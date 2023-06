Les 12 mots qui ont déclenché la chute de Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Ce sont les 12 mots qui ont finalement fait tomber un Premier ministre et si Boris Johnson ne le savait pas alors, il le saura presque certainement maintenant.

Dans une émission aux Communes qui aurait été la clé des conclusions du rapport, le Premier ministre de l’époque s’est tenu à la boîte d’expédition aux questions du Premier ministre à 12 h 28 le mercredi 8 décembre 2021. Il répondait à une question de la députée travailliste Catherine West, huit jours après la publication des premiers rapports sur les rassemblements de Downing Street.

Avec un sourire entendu, Mme West a demandé à M. Johnson de dire à la maison « s’il y avait une fête à Downing Street le 13 novembre ».

Il s’est levé calmement, plaçant ses notes sur la boîte d’expédition historique, lui disant fermement, « Non », avant d’ajouter, « les conseils ont été suivis et les règles ont été suivies à tout moment ».

Mais quelques heures plus tôt, deux des principaux assistants de M. Johnson l’avaient exhorté à ne pas faire cette affirmation. L’ancien chef des communications de M. Johnson, Jack Doyle, et Martin Reynolds, son secrétaire privé principal, auraient averti que toute affirmation selon laquelle les directives et les règles avaient été suivies pourrait ne pas résister à un examen minutieux.

Dans les preuves soumises à une enquête du Comité des privilèges pour savoir si M. Johnson a délibérément ou imprudemment induit les députés en erreur, M. Reynolds a confirmé qu’il avait interrogé le Premier ministre de l’époque avant la session « sur la ligne proposée pour les PMQ ». « Il n’a pas apprécié l’interruption mais m’a dit qu’il avait reçu l’assurance que l’événement de communication était conforme aux règles », a déclaré M. Reynolds.

Et dans un aveu qui, selon le Times, a été crucial dans la conclusion du comité selon laquelle M. Johnson a délibérément induit les Communes en erreur, M. Reynolds a déclaré: « J’ai accepté cela, mais je me suis demandé s’il était réaliste de prétendre que toutes les directives avaient été suivies à tout moment. , compte tenu de la nature de l’environnement de travail dans le n° 10. Il a accepté de supprimer la référence aux orientations.

Dans une déclaration aux Communes ouvrant les PMQ, M. Johnson a déclaré: « Depuis que ces allégations ont émergé, on m’a assuré à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de parti et qu’aucune règle de Covid n’avait été enfreinte. Et c’est ce qu’on m’a assuré à plusieurs reprises.

À peine trente minutes plus tard, M. Johnson a déclaré aux députés que « les directives ont été suivies et les règles ont été suivies à tout moment ».

Au cours des 18 mois qui ont suivi, cette déclaration a poussé M. Johnson non seulement à démissionner de ses fonctions de Premier ministre, mais finalement à se retirer complètement du Parlement.

Premièrement, les enquêtes de la police métropolitaine et de l’enquêteur du Partygate, Sue Gray, ont confirmé que, outre des rassemblements à au moins sept autres dates, il y avait eu une fête le 13 novembre au n ° 10, en violation des restrictions de Covid-19. M. Johnson a également été condamné à une amende de 50 £ par la police pour sa propre violation du verrouillage, lors de sa fête d’anniversaire dans la salle du Cabinet le 19 juin 2020.

Boris Johnson le 8 décembre 2021, alors qu’il insistait sur le fait que « les directives ont été suivies et les règles ont été suivies à tout moment » pendant Partygate (Parlement britannique/AFP/Getty)

Maintenant, plus d’un an après le début de ses enquêtes, la commission des privilèges est sur le point de conclure que la réponse de M. Johnson à Mme West au Parlement a délibérément induit la Chambre des communes en erreur – enfreignant le code de conduite des députés.

Les communes règlent que les députés des États – et en particulier les ministres – ne doivent pas donner d’informations inexactes au parlement, que ce soit délibérément ou par inadvertance.

Témoignant devant le comité, M. Johnson a insisté sur le fait que les rassemblements à mi-pandémie à Downing Street étaient « essentiels » et a déclaré qu’il s’était « mal souvenu » en affirmant pendant Partygate que les règles avaient été suivies à tout moment.

M. Johnson a également affirmé s’être « compté sur les conseils de fonctionnaires » pour répondre aux questions du Parlement. Au centre de sa défense était l’affirmation selon laquelle il avait reçu des «assurances répétées» que les règles et les directives de Covid avaient été suivies par des conseillers.

Mais le comité n’a pas été convaincu, avec ses conclusions visant à recommander que M. Johnson soit suspendu du parlement suffisamment longtemps pour déclencher un vote à la Chambre des communes sur la question de savoir s’il devrait faire face à une élection partielle dans son siège d’Uxbridge et de South Ruislip.

Une première version de ce rapport a provoqué sa démission explosive vendredi, alors que M. Johnson tente d’éviter de mettre son sort entre les mains des députés ou de ses électeurs.

Homme politique qui a construit et poli son image sur ses métaphores colorées, sa verbosité et sa maîtrise de la langue anglaise, M. Johnson a finalement été défait par 12 mots simples.