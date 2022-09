Les 14 meilleurs accessoires et gadgets contre les mauvaises herbes

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les accessoires et gadgets pour mauvaises herbes sont en hausse et il y a une bonne raison à cela : la marijuana est légale, à des fins récréatives ou médicinales, dans 38 États et dans le district de Columbia. Il n’est pas surprenant qu’il existe un nombre croissant de gadgets et d’accessoires pour fumer, vapoter et ranger votre pot.

Lire la suite: Lois sur la marijuana dans chaque État

Même si vous ne pouvez pas acheter de marijuana en ligne, les meilleurs accessoires pour mauvaises herbes comme ceux de notre liste (qui ne contiennent pas de THC réel) sont tous parfaitement légaux à l’achat. Qu’il s’agisse d’un endroit pour ranger votre verdure ou d’une jolie verrerie à éclairer, ce sont quelques-uns des meilleurs accessoires pour mauvaises herbes à offrir à vous-même ou à un amateur de cannabis dans votre vie.

Note de l’éditeur: Bien que le cannabis ait été légalisé à des fins médicales et même récréatives dans certains États, la marijuana et les produits contenant du THC sont toujours considérés comme des drogues de l’annexe I au niveau fédéral. Faites toujours preuve de prudence et de jugement lorsque vous consommez du cannabis ou toute autre substance contrôlée.

Stundenglass Ce clou du spectacle d’un narguilé a une myriade d’utilisations qui vont au-delà du cannabis. Il fonctionne comme un narguilé en verre rotatif à 360 degrés offrant les coups les plus doux imaginables, mais vous pouvez acheter un cloche à boisson (120 $) pour infuser des cocktails avec de la fumée de bois de cerisier ou de riche noix de pécan. C’est l’un des accessoires de cannabis les plus cool qui se double d’une astuce de fête amusante pour le mixologue sérieux. Il est élégamment conçu et simple à installer. L’ensemble Gravity Hookah comprend un kit de bol de narguilé en aluminium et un bol en verre, mais peut également se connecter à d’autres appareils à fumer ou à vaporiser.

Chien pompier Bien que nous ne préconisions certainement pas d’emporter vos fournitures là où elles ne sont pas autorisées, vous voudrez peut-être garder l’odeur secrète, à la maison et en déplacement. Le sac anti-odeurs de Firedog fait exactement cela et est fabriqué à partir de cuir et doublé de charbon actif de qualité supérieure et de tissu non tissé filtrant. De plus, le sac gardera votre herbe fraîche.

Grenco Si vous préférez consommer votre herbe à l’ancienne – pas sous forme d’huile ou comestible – mais que vous n’aimez pas la fumée dure ou les inconvénients des papiers à rouler, ce stylo vape élégant et sophistiqué offre des bouffées incroyablement propres qui maintiennent le saveur à base de plantes. Le G Pen est conçu avec une prise d’air propre brevetée ainsi qu’une technologie de double chauffage par convection et conduction. En ce qui concerne les accessoires pour cannabis, celui-ci est assez polyvalent. Un outil de sélection intégré pratique peut être utilisé pour emballer la chambre et nettoyer le four.

Pour quelque chose d’un peu plus discret (et économique) mais avec beaucoup de style tout en fumant de la marijuana récréative, le one-hitter Helix de Vessel est un choix solide pour quelqu’un qui fume de la fleur de cannabis. La conception à double hélice refroidit chaque coup et est conçue pour retenir l’accumulation de débris qui agit comme un filtre pour moins de débris. Cette pipe compacte en laiton pur est également très agréable pour les yeux.

Edie Parker Vous n’êtes pas fan du papier à rouler ? Pour un appareil à l’ancienne qui est agréable à regarder, Edie Parker fabrique des accessoires pour mauvaises herbes qui se doublent d’œuvres d’art. En ce qui concerne les accessoires pour fumeurs, ces pipes en verre les amènent à un autre niveau. Personnellement, j’adore cette charmante pipe en verre cerise, mais il y a un mélange de fruits à choisir.

Mode Cette vape à prix plus modeste vous permet de personnaliser votre dose jusqu’au milligramme afin que vous n’obteniez pas trop — ou trop peu, d’ailleurs. Le Mode est le premier appareil à ajouter une personnalisation aussi précise dans le dosage. Stylo vaporisateur Pax’s Era Pro a des réglages de dose présélectionnés parmi lesquels vous pouvez choisir, mais cela ne fonctionne qu’avec les pods propriétaires de Pax.

Etsy Vous voulez vous débarrasser complètement des accessoires pour fumeurs ? Si vous êtes plutôt du genre comestible et que vous prévoyez d’en fabriquer vous-même à la maison, vous aurez besoin de moules. Ces moules à abeilles ajouteront du charme à votre prochain lot de gommes ou de chocolats au THC. Si le nid d’abeille n’est pas votre ambiance, Etsy a apparemment options infinies de moules à trier.

PenNerd3D Ce grinder de poche est discret, fonctionnel et élégant pour les fumeurs de cannabis. De plus, il est fabriqué à partir d’aluminium de qualité aéronautique de qualité supérieure.

Pourri Des personnes qui nous ont apporté Poo-Pourri, ce mélange d’huiles essentielles est conçu pour éliminer l’odeur de fumée de pot dans l’air et sur les vêtements. Il suffit de vaporiser quelques fois dans la pièce ou directement sur les tissus après consommation. Il est souvent négligé dans l’industrie du cannabis, mais peut faire une énorme différence.

Lévo Si vous cherchez la meilleure façon d’incorporer de l’herbe, ne cherchez pas plus loin. Les infusions de THC font fureur, surtout chez ceux qui n’aiment pas inhaler de la fumée. Cet astucieux infuseur Levo vous permet de faire de l’huile, du beurre, du miel et d’autres concoctions mélangées avec n’importe quelle herbe de votre choix. Utilisez le Levo pour fabriquer des beurres aux herbes, des huiles florales pour le savon et un certain nombre de confiseries au THC pour soigner vos maux.

OG Otto Si ce sont des cigarettes de marijuana parfaitement roulées que vous convoitez, le rouleau à cône OG Otto les livrera à chaque fois et vous faire économiser de l’argent sur la variété pré-roulée la plus chère. Le système de fraisage AI breveté d’Otto analyse votre herbe et ajuste automatiquement la direction, la vitesse et la pression de ses lames de précision pour créer la mouture parfaite à chaque fois. Ensuite, il dépose la mouture dans un chargeur à cône pour un enroulement parfait.

Frères de la banane Obtenir un filtre bien assis peut être délicat, mais un porte-filtre comme celui-ci facilite les choses. Cet appareil fonctionne avec les filtres activés au charbon de Banana Brothers qui refroidissent la fumée et préservent la saveur. Feuilles à rouler vendues séparément.

Cool chevalier Un broyeur d’herbes est bon à avoir à des fins culinaires, mais il est également pratique pour obtenir une herbe finement broyée et prête à être consommée.

AéroGarden AeroGarden peut ne pas annoncer ses jardins de gousses d’intérieur pour la culture de mauvaises herbes, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas être fait. Les lampes de culture à DEL intégrées du jardin et le système d’auto-arrosage (qui fonctionnent tous deux sur des minuteries) garderont vos plantes en bonne santé et en pleine croissance. De plus, il est assez petit pour tenir sur votre table basse. Voici un guide étape par étape sur la façon de pirater votre AeroGarden pour cultiver du cannabis à la maison. Notez que l’herbe ne devrait jamais être cultivée à la maison que dans les États et les régions où il est légal de le faire.

En savoir plus sur le cannabis