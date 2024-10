Les 13+ offres technologiques en cours chez Best Buy 2024

Les Prime Big Deal Days sont là, offrant des réductions sur une gamme d’articles technologiques de grandes marques pendant la vente de 48 heures, exclusives aux membres Prime. Cependant, la vente flash de Best Buy aura également lieu les 8 et 9 octobre. Lors de l’événement de vente, le détaillant propose des offres sur les téléviseurs, les consoles de jeux, les moniteurs de bureau et bien plus encore. Vous pouvez également trouver des offres sur les appareils de cuisine et électroménagers chez Best Buy et Amazon.

En tant que rédacteur commercial pour NBC Select, je couvre fréquemment des événements commerciaux comme Prime Day, Black Friday et Cyber ​​​​Monday, je sais donc comment trouver des offres qui valent réellement la peine d’être achetées. J’ai passé des semaines à parcourir des milliers de réductions pour trouver les meilleures offres lors de la vente flash de 48 heures de Best Buy. Chacun d’eux que je recommande ci-dessous est très bien noté, avec une réduction d’au moins 20 % et à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Je mettrai fréquemment à jour cette liste tout au long des Prime Big Deal Days.

Offres de vente flash Best Buy 2024 très bien notées

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 717 avis chez Best Buy

Les écouteurs JBL Tune disposent d’une fonction de suppression du bruit, ce qui les rend parfaits pour les moments où vous souhaitez vous concentrer sur votre musique, votre podcast ou votre livre audio sans être distrait par les sons extérieurs. Ils s’adaptent parfaitement à l’oreille et sont parfaits pour les courses et les entraînements rapides à la salle de sport et au-delà.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 2 028 avis chez Best Buy

Ce moniteur de jeu de Samsung est idéal si vous aimez afficher votre jeu à grande échelle pour améliorer votre expérience de divertissement. Bien qu’il fonctionne horizontalement, vous pouvez également le tourner verticalement pour une expérience plus unique.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 4 699 avis chez Best Buy

Ces écouteurs polyvalents sont parfaits pour écouter de la musique, des podcasts et des livres audio pendant les entraînements. Vous pouvez également les utiliser pour répondre et passer des appels et même utiliser des commandes et fonctions vocales, grâce au microphone intégré.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 14 904 avis chez Best Buy

Les Apple AirPods Max sont l’une des meilleures options pour les écouteurs supra-auriculaires. La journaliste associée de NBC Select, Bianca Alvarez, les utilise pour écouter de la musique lorsqu’elle souhaite se concentrer sur son travail. Ils sont dotés d’une suppression du bruit, du Bluetooth, d’un cache-oreille rembourré et d’un arceau réglable, afin que vous puissiez être sûr qu’ils s’adaptent parfaitement.

Note moyenne de 4,2 étoiles sur 387 avis chez Best Buy

Cette barre de son ainsi que le haut-parleur et le caisson de basses inclus rendent votre système de divertissement à domicile interactif et mémorable. Chaque pièce contribue à rendre le son de vos émissions de télévision et films préférés incroyablement détaillé. La barre se connecte via Bluetooth et vous pouvez même la fixer au mur pour libérer plus d’espace autour du téléviseur.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 346 avis chez Best Buy

J’ai utilisé les écouteurs Jabra Elite 8 Active pour les activités quotidiennes et pour les entraînements, et ils offrent l’une des meilleures suppressions actives de bruit parmi de nombreux écouteurs que j’ai essayés. Ils s’adaptent confortablement et solidement à mes oreilles et je n’ai pas eu peur qu’ils tombent lorsque je bougeais.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 736 avis sur Amazon

Ce grand moniteur est idéal pour afficher tout ce qui se trouve sur votre ordinateur portable à une échelle plus visible. Cela signifie que vous pouvez utiliser des programmes axés sur les détails tels qu’Adobe Creative Suite sans avoir à zoomer ou à regarder de très près. Il dispose également de prises USB à l’arrière pour connecter d’autres appareils.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 1 150 avis chez Best Buy

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 2 681 avis chez Best Buy

Amazon Echo est un excellent point de départ si vous souhaitez commencer à utiliser les assistants vocaux Bluetooth. Vous pouvez l’utiliser pour écouter de la musique à partir de différentes plates-formes, passer des appels, poser des questions à Amazon Alexa et faire des demandes et vous pouvez vous connecter à un Amazon Fire TV pour améliorer votre cinéma maison.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 526 avis chez Best Buy

Avec la tablette Samsung Galaxy, vous pouvez utiliser une large gamme d’applications, le stylet S pour dessiner et utiliser la fonction cercle pour rechercher, éditer des photos, passer et recevoir des appels et regarder Samsung TV Plus. Il est également suffisamment petit pour être rangé dans un étui, un petit sac à dos ou un sac à main.

Note moyenne de 4,8 étoiles sur 1 124 avis chez Best Buy

La courbe du moniteur de jeu Alienware rend votre expérience de jeu encore plus divertissante. Grâce à la résolution QD-OLED de l’écran, le moniteur offre un affichage vibrant et haute définition afin que chaque détail soit facile à voir.

Plus d’offres de la vente flash de Best Buy

Voici les meilleures ventes de la vente flash de Best Buy à connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une réduction comme décrit ci-dessous.

Comment j’ai trouvé les meilleures offres de la vente flash de 48 heures de Best Buy

Toutes mes recommandations ci-dessus sont basées sur la couverture et les rapports précédents de NBC Select. J’ai également inclus des produits testés par le personnel de NBC Select, notamment les lauréats du Wellness Award, du Travel Award, du Pet Award, du Bed & Bath Award et du Giftable Tech Award. J’ai analysé chaque transaction via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel pour m’assurer que les produits sont à leur prix le plus bas depuis au moins trois mois. Tous les produits que je recommande sont très bien notés avec une note moyenne d’au moins 4,0 étoiles sur des centaines d’avis.

Pourquoi faire confiance à NBC Sélect ?

Je suis un rédacteur commercial pour NBC Select qui a couvert les offres et les ventes de Best Buy. Pour rassembler les meilleures remises sur la technologie lors de la vente flash de Best Buy et des Prime Big Deal Days, j’ai trouvé des produits très bien notés à leur prix le plus bas depuis au moins trois mois.

