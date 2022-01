Les 14 enfants de Nadya ‘Octomom’ Suleman : ses octuplés et 6 autres – Ce que nous savons

Nadya Suleman est connue pour être » Octomom » mais elle a 14 enfants au total ! Voici tout ce que vous devez savoir sur ses adolescents.

Nadya Suleman a gagné le titre de « Octomom » après avoir donné naissance à huit enfants à la fois. Le 26 janvier 2009, elle a donné naissance à des octuplés et est entrée dans l’histoire en tant que deuxième femme à le faire. Avant les octuplés, elle a eu six enfants, dont deux jumeaux. Alors que la mère de nombreux enfants l’a d’abord nié, elle a admis plus tard qu’elle avait eu ses 14 enfants par FIV. En fait, six de ses octuplés provenaient de six embryons restants de sa précédente FIV.

De nos jours, elle et les octuplés ont défié les pronostics car tous ont survécu et sont devenus des adolescents en bonne santé. En fait, la maman de 14 ans a récemment célébré l’anniversaire des 13 ans avec un doux message et une photo d’eux quand ils étaient en âge préscolaire. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces octuplés et ses six autres enfants.

Elie Makai Soloman

L’aîné des enfants de Nadya, Elijah Makai Soloman, est né le 19 mai 2001. À 20 ans, il a été son unique enfant à un moment donné. Il ne savait pas qu’il aurait 13 frères et sœurs. Sa mère l’a félicité et a posté une photo de lui soufflant les bougies lors de son dernier anniversaire. « Joyeux 20e anniversaire à mon premier petit garçon Elijah ! Malgré les batailles que nous avons menées et les défis auxquels nous avons été confrontés au fil des ans, vous êtes devenu un jeune homme si gentil, attentionné, consciencieux et humble », a-t-elle écrit dans le post.

Amerah Yasmine Soloman

La fille aînée de Nadya et le deuxième enfant aîné Ameerah Yasmine Soloman a 19 ans. Elle vient de terminer ses études secondaires et a un bel avenir devant elle. Pour ses 19 ans, sa mère lui a offert un voyage à Disneyland et un barbecue sur la plage. Lors de son post Instagram dédié à sa fille, elle a mis en avant la grande personnalité de la jeune femme de 19 ans. « Partager plus de photos que d’habitude pour montrer avec légèreté les écarts entre Amerah et mes personnalités lol », a-t-elle écrit. « Devinez lequel d’entre nous est l’extraverti grégaire et extraverti ? Et qui est le socialement maladroit, douloureusement timide, introverti, évitant le soleil comme si c’était le COVID ? »

Josué Jacob Soloman

Le deuxième fils aîné et le troisième enfant aîné de Nadya Josué Jacob Soloman a 18 ans. Elle a noté à plusieurs reprises que JJ apprécie sa vie privée et essaie de la respecter autant que possible. C’est pourquoi elle a posté une photo de retour en l’honneur de son anniversaire. « Joyeux 18e anniversaire à mon deuxième fils aîné Joshua », a-t-elle écrit dans la légende. « Vous êtes devenu un jeune homme très intelligent, motivé, travailleur, responsable et respectueux (bien que vous soyez le SEUL non végétalien de la famille 🤷🏻‍♀️). Vous êtes une personne rare et unique, avec le sens de l’humour le plus sardonique de tous ceux que j’aie jamais connus. Je t’aime au delà des mots. Vous êtes aimé et apprécié de nous tous. Je respecte votre choix de rester privé, et je le ferai toujours.

Aidan Soloman

Aidan Soloman est le quatrième enfant de Nadya. La jeune fille de 16 ans a reçu un diagnostic d’autisme et elle le défend depuis lors. Elle a expliqué qu’elle souhaitait un environnement inclusif pour lui, tout comme le reste de ses enfants. Elle a également parlé des difficultés qu’il a traversées. « Aidan, qui est gravement autiste, n’est pas très heureux le jour de sa chirurgie dentaire. Le pauvre bébé ne comprend pas ce qui lui arrive 😥… Veuillez envoyer vos prières », a-t-elle écrit dans un post Instagram.

Calyssa Arielle Soloman

Calyssa Arielle Soloman a un jumeau fraternel nommé Caleb. A 15 ans, elle trouve déjà ses atouts. Sa mère a récemment montré ses « capacités artistiques » sur Instagram. Elle a montré une belle aquarelle représentant un coucher de soleil derrière une colline verdoyante. Sa mère l’a également récemment qualifiée de « travailleuse » et de bonne élève à l’école tout en ajoutant qu’elle aime les animaux et qu’elle est proche de sa chatte Penelope.

Caleb Kai Soloman

Caleb Kai Soloman est des jumeaux fraternels avec sa sœur Calyssa. Le jeune de 15 ans mène également une vie privée et n’est pas très présent sur les réseaux sociaux de sa mère. Cependant, il est probable qu’il soit proche de son jumeau ainsi que du reste de ses 13 frères et sœurs.

Nariyah

Nariyah est l’un des octuplés de Nadya. Le joueur de 13 ans est déjà très talentueux. Sa mère a récemment publié une chanson que sa fille a écrite montrant qu’elle a le potentiel d’être une future compositrice. « Nariyah est un auteur-compositeur naturel et passionné, et a écrit près de 20 chansons de manière indépendante », a-t-elle écrit. « Cette chanson s’appelle ‘Pouring Down’, qu’elle décrit comme un recadrage cognitif d’une situation, d’une expérience, d’un événement ou d’une émotion négative ou difficile dans une perspective positive. J’espère que cela vous fera sourire.

Isaïe

Isaïe est l’un des octuplés de Nadya. Le jeune de 13 ans mène une vie privée en dehors des camées qu’il fait sur les photos de Nadya dans tous les octuplés. D’après la photo, il semble qu’il aime passer du temps avec ses autres frères et sœurs de son âge.

Maliyah

Maliyah est l’un des octuplés de Nadya. La jeune fille de 13 ans a un bon cœur et, d’après les publications Instagram de sa mère, a un avenir potentiel en tant que chef. Nadya a mis en ligne un certain nombre de ses créations, notamment un récent lot de crêpes au chocolat avec un délicieux beurre de cacahuète. Sans oublier qu’ils étaient végétaliens!

Jérémie

Jérémie est l’un des octuplés de Nadya. Le jeune de 13 ans est un autre qui n’a pas beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. Cependant, d’après les photos, il semble qu’il aime s’amuser avec ses frères et sœurs du même âge.

Noé

Noé est l’un des octuplés de Nadya. Le jeune de 13 ans est non seulement un ami proche de leur chat Penelope, mais il a un talent particulier. Noah semble être le musicien de la famille puisque Nadya l’a complimenté pour un travail bien fait lors d’un concert. Il a posé tenant un violon pendant que Nadya écrivait, « Soyez fier de vous Noah lors de votre performance débutante ! Vous étiez formidable. »

Josias

Josias est l’un des octuplés de Nadya. Le jeune de 13 ans semble aimer les projecteurs et pourrait être le futur acteur du groupe. Nadya a mis en ligne une adorable vidéo du grand moment de Josiah dans une pièce dans laquelle il était et sa présence sur scène est tout simplement trop adorable. « Je n’ai pas pu m’empêcher de partager le rôle solo de Josiah dans la pièce OC », a-t-elle légendé la vidéo.

Jonas

Jonas est l’un des octuplés de Nadya. Le jeune de 13 ans est peut-être le futur nutritionniste de la famille. Regardez-le tenir cet énorme morceau de laitue ! S’il a mangé tout cela lui-même, il va certainement grandir fort et en bonne santé.

Makaï

Makaï est l’un des octuplés de Nadya. Le jeune de 13 ans semble avoir un cœur en or. Il est le meilleur ami de son frère aîné Aidan et Nadya documente souvent leur relation, appelant « l’ange gardien » de Makai Adan. Dans un autre post, elle a expliqué la nature de leur relation très unie. « Makia est tellement liée à son grand frère Aidan (qui souffre d’autisme sévère et a un an et demi sur le plan cognitif)… les regarder ensemble remplit mon cœur comme rien d’autre », a-t-elle légendé le post.