utiliser son esprit pour déjouer le champion en titre, maintenir sa position et peut-être tomber amoureux. Regardez la série sur Crunchyroll à partir du 8 juillet.

Comité de production d’anime Kenichi Kondo / Shueisha / Dark Gathering La série donne vie au manga d’horreur de Kenichi Kondo sur le petit écran. Traumatisé après une mauvaise rencontre avec un fantôme, le psychique Keitaro Gentoga devient un ermite. Il rejoint le monde pour encadrer un enfant génie nommé Yayoi Houzuki, qui se trouve également être un médium. Elle est déterminée à retrouver l’esprit derrière la disparition de sa mère, et elle entraîne un Keitaro réticent dans sa quête paranormale. La série sera diffusée sur HiDive en juillet.

Bungo Stray Dogs saison 5

La saison 4 s’est terminée en mars, les téléspectateurs n’ont donc pas eu à attendre longtemps pour reprendre là où les choses s’étaient arrêtées avec Atsushi et l’agence de détectives armés. Après tout le drame de Sky Casino et de l’agence essayant de laver son nom, il restait encore des détails. Cette saison, Kamui poursuit chaque détective, laissant le destin de l’agence en suspens. Diffusez-le sur Crunchyroll à partir du 12 juillet.

Le diable est à temps partiel saison 2

Satan doit trouver un emploi dans un fast-food pour joindre les deux bouts lorsqu’il est transporté dans le Japon d’aujourd’hui. Son ennemi juré Emilia doit également comprendre les choses dans le nouveau monde, et la dynamique entre les deux commence à changer. Cela inclut l’arrivée d’un petit enfant. La saison 2 débarque sur Crunchyroll le 13 juillet.