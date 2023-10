Oh mon Dieu, quelle année ça fait. Après plusieurs mois d’échanges entre le milliardaire et magnat de la technologie Elon Musk et la société de médias sociaux Twitter, le premier a officiellement pris la direction de la plateforme il y a un an, le 26 octobre 2022.

Nous avons dit adieu à la vérification et bonjour à la vérification payante. Nous avons dit adieu à Twitter et bonjour à X. Certains d’entre nous ont dit adieu à Twitter et ont dit bonjour à Clone de la plateforme Meta. Alors que nous approchons du premier anniversaire du Twitter de Musk, de nombreux événements dignes d’intérêt se sont produits, la plupart mauvais. Ainsi, nous pouvons jeter un œil aux 12 des pires moments (et quatre mentions honorables) de la dernière année de Twitter sous la tutelle de Musk.

Attention : cet article fera désormais référence à la plateforme sous le nom de Twitter car X est un nom stupide.