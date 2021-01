Le sénateur Ted Cruz (R-TX), à droite, et Josh Hawley (R-MO) assistent au balisage du Comité judiciaire du Sénat sur les nominations judiciaires et la Loi sur la modernisation de la politique de contenu en ligne. | Tom Williams / Getty Images

2024 apparaissent alors que les sénateurs républicains expriment leurs objections et soutiennent la certification du collège électoral du 6 janvier

Le 6 janvier, le Congrès doit certifier le vote du collège électoral.

Au mépris de toutes les preuves disponibles, du processus constitutionnel américain et des normes démocratiques de longue date, 12 sénateurs républicains ont annoncé qu’ils s’opposeraient à cette certification.

Ces objections n’iront finalement nulle part, mais c’est une escalade définitive par rapport à ce qui était encore largement bon marché des républicains. soutenant les tentatives répétées du président de renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Bien que le président Donald Trump ait eu de larges pans du GOP qui l’ont soutenu dans ses efforts antérieurs pour jeter le doute sur la victoire du président élu Joe Biden et plaider les résultats, le dernier (et dernier effort) pour se concentrer sur le vote de certification du Congrès a commencé avec le sénateur Josh Hawley. Le 30 décembre, Hawley a publié une déclaration disant qu’il «ne peut pas voter pour certifier les résultats du collège électoral», prétendument en raison de sa conviction que «certains États, en particulier la Pennsylvanie, n’ont pas respecté leurs propres lois électorales». Il a également accusé Facebook et Twitter d’avoir interféré en faveur de Biden (Hawley s’est fait un nom en croisant contre Big Tech).

Trois jours plus tard, 11 autres sénateurs dirigés par le sénateur Ted Cruz ont annoncé qu’ils «rejetteraient les électeurs des États contestés» à moins qu’un «audit d’urgence de 10 jours» des résultats des élections ne soit achevé. Leur argument repose en grande partie sur le fait que beaucoup de gens se posent des questions sur la légitimité de l’élection – ignorant commodément tout rôle que le président et d’éminents républicains auraient pu jouer pour semer le doute en colportant des théories du complot largement démenties.

Comme Cameron Peters l’a expliqué pour Vox, loin de toute la conférence du GOP, Hawley, Cruz et les 10 autres sénateurs ont l’intention de s’opposer à ce qui est normalement une procédure superficielle.

Pourtant, 12 sénateurs républicains – environ un quart de la conférence – ne sont pas rien. La liste actuelle des sénateurs opposés est:

Sénateur Josh Hawley (R-MO)

Sénateur Ron Johnson (R-WI)

Sénateur Ted Cruz (R-TX)

Sénateur James Lankford (R-OK)

Sénateur Steve Daines (R-MT)

Sénateur John Kennedy (R-LA)

Sénatrice Marsha Blackburn (R-TN)

Sénateur Mike Braun (R-IN)

Sénatrice Cynthia Lummis (R-WY)

Sénateur Roger Marshall (R-KS)

Sénateur Bill Hagerty (R-TN)

Sénateur Tommy Tuberville (R-AL)

D’autres – y compris les deux sénateurs géorgiens confrontés à un second tour difficile mardi, un jour avant le vote de certification – ont tenté de suivre une ligne plus étroite.

Sur Fox News dimanche, l’hôte Bret Baier a insisté à plusieurs reprises sur la sénatrice Kelly Loeffler sur la façon dont elle voterait sur la certification, mais elle a refusé de répondre à la question. Le sénateur David Perdue a également esquivé la question, soulignant qu’il ne serait pas présent pour un vote s’il perdait son second tour. Cependant, Perdue a déclaré qu’il «encourageait mes collègues à s’opposer».

À la Chambre, plus de 100 députés républicains ont annoncé leur intention de s’y opposer le 6 janvier. Bien que préoccupants, ces chiffres ne se rapprochent pas du niveau nécessaire pour rejeter effectivement le vote du collège électoral.

La certification du collège électoral passera probablement

Andrew Prokop de Vox en a plus sur les détails de procédure de ce qui se passera mercredi, mais brièvement: le vice-président Mike Pence commencera le processus de comptage des votes du collège électoral, auquel cas si même un membre de la Chambre et un sénateur s’y opposent, les deux chambres doivent voter . Comme l’explique Prokop, «pour que l’objection réussisse, la Chambre et le Sénat doivent voter en sa faveur». En fin de compte, il n’y a pas assez de républicains pour rejeter les votes du collège électoral, mais c’est une opportunité pour les espoirs potentiels de 2024 comme Pence, Hawley et Cruz de se battre pour les feux de la rampe.

Le sénateur Tom Cotton (R-AK), autre candidat potentiel de 2024, s’est opposé à cette dernière tentative d’annulation des résultats de l’élection présidentielle. Cette ligne de partage est susceptible de jouer un rôle dans la primaire présidentielle républicaine de 2024, car les candidats se situent le long de l’axe Trump qui a réaligné le parti.

Cotton n’est pas le seul sénateur républicain à s’opposer à cet effort. Des rapports précédents ont indiqué que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et le whip du Sénat, John Thune, sont tous deux opposés à la scission du caucus républicain lors d’un vote qui sera considéré comme défiant Trump ou rejetant totalement la légitimité de l’élection. Comme Cameron Peters l’a écrit pour Vox, la Sens. Lisa Murkowski, Mitt Romney et le sénateur sortant Pat Toomey ont tous émis des objections farouches «repoussant le plan condamné – mais extrêmement antidémocratique – visant à rejeter les électeurs de Biden.

Selon CBS News, la liste complète des sénateurs républicains soutenant la certification est:

Le sénateur Roy Blunt (R-MO)

Sénateur Richard Burr (R-NC)

Sénateur Shelley Moore Capito (R-WV)

Sénateur Bill Cassidy (R-LA)

Sénateur Kevin Cramer (R-ND)

Sénateur Susan Collins (R-ME)

Sénateur John Cornyn (R-TX)

Le sénateur Tom Cotton (R-AR)

Sénateur Lisa Murkowski (R-AK)

Sénateur Rob Portman (R-OH)

Sénateur Mitt Romney (R-UT)

Sen. Ben Sasse (R-NE)

Sénateur Richard Shelby (R-AL)

Sénateur John Thune (R-SD)

Sénateur Pat Toomey (R-PA)

Sénateur Roger Wicker (R-MS)

La déclaration de Toomey a fustigé les sénateurs opposés: «Une caractéristique fondamentale et déterminante d’une république démocratique est le droit des gens d’élire leurs propres dirigeants. L’effort des sénateurs Hawley, Cruz et d’autres pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 … porte directement atteinte à ce droit.

Il poursuit en rejetant le raisonnement spécieux proposé par les sénateurs fautifs, arguant que «les allégations de fraude par une campagne perdante ne peuvent justifier l’annulation d’une élection».

Hawley a riposté à Toomey dans un courriel adressé à ses collègues en disant au membre senior «d’éviter de se mettre des mots dans la bouche» et a écrit qu’au lieu de débattre de la question par communiqué de presse, «peut-être pourrions-nous avoir un débat au Sénat». Notamment, Hawley a été le premier à publier un communiqué de presse sur le sujet.

Dans un lundi tweeter, Le président Donald Trump a estimé que le groupe soutenant la certification était le «caucus de la reddition», affirmant qu’ils «tomberaient dans l’infamie comme étant faibles et inefficaces». Trump a également spécifiquement appelé Cotton, l’avertissant que «les républicains ont des avantages et des inconvénients, mais une chose est sûre, ils n’oublient jamais!

C’est un coup clair pour tous les autres espoirs de 2024 qui envisagent de se prononcer en faveur de la certification. Le message est clair: si un allié de longue date de Trump comme Cotton peut être abandonné si facilement, tout le monde le peut aussi.