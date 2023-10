Les 12 pires exemples d’influenceurs dystopiques de l’IA de Meta

Le flirt de Meta avec l’innovation a été, au mieux, mal mené et, au pire, délicieusement effrayant. Ce dernier décrit le mieux le cas de la nouvelle incursion de l’entreprise technologique dans l’IA avec des personnages générés par des machines.

La nouvelle est tombée à la fin du mois dernier selon laquelle Meta commencerait à ajouter de nouveaux personnages générés par l’IA sur des plateformes comme Instagram et Facebook dans les semaines à venir, et ces personnages sont désormais en ligne. Prends pour exemple, Billie qui est basé sur l’image du mannequin et mondaine Kendall Jenner. Selon sa biographie Instagram, Billie est « votre tour local ou votre mort » basée à New York. Une étiquette de non-responsabilité grise indiquait que le compte n’était pas, en fait, un clone humain de Jenner mais qu’il s’agissait d’une « IA gérée par Meta ». Le flux de Billie regorge d’images générées par l’IA de ensembles de séances photo, pizza au four à briquesun cheugy automne propagationet même une bobine d’introduction avec une légende vantant que « discuter avec moi, c’est comme avoir une sœur aînée à qui vous pouvez parler, mais qui ne peut pas voler vos vêtements ».

Capture d’écran: Gizmodo

« Notre voyage avec les IA ne fait que commencer, et il ne s’agit pas uniquement de créer des IA qui répondent uniquement à des questions. Nous avons créé des IA qui ont plus de personnalité, d’opinions et d’intérêts, et avec lesquelles il est un peu plus amusant d’interagir », a écrit Meta dans Une libération. « Et parce qu’interagir avec eux devrait donner l’impression de parler à des personnes familières, nous avons fait quelque chose pour aller encore plus loin dans ce domaine. Nous nous sommes associés à des icônes culturelles et des influenceurs pour jouer et incarner certaines de ces IA.

Billie est l’un des 28 influenceurs de l’IA que Meta a ajouté à Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, tous avec une personnalité unique et une ressemblance basée sur une célébrité ou une personnalité publique. Les influenceurs IA ont commencé à publier vers la fin septembre, et les utilisateurs peuvent envoyer des messages directs à ces influenceurs et avoir une conversation avec un chatbot, ou parcourir leurs flux pour trouver du contenu généré par l’IA. Ces profils peuvent également présenter occasionnellement une vidéo ou un selfie de célébrités incarnant ces personnages IA, qui ont filmé du contenu dans un studio. En cours de route, la société sans visage fait de son mieux pour être branchée et accessible avec des tentatives sans enthousiasme pour susciter des mèmes et générer des défis sur les réseaux sociaux.

Meta n’innove pas avec ces personnages d’IA, car les influenceurs virtuels ont été popularisés par des personnes comme Lil Miquela, un adolescent artificiel qui mène une carrière musicale et a été mannequin pour Calvin Klein. Ce que fait Meta, c’est vous prier de passer du temps sur Instagram et d’utiliser son chatbot IA interne pour vous vider les tripes et demander des recettes. Que les gens veuillent ou non utiliser l’IA ou interagir véritablement avec elle, les gens l’utiliseront, au moins pendant un certain temps. Et les chiffres sont des chiffres.

Les influenceurs de l’IA sont l’une des récentes tentatives de Meta pour chasser un tendance mal conçue qui commence déjà à baisser avec une bonne dose de grognement d’entreprise. Meta a également récemment révélé des autocollants générés par l’IA pour Instagram et Facebook qui sont capables d’incarner Elon Musk avec des seins et des écoliers armés.

Voici les 12 pires personnages d’IA que Meta a dévoilés sans ordre particulier.