Les 13 attaques décisives de Lynney Tarnow mènent Benet devant Glenbard West : résumé des sports de Suburban Life du jeudi 21 septembre

VOLLEY-BALL FILLES

Benet d. Glenbard Ouest 26-24, 25-16

Lynney Tarnow a réalisé 13 attaques décisives, Aniya Warren 28 récupérations, Elle Stiernagle 33 passes décisives et six récupérations et Gabby Stasys huit attaques décisives pour Benet (17-1).

IC Préparation Catholique d. Résurrection 25-7, 25-11

Delilah Hyland a réussi sept attaques décisives et deux blocs, Ava Falduto cinq attaques décisives et trois récupérations, Lucy Russ 14 passes décisives et Alysa Lawton cinq récupérations pour les Knights (15-2).

Timothée Christian d. Saint-Édouard 25-7, 25-13

Abby VanderWal a réussi sept attaques décisives et cinq récupérations, Addy Vogelzang six attaques décisives et Leah DeBoer 12 passes décisives et cinq récupérations pour les Trojans (16-5, 3-0).

Hinsdale Central d. Wheaton Nord 25-22, 25-23

Mackenzie Nettles a réussi trois attaques décisives et trois blocs, Halina Istanbouli sept récupérations et Izzy Gibbons six passes décisives et quatre récupérations pour les Falcons (8-14).

Académie Wheaton d. Espoir 25-4, 25-9

GOLF GARÇONS

Académie Wheaton 154, Kaneland 160

Owen Coniaris a tiré un par 35 pour mener les Warriors lors de leur finale de saison régulière. Freddie Chan a obtenu un 38 et Joe Luchtenburg un 40.

GOLF FILLES

Académie Wheaton 190, Glenbard Nord 191

Vivian Kutek (41 ans) et Megan Lindberg (44 ans) ont mené les Warriors.

GOLF GARÇONS

Académie Wheaton 8, Marian Central 0