Les 13 plus gros compte-gouttes aux Golden Globes 2021

Même si tout était soi-disant «normal» et que toutes les stars avaient été entassées dans la salle de bal Beverly Hilton comme toujours, il y aurait toujours eu l’espace vide béant où Chadwick Boseman aurait dû l’être.

La star de Fond noir de Ma Rainey, décédé en août dernier après avoir lutté contre le cancer du côlon pendant plusieurs années, a été lauréat posthume du meilleur acteur dans un film dramatique, et on peut s’attendre à une répétition de cette célébration douce-amère aux SAG Awards (il est nominé quatre fois, deux fois individuellement et dans le cadre des ensembles pour Fond noir de Ma Rainey et Da 5 sangs) et probablement aux Oscars aussi.

La veuve de Boseman, Taylor Simone Ledward, a accepté le Globe en son nom. (Fait intéressant, l’un des acteurs qu’il a battu, Gary Oldman, accepté Grand livre de la santé‘s SAG Award lorsque le regretté acteur a remporté pour Le Chevalier Noir, Oldman, l’une des rares personnes à avoir remporté des honneurs posthumes au nom de la star déchue en 2009.)

« Il remercierait Dieu », a déclaré Ledward ému, vêtu d’une robe dorée digne d’une reine guerrière. « Il remercierait ses parents. Il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices. Il remercierait son équipe incroyable … Il remercierait son équipe sur le plateau pour ce film … Il dirait quelque chose de beau, quelque chose d’inspirant, quelque chose qui amplifierait cette petite voix à l’intérieur de nous tous qui vous dit que vous pouvez, qui vous dit de continuer, qui vous rappelle ce que vous êtes censé faire en ce moment de l’histoire. [the film’s director] M. George C. Wolfe, [producer] M. Denzel Washington, beaucoup de gens chez Netflix. Il remercie Mme Viola Davis… « Elle a nommé un tas d’autres camarades de casting. » Et je n’ai pas ses mots « , a-t-elle conclu. » Mais nous devons prendre tous les moments pour célébrer ceux que nous aimons, alors merci, HFPA, pour cette opportunité pour faire exactement cela. Et chérie, tu les continues à venir. «