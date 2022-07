Les 12 meilleurs endroits à louer aux États-Unis ne sont pas là où vous vous attendez

Les locataires à la recherche du meilleur rapport qualité-prix pour leur maison devraient regarder au-delà des grandes villes côtières, selon un récent classement des marchés immobiliers américains.

Au lieu de cela, ils devraient considérer les petites villes et les villes du Midwest et du Sud-Ouest.

Classements publié par le site Web de finances personnelles WalletHub n’a pas seulement examiné les prix des loyers – qui ont augmenté de 14 % d’une année sur l’autre aux États-Unis – mais aussi d’autres mesures d’accessibilité pour chaque marché. Ces mesures comprennent le coût de la vie, la superficie moyenne des maisons, les coûts moyens d’assurance locative, les lois sur la sous-location, les limites de dépôt de garantie et les normes de sélection des locataires.

La notation comprenait également des indicateurs de qualité de vie, qui représentaient jusqu’à 40 % de la note totale d’un marché locatif. Ces mesures comprenaient la météo, la qualité de l’école, les taux de criminalité, les enquêtes de satisfaction des résidents, les frais de déplacement moyens et la force du marché du travail local.

Voici un aperçu des 12 meilleures villes américaines pour les locataires, sur 182 des plus grandes régions métropolitaines :

Colombie, Maryland Parc Overland, Kansas Sioux Falls, Dakota du Sud Bismarck, Dakota du Nord Lincoln, Nebraska Chandler, Arizona Scottsdale, Arizona Gilbert, Arizona El Paso, Texas Casper, Wyoming Cedar Rapids, Iowa Fargo, Dakota du Nord

Alors que les grandes villes comme New York, Los Angeles, Atlanta et Chicago occupent la moitié inférieure du classement, les petites villes et les enclaves suburbaines du sud-ouest et du Midwest occupent la moitié supérieure.

Columbia, Maryland, une communauté planifiée à l’extérieur de Baltimore, s’est classée première. Les marchés de l’Arizona, du Texas, de l’Iowa et des Dakotas occupent une bonne partie des 50 premiers classements.

Ces marchés se trouvent dans des États moins densément peuplés qui ont tendance à avoir plus de logements vacants et des loyers moins chers, bien qu’ils n’aient pas toujours les classements les plus élevés en matière de qualité de vie. Par exemple, Bismarck, dans le Dakota du Nord, au quatrième rang, s’est classé premier au classement général pour l’abordabilité, mais seulement 157e pour la qualité de vie.

Les villes de Californie figuraient également dans les meilleurs classements, San Francisco étant la 14e au classement général, suivie de San Jose, classée 20e au classement général. Comme pour ces deux villes, de nombreux marchés immobiliers californiens avaient des scores de qualité de vie élevés, mais leur classement était souvent compromis par des classements moyens ou médiocres en matière d’abordabilité.

L’abordabilité des loyers continue d’être un problème pressant pour les consommateurs. Les prix médians des loyers aux États-Unis ont augmenté d’environ 300 $ au cours de la dernière année, pour un total de 2 016 $ en juin 2022, selon les données fourni par Redfin, une société de courtage immobilier.

Pour le classement, WalletHub a comparé les 150 villes américaines les plus peuplées, plus au moins deux des villes les plus peuplées de chaque État. L’analyse a évalué l’abordabilité de la location et la qualité de vie à travers 22 mesures différentes, en utilisant des données provenant de sources telles que le US Census Bureau, la National Association of Realtors et GreatSchools.org.

