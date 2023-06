Les 13 meilleurs K-Dramas à diffuser sur Netflix dès maintenant

Netflix a de grands projets pour les films et séries télévisées coréens, s’engageant à dépenser plus de 2 milliards de dollars en productions coréennes au cours des quatre prochaines années. L’ardoise du streamer a continué de croître, avec des émissions comme Jeu de calmar devenir des succès mondiaux. Télé réalité comme Physical: 100 et Single’s Inferno ont décollé, mais sa Programmation de K-drama continue d’attirer le public vers le service de streaming pour choix de science-fiction trippantscontes de zombies, histoires d’amour et plus encore.

La plate-forme publie de nouvelles émissions, des documentaires et six films tout au long de 2023. Nous avons préparé une liste des meilleurs drames K sur Netflix (en plus de Squid Game), et dans certains cas, quand rechercher de nouvelles saisons. Si vous en voulez encore plus, essayez de chercher avec ceci code caché spécial: 68699.

Netflix Une nouvelle version de Netflix, Black Knight est une série dystopique qui se déroule en 2071. Dans ce monde, tout le monde doit porter des masques faciaux en raison d’une grave pollution. Adapté d’un webtoon où la population humaine survivante s’élève à 1%, l’histoire suit 5-8, un « livreur » habile au combat. Son travail consiste à aider les réfugiés à s’installer dans une société où une seule société contrôle l’accès à l’oxygène pur. Regardez l’histoire se dérouler alors que 5-8 rencontre un petit garçon nommé Sa-wol, un aspirant livreur.

Netflix Basé sur une webtoon du même nom, Bloodhounds réunit deux boxeurs opposés – Geon-woo et Woo-jin – lorsqu’ils doivent faire face à des usuriers. Bien que rembourser une dette soit un obstacle, le couple doit plonger dans un monde souterrain rempli de cupidité, de violence et d’un patron étonnamment altruiste. Cependant, tout ne se passe pas bien. Regardez les huit épisodes sur Netflix maintenant.

Netflix Procureur extraordinaire Woo (2022) Ce charmant spectacle suit Woo Young-woo, un jeune avocat pointu qui est sur le spectre de l’autisme. La série mélange le drame juridique avec la romance, les intrigues familiales, la comédie et les leçons de vie qui vous garderont collé à l’écran. Vous pouvez diffuser la saison 1 de Extraordinary Attorney Woo maintenant, et Netflix a renouvelé le favori des fans pour une deuxième saison.

Netflix Une histoire de vengeance, The Glory est centrée sur le professeur Moon Dong-eu. Elle a enduré de terribles brimades pendant son enfance et cherche à se venger de ses bourreaux. Ensuite, les choses se compliquent. La saison 2 a été abandonnée le 10 mars, vous pouvez donc diffuser les deux versements maintenant.

Netflix Young-soon a élevé son fils, Kang-ho, seul après être devenu veuve à un jeune âge. Elle lui donne un amour dur pour s’assurer qu’il est capable de s’épanouir et de ne pas vivre dans la pauvreté lorsqu’il sera adulte. Kang-ho grandit et devient un avocat prospère, mais un accident lui fait perdre la mémoire et redevient lui-même à l’âge de 7 ans. La série est un voyage à travers leur rétablissement et le rôle de Young-soon en tant que « mauvaise maman » pour aider son fils à guérir. De nouveaux épisodes sortent chaque semaine sur Netflix.

Netflix/YouTube/Capture d’écran Avec de l’action, de la magie d’échange d’âmes, de l’intrigue et une histoire d’amour intégrée à l’intrigue, Alchemy of Souls offre aux téléspectateurs un tour de montagnes russes d’émotions. Jang Uk est un noble qui n’a pas la réputation la plus stellaire ou les compétences de combat. Puis Nak-su – qui est pris au piège dans le corps d’une autre femme – arrive et l’ouvre à ce qui a manqué à sa vie, y compris l’amour. Diffusez deux saisons sur Netflix.

Netflix/Capture d’écran Dong Hoon (joué par la star de Parasite Lee Sun-kyun) est mécontent de sa carrière, sa femme Kang Yoon Hee triche et il se retrouve pris dans une activité illégale. Sa collègue Lee Ji-an a le pouvoir de tout gâcher pour lui, mais le fera-t-elle ? Leurs changements dynamiques alors qu’ils apprennent tous les deux les luttes de l’autre. Bien que la série n’ait pas sorti de deuxième saison, vous pouvez vous gaver des 16 épisodes de la saison 1.

Netflix Nous sommes tous morts (2022) Si les thrillers de zombies sont votre truc, alors vous devez regarder la série originale de Netflix, All of Us Are Dead. Les élèves du secondaire se retrouvent piégés à l’école lors d’une épidémie de zombies, et cela devient une course totale pour la survie. Tout le monde n’est pas prêt à s’entraider, alors gardez un œil sur qui est prêt à salir ses camarades de classe. Et restez connectés pour la saison 2.

Netflix/Capture d’écran Crash atterrissant sur vous (2019) Un accident de parapente entraîne l’héritière sud-coréenne Yoon Se-Ri à l’intérieur des frontières nord-coréennes. Elle rencontre Ri Jeong-Hyeok, un soldat qui veut l’aider à rester en sécurité. Les deux se retrouvent amoureux, mais cette histoire est imprégnée de relations familiales compliquées, de drame politique et de crime aussi. Découvrez la première saison sur Netflix.

Netflix Un thriller surnaturel, Sweet Home voyage dans un immeuble nommé Green Home. Nous rencontrons d’abord Hyun Soo, un lycéen solitaire qui a tragiquement perdu sa famille dans un accident. Mais emménager dans Green Home le retrouve entouré de voisins qui se transforment en monstres lorsque leurs désirs les plus sombres font surface. Pour survivre, lui et d’autres résidents doivent travailler ensemble pour combattre les monstres et leur propre agitation intérieure. La saison 1 est disponible dès maintenant et la saison 2 arrivera plus tard cette année.

Netflix Cours intensif de romance (2023) Les fans de Rom-com devraient diffuser cette série sur un professeur d’école privée célèbre qui s’implique avec un ancien athlète. Les scandales, les parents curieux et les hijinks assortis rendent l’histoire intéressante pour la saison 1 de cet original de Netflix.

Netflix Queenmaker présente aux téléspectateurs Hwang Do-hee (joué par Kim Hee-ae), un fixateur de relations publiques qui est embauché au sein du groupe Eunsung et chargé de travailler sur une campagne électorale pour Oh Kyung-sook, un avocat des droits de l’homme. Découvrez le thriller politique qui montre à quel point faire élire l’avocat résilient maire n’est pas une mince affaire.