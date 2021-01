En Angleterre, en FA Cup, Manchester City, Chelsea et Everton se sont frayé un chemin devant l’opposition de la ligue inférieure, Arsenal a perdu contre Southampton et, dans le titre, Manchester United a battu Liverpool. En Allemagne, le Bayern Munich a ouvert un écart de sept points au sommet après avoir gagné et les équipes juste derrière eux, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, ont perdu. En Italie, l’AC Milan reste en tête du classement malgré sa défaite 3-0 par l’Atalanta (désormais cinquième), grâce au nul de l’Inter Milan. Derrière eux, la Juventus et la Roma ont gagné. En Espagne, l’Atletico Madrid, leader de la ligue en fuite, a poursuivi sa victoire, tandis que derrière eux, le Real Madrid et Barcelone ont gagné à l’extérieur.

Voici les meilleures statistiques de l’action du week-end:

Coupe FA

3

Manchester City a battu le Cheltenham Town FC 3-1 de la Ligue 2, après être resté à la traîne de l’heure jusqu’à la 81e minute. Ensuite, ils en ont marqué trois. C’était la première fois que City marquait trois buts après la 80e minute toutes compétitions confondues depuis sa victoire 6-1 en Premier League contre Manchester United en octobre 2011.

4

Arsenal a concédé quatre buts contre son camp toutes compétitions confondues cette saison – plus que toute autre équipe du PL et le plus qu’ils ont concédé en une seule campagne depuis 2015-16 (cinq).

2 Liés

dix

Manchester United a éliminé Liverpool de la FA Cup pour la 10e fois; dans l’histoire de la compétition, seuls Liverpool eux-mêmes ont éliminé une équipe en particulier (Everton) plus de fois (12, finales comprises).

15

À quel point les hommes de Carlo Ancelotti ont-ils été bons cette saison? Everton a désormais remporté 15 de ses 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison (65%). C’est juste un de moins qu’ils n’ont réussi tout au long de la saison dernière (16/43 – 37%).

19

Avec son doublé contre Manchester United, Mohamed Salah a marqué 19 buts toutes compétitions confondues cette saison, le meilleur de tous les joueurs du PL avec Harry Kane.

la Ligue

sept

L’Atletico Madrid en est à sa deuxième séquence de sept victoires consécutives en Liga. Leur dernière séquence de sept victoires consécutives en championnat remonte à 2013-14 – quand ils ont remporté le titre.

9

Barcelone a gardé une feuille blanche lors de chacun de ses neuf derniers matches de Liga contre Elche (W7, D2). C’est leur meilleure série de matchs consécutifs sans concéder contre un seul adversaire dans l’histoire de la compétition.

Luis Suarez, Robert Lewandowski et Manuel Neuer ont tous eu un week-end très productif. Getty Images

12

Luis Suarez a marqué 12 buts lors de ses 15 premiers matchs de Liga avec l’Atletico Madrid. C’est le meilleur départ d’un joueur pour un club de la Liga depuis Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid en 2010 (13 buts en 15 matches).

Suarez est maintenant à égalité avec Youssef En-Nesyri au sommet de la course au soulier d’or de la ligue cette saison.

Bundesliga

197

Manuel Neuer a conservé sa 197e feuille blanche de Bundesliga (contre l’ancien camp Schalke 04), dépassant Oliver Kahn pour un nouveau record de la ligue.

500

Robert Lewandowski a atteint 500 buts en carrière avec son but contre Schalke dimanche. Parmi ceux-ci, 272 sont venus pour le Bayern.

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)