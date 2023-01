Les 12 plus gros bouleversements QB de tous les temps

Les séries éliminatoires de la NFL sont remplies de quarts-arrières du Temple de la renommée gagnant des matchs et de la gloire. Mais qu’en est-il de ces rares moments où les rôles ont tourné ?

Personne ne croit en Skylar Thompson ou Tyler Huntley. Qui serait?

Après tout, Thompson a une victoire en carrière. Il est une recrue au septième tour, et dans cette victoire susmentionnée, ses Dolphins de Miami n’ont pas réussi à marquer un touché.

Ensuite, il y a Huntley. Huntley est un vétéran de troisième année pour les Ravens de Baltimore avec huit départs dans la NFL à son actif. À ce stade, il est une sauvegarde sans aucun jeu de passes de 300 verges. Cette année, il n’a lancé même pas 200 verges dans aucun concours.

Oh, et pour Thompson et Huntley ? Ils affronteront les Buffalo Bills et les Bengals de Cincinnati ce week-end, qui trottent respectivement Josh Allen et Joe Burrow. Tous deux ont été nommés au Pro Bowl cette année, Allen ayant été un All-Pro de la deuxième équipe en 2020 et Burrow ayant atteint le Super Bowl la saison dernière.

Bref, les résumés de la combinaison de Burrow et Allen contre ceux de Thompson et Huntley sont on ne peut plus opposés.

Et pourtant, le vieux cliché demeure. C’est pourquoi ils jouent aux jeux.

Dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL, le meilleur quart-arrière gagne généralement. Cela est particulièrement vrai à l’ère moderne où les passes sont le moyen dominant de déplacer le ballon.

Mais il y a des exceptions. En fait, il y en a de superbes. Et nous les avons classés. Alors que Baltimore et Miami sont à juste titre des outsiders lourds ce week-end, l’histoire vous dit qu’il y a toujours une chance que quelque chose d’impossible soit au coin de la rue.

Avant de commencer le compte à rebours, nous avons besoin de quelques règles de base :

Le quart-arrière perdant doit être soit dans le Hall of Fame, un futur Hall of Fame clair, soit actif.

Le quart-arrière gagnant doit avoir été sur l’outsider (par écart de points)

Cela dit, examinons les 12 plus grands bouleversements du quart-arrière de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL.

Mention honorable – Les flops de Peyton Manning

2000 – Jay Fiedler contre Peyton Manning (-1,5)

2010 – Mark Sanchez contre Peyton Manning (-2)

Manning a perdu des matchs d’après-saison contre Jay Fiedler et Mark Sanchez. Il se réveille probablement en hurlant une fois par semaine à cause de cela. Cependant, ces équipes des Indianapolis Colts de 2000 et 2010 n’étaient pas exceptionnelles.

Les Dolphins ont remporté l’AFC East en 2000 – dont les Colts faisaient partie – puis ont remporté le match Wild Card en prolongation. Dix ans plus tard, les Jets se sont rendus au Lucas Oil Stadium avec un meilleur bilan et une meilleure équipe, d’où la maigre ligne.

Des pertes absurdes en termes de comparaisons de quart-arrière, mais aucune n’était étonnante pour le moment.

12 Aaron ruisseaux 2000 Saints 31, Béliers 28

QB perdant : Kurt Warner

Lieu: Superdôme Louisiane

Ligne de pari: Béliers -5.5

Qu’est-il arrivé: C’était la troisième rencontre entre les deux équipes en 2000, avec les deux dans la NFC West. La Nouvelle-Orléans était un outsider important à domicile, mais a pris les devants 31-7 au quatrième quart, avant de résister à un furieux rassemblement des Rams.

Ce jour-là, Saint-Louis a retourné le ballon cinq fois et a écopé de neuf pénalités. Les erreurs ont été suffisantes pour que les Saints en profitent, le concours s’étant effectivement terminé par les Rams ratant un botté de dégagement dans les deux dernières minutes.

11 Marquer Malone 1984 Steelers 24, Broncos 17

QB perdant : Jean Elway

Lieu: Mile High Stadium

Ligne de pari: Broncos -4.5

Qu’est-il arrivé: Avant que Malone ne rapporte de Football du dimanche soir pour ESPN, il frappait John Elway. Lors de la ronde divisionnaire de 1984, Pittsburgh a battu Denver à Mile High avec Malone lançant pour 224 verges et un touché. À l’inverse, Elway a eu du mal, complétant 19 sur 37 pour 184 verges.

Le principal problème de Denver n’a pas été d’arrêter le match au sol de Pittsburgh, qui a accumulé 169 verges et deux scores. Les Steelers ont raccourci le match et sont repartis victorieux.

dix Steve Walsh 1994 Ours 35, Vikings 18

QB perdant : Warren Lune

Lieu: Hubert H. Humphrey Métrodôme

Ligne de pari: Vikings -6

Qu’est-il arrivé: Walsh a eu un match piéton, lançant pour 221 verges et deux scores. Cependant, Minnesota a retourné le ballon quatre fois et Moon a lancé deux interceptions, menant à une route de Chicago. De plus, les Bears ont marqué un touché défensif au quatrième quart pour sceller le match.

Cependant, Minnesota a perdu ce match plus que Chicago ne l’a gagné. Les Bears n’ont réussi que 308 verges d’attaque, mais les Vikings ont écopé de 11 pénalités et ont eu le quatuor de revirements susmentionné.

9 Jef Hostetler 1990 Géants 15, 49ers 13

QB perdant : Joe Montana

Lieu: Parc des Chandeliers

Ligne de pari: 49ers -8

Qu’est-il arrivé: Hostetler a joué un match propre contre les 49ers, qui visaient le triplé. Les Giants n’ont eu aucun revirement, et bien qu’ils n’aient marqué aucun touché, ils se sont déplacés à portée pour cinq buts sur le terrain.

Mais c’était une histoire de la défense new-yorkaise, qui a maintenu Joe Montana à 190 verges par la passe avant de l’éliminer au quatrième quart. L’attaque mondiale de San Francisco n’a réussi que 240 verges au total.

8 Blake Bortles 2017 Jaguars 45, Steelers 42

QB perdant : Ben Roethlisberger

Lieu: Champ Heinz

Ligne de pari: Steelers -5.5

Qu’est-il arrivé: Pittsburgh a coché toutes les cases pour une surprise. Les Steelers avaient un différentiel de chiffre d’affaires de -2 et ont accordé un score défensif. Les Jaguars ont également couru le ballon sur 164 verges et n’ont pas accordé de sac, accumulant 45 points choquants sur la route.

Ben Roethlisberger a connu une énorme journée statistique, avec 469 verges par la passe et cinq touchés. Cependant, une grande partie de ces chiffres sont venus après que Pittsburgh se soit mis dans un trou de 28-7 au deuxième quart.

7 vince Ferragamo 1979 Béliers 21, Cowboys 19

QB perdant : Roger Staubach

Lieu: Stade texan

Ligne de pari: Cowboys -8.5

Qu’est-il arrivé: Ferragamo a pris le relais à la mi-saison pour le partant blessé Pat Haden et a mené les Rams 9-7 au Texas Stadium lors de la ronde divisionnaire. Là, Los Angeles a stupéfié la nation en mettant fin à la carrière de Roger Staubach, notamment sur une passe de touché Ferragamo de 50 verges dans les dernières minutes.

Ferragamo n’était que 9 sur 21 mais est allé pour 210 verges avec trois scores et deux interceptions. Bien que les Rams aient perdu la bataille du chiffre d’affaires (2-1), ils ont maintenu Staubach à 128 verges en 28 tentatives lors du dernier match de la légende.

6 Tony Raison 1985 Patriotes 31, Dauphins 14

QB perdant : Dan Marin

Lieu: Bol Orange

Ligne de pari: Dauphins -5.5

Qu’est-il arrivé: Six revirements. Les Dolphins n’avaient pas perdu contre les Patriots en 20 saisons à l’Orange Bowl, mais se sont effondrés lors du match de championnat de l’AFC. Dan Marino a lancé deux interceptions et a tâtonné une fois, mettant fin à ses espoirs d’aller à des Super Bowls consécutifs.

Quant à Eason, il a fait très peu de dégâts dans les airs. L’ancien choix de premier tour a lancé pour 71 verges mais a réussi trois touchés dans la victoire éclatante.

5 Marquer Sánchez 2010 Jets 28, Patriotes 21

QB perdant : Tom Brady

Lieu: Stade Gillette

Ligne de pari: Patriotes -9.5

Qu’est-il arrivé: Sanchez a été un flop à Gotham, mais pendant deux ans, il a été un succès au box-office lors des séries éliminatoires. Après avoir battu Peyton Manning et les Colts une semaine plus tôt, Sanchez a emmené ses Jets à Foxboro et a géré les Patriots 14-2.

Sanchez a lancé pour 194 verges et trois touchés, tandis que la Nouvelle-Angleterre a été défaite par un revirement et un faux botté de dégagement en début de partie sur son propre territoire.

4 Tim Tebow 2011 Broncos 29, Steelers 23 (OT)

QB perdant : Ben Roethlisberger

Lieu: Terrain de l’autorité sportive à Mile High

Ligne de pari: Steelers -7.5

Qu’est-il arrivé: Personne à Denver ne l’oubliera jamais. Les Broncos ont remporté l’AFC West à 8-8 malgré le fait que Tebow ait complété 46,5% de ses tentatives en saison régulière.

Contre Pittsburgh lors de la ronde Wild Card, les Steelers ont permis à Tebow de lancer pour 316 verges et deux touchés, y compris le vainqueur du match en prolongation sur une inclinaison de 80 verges vers Demaryius Thomas. La défense de Denver a également joué un rôle majeur, limogeant Roethlisberger cinq fois et l’interceptant une fois.

3 pseudo Foles 2017 Aigles 41, Patriotes 33

QB perdant : Tom Brady

Lieu: Stade US Bank

Ligne de pari: Patriotes -4.5

Qu’est-il arrivé: C’est le rare exemple d’un quart-arrière inférieur battant un grand de tous les temps, en grande partie à cause de ses propres exploits. Alors que Tom Brady a lancé pour 505 verges et trois scores, Nick Foles a totalisé 373 verges et trois touchés.

La Nouvelle-Angleterre a accumulé 613 verges mais n’a pas pu arrêter les Eagles, en grande partie à cause du corner Malcolm Butler qui a été mis au banc pour des raisons mystérieuses avant le match. Philadelphie n’a jamais botté de dégagement, a marqué sur un quatrième essai clé en utilisant Philly Special et a provoqué la surprise.

2 Patauger Wilson 1987 Vikings 36, 49ers 24

QB perdant : Joe Montana

Lieu: Parc des Chandeliers

Ligne de pari: 49ers -11

Qu’est-il arrivé: Les Niners sont entrés dans la ronde divisionnaire avec une fiche de 13-2 lors de la saison 1987 raccourcie par la grève, se classant premier en attaque et troisième en défense. Cependant, il s’est effondré contre le Minnesota en raison d’un choix de six, un précurseur du banc de Joe Montana.

De plus, l’après-midi pluvieux restera dans les mémoires pour le receveur des Vikings Anthony Carter, une ancienne star de la Ligue de football des États-Unis qui a capté 10 passes pour 227 verges.

1 Gifford Nielsen 1979 Graisseurs 17, chargeurs 14

QB perdant : Dan Fouts

Lieu: Stade de San Diego

Ligne de pari: Chargeurs -8

Qu’est-il arrivé: Dan Fouts a lancé cinq interceptions, dont quatre sont allées à Vernon Perry, ancien gardien de sécurité de la Ligue canadienne de football. Les Chargers ont gagné 380 verges au total et n’ont permis à Nielsen de lancer que 111 verges en 19 tentatives, mais les revirements ont coûté à San Diego, tête de série, une énorme surprise.

Le plus incroyable, Nielsen était 3-11 dans sa carrière en saison régulière, lançant pour 20 touchés contre 22 interceptions. Houston était également privé du meilleur porteur de ballon de la NFL, Earl Campbell, et du receveur vedette Ken Burrough.