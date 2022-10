Les 12 plus grands employeurs du pays ont licencié des milliers de personnes pendant la pandémie

Les plus grands employeurs du pays ont collectivement licencié plus de 100 000 travailleurs pendant la pandémie, selon un rapport publié mardi par un sous-comité de la Chambre.

Les travailleurs horaires ont été particulièrement touchés. Non seulement ils étaient plus susceptibles d’être licenciés en 2019, 2020 et 2021 que les employés salariés, mais ils étaient également plus susceptibles de démissionner et moins susceptibles d’être promus, ont constaté les enquêteurs du Congrès. Le phénomène a touché de manière disproportionnée les femmes, les travailleurs de couleur et les travailleurs âgés.

Les conclusions font partie d’un rapport du personnel du House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis, qui détaille les inégalités en matière de personnel dans 12 grandes entreprises : AT&T , Berkshire Hathaway , Boeing , Chevron , Cisco , Citigroup , Comcast , ExxonMobil , Oracle , Force de vente , Walmart et le Walt Disney Co . Aucune des entreprises n’a immédiatement répondu lorsqu’elle a été contactée pour un commentaire.

“Le rapport d’aujourd’hui démontre que les inégalités observées pendant cette crise sont profondément enracinées dans notre économie et ont persisté tout au long de la pandémie”, a déclaré le représentant James Clyburn, DS.C., président du sous-comité, dans un communiqué. “Ces résultats soulignent le besoin urgent de lutter contre les inégalités alors que nous continuons à travailler pour parvenir à un avenir économique solide, durable et équitable.”

Les travailleurs salariés de certaines de ces entreprises s’en sortaient souvent mieux que leurs homologues horaires moins bien rémunérés. Par exemple, le personnel horaire de Walmart a démissionné ou a été licencié à des taux plus élevés et a reçu des augmentations et des promotions à des taux inférieurs à ceux des salariés 80% du temps, selon le rapport.

Les travailleurs horaires noirs de Walmart auraient également été licenciés deux fois plus souvent que les travailleurs horaires blancs en 2020, à 19,7% contre 10,4%, selon les résultats. Les membres de ce groupe ont également été licenciés plus de trois fois plus souvent, 19,7 %, que les salariés noirs à 6,3 % et presque cinq fois plus fréquemment, 19,7 %, que les salariés blancs à 4 %.

Malgré les disparités, Walmart a licencié relativement moins de personnes pendant la pandémie par rapport aux autres grands employeurs. L’entreprise licencier 1 240 salariés – bien moins que les 32 000 licenciés par Disney. Boeing était le suivant avec 26 000 personnes licenciées, selon les données compilées par le sous-comité.

Cisco et Chevron ont licencié 3 500 et 4 500, respectivement. Et Exxon Mobil en a licencié 14 000. Les entreprises restantes ont licencié entre 1 000 et 13 000 de leurs employés.

Les mises à pied ont également touché les travailleurs âgés à un taux plus élevé que les travailleurs plus jeunes. Les travailleurs de 50 ans et plus ont été licenciés au double, au triple ou même au quintuple du taux des jeunes travailleurs, et les jeunes travailleurs ont démissionné ou pris leur retraite au double ou au triple du taux des travailleurs plus âgés, a constaté le sous-comité.

Les avantages sociaux ont également joué un rôle dans la rétention des employés. Une entreprise a perdu 28,8 % de travailleurs horaires masculins et 35,5 % de travailleuses horaires en 2020, invoquant un manque de congés de maladie payés. En comparaison, 10,2 % des travailleurs horaires masculins et 12,4 % des travailleuses horaires féminines ayant accès à des congés de maladie ont démissionné cette année-là.

Mais les perspectives désastreuses pour les travailleurs horaires n’étaient vraies que pour certaines entreprises pendant la pandémie, a constaté le sous-comité. Employés horaires à Cisco aurait fait mieux que les salariés 40% du temps – défini comme le maintien de son emploi, l’obtention d’une augmentation ou d’une promotion. Ils s’en tirent moins bien que les salariés seulement 20 % du temps.

Chevron et Exxon ont connu des tendances similaires. Les travailleurs horaires de Chevron ont fait mieux que les travailleurs salariés plus de la moitié du temps, tandis que les travailleurs horaires d’Exxon ont mieux réussi que les travailleurs salariés 40% du temps, selon le rapport.

Les congés familiaux et de soins ont également encouragé la rétention. Selon le rapport, les travailleurs qui avaient accès au congé et l’ont pris ont démissionné à un taux inférieur à celui des travailleurs qui n’en avaient pas plus de 86% du temps. Ces travailleurs ont également reçu des augmentations à un taux plus élevé que les travailleurs qui n’ont pas pris de congé plus de 87 % du temps.

Les données pour les travailleurs LGBTQ + étaient limitées, a constaté le sous-comité, car une seule entreprise a suivi les données du groupe pendant les trois années couvertes par l’enquête.

Le rapport du sous-comité est basé sur un rapport de décembre 2021 enquête de 12 des plus grands employeurs du pays qui ont également signalé des licenciements importants en 2020. Premiers résultats sorti en mai a révélé que l’économie de l’ère de la pandémie a nui de manière disproportionnée aux femmes travaillant pour un salaire horaire.

Les travailleuses horaires ont fait moins bien que leurs homologues masculins environ 30 % du temps entre 2019 et 2021. L’écart a culminé à 39,7 % par rapport aux hommes salariés et horaires en 2020.

Dans son rapport final, le sous-comité a déclaré que les avantages, y compris les congés payés, pourraient avoir influencé les résultats inéquitables parmi les employés horaires et salariés des entreprises interrogées.

Par exemple, Walmart n’autorisait généralement pas les travailleurs horaires à utiliser les congés payés avant 90 jours d’emploi. D’autres prestations de congé, telles que le congé de maternité et le congé parental, n’étaient accessibles à ces travailleurs qu’après 12 mois.

Comparativement, des entreprises comme Chevron et Cisco n’ont fait aucune distinction dans l’accès aux avantages sociaux entre les travailleurs horaires et les salariés au moment de l’enquête et n’ont pas exigé de période d’attente ou ont appliqué les mêmes normes d’admissibilité à tous les employés.

Clyburn a déclaré que les résultats “soulignent l’importance cruciale de la promulgation d’un programme national et universel de congés payés qui donne à chaque Américain l’accès à ces avantages cruciaux sur le lieu de travail”.

“Les travailleurs américains méritent de savoir que, quelle que soit la crise à laquelle ils seront confrontés, ils n’auront pas à choisir entre nourrir leur famille et prendre soin d’eux-mêmes et de leurs proches”, a-t-il ajouté.