Cela peut sembler incroyable étant donné que le « fluage de Noël » commence maintenant avant Halloween, mais la vraie saison de Noël commence en fait le jour de Noël lui-même. C’est vrai: le 25 décembre marque le début officiel des 12 jours de Noël, la tradition chrétienne qui partage son nom avec un chant de Noël implacable dans la tête.

Voici quelques choses que vous ne savez peut-être pas sur la chanson et la saison.

Quels sont les 12 jours de Noël?

Les 12 jours de Noël sont la période qui, dans la théologie chrétienne, marque la période entre la naissance du Christ et la venue des mages, les trois sages. Il commence le 25 décembre (Noël) et se termine le 6 janvier (l’Épiphanie, parfois aussi appelée Jour des Trois Rois). Les quatre semaines précédant Noël sont collectivement appelées l’Avent, qui commence quatre dimanches avant Noël et se termine le 24 décembre.

Certaines familles choisissent de marquer la période de 12 jours en observant les jours de fête de divers saints (y compris Saint-Étienne le 26 décembre) et en planifiant des activités quotidiennes liées à Noël, mais pour beaucoup, après le 25 décembre, les choses retournent aux affaires comme d’habitude.

« Les 12 jours de Noël » est aussi un chant de Noël dans lequel le chanteur se vante de tous les cadeaux sympas qu’ils ont reçus de leur « vrai amour » pendant les 12 jours de Noël. Chaque verset s’appuie sur le précédent, ce qui constitue un moyen très efficace d’ennuyer les membres de la famille lors de voyages en voiture.

Les paroles de « Les 12 jours de Noël » ont changé au fil des ans

La version que la plupart des gens connaissent aujourd’hui commence par ce verset:

Le premier jour de Noël, mon véritable amour m’a envoyé Une perdrix dans un poirier.

La chanson ajoute ensuite un cadeau pour chaque jour, en s’appuyant sur le verset précédent, jusqu’à ce que vous récitiez les 12 cadeaux ensemble:

Jour 2: deux tourterelles

Jour 3: trois poules françaises

Jour 4: quatre oiseaux chanteurs

Jour 5: cinq anneaux d’or

Jour 6: Six oies pondeuses

Jour 7: Sept cygnes nageant

Jour 8: huit bonnes à la traite

Jour 9: neuf dames dansent

Jour 10: 10 seigneurs sautant

Jour 11: 11 pipers piping

Jour 12: 12 batteurs jouant du tambour

L’histoire du chant est quelque peu trouble. La première version connue est apparue pour la première fois dans un livre pour enfants de 1780 intitulé Gaieté sans méfait. (Une première édition de ce livre s’est vendue 23 750 $ lors d’une vente aux enchères Sotheby’s en 2014, mais vous pouvez également en acheter une copie numérique sur Amazon.) Certains historiens pensent que la chanson pourrait être d’origine française, mais la plupart conviennent qu’elle a été conçue comme une « mémoire » et les forfaits « jeu, dans lequel les chanteurs testaient leur rappel des paroles et devaient accorder à leurs adversaires un » forfait « – un baiser ou une faveur quelconque – s’ils faisaient une erreur.

De nombreuses variantes des paroles ont existé à différents moments. Certains mentionnent «les ours appâtent» ou «les navires naviguent»; certains nomment la mère du chanteur comme le donateur du cadeau au lieu de leur véritable amour. Les premières versions énumèrent quatre oiseaux «colly», un terme archaïque signifiant noir comme charbon (merles, en d’autres termes). Et certaines personnes pensent que les cinq anneaux en or font en fait référence aux marques d’un faisan à collier, ce qui s’alignerait sur le motif d’oiseau des premiers versets.

En tout cas, la chanson que la plupart d’entre nous connaissent aujourd’hui vient d’un compositeur anglais du nom de Frederic Austin; en 1909, il a mis la mélodie et les paroles (y compris le changement de «colly» en «appel») et a ajouté comme son propre épanouissement la cadence étirée de «cinq go-old anneaux. »

La chanson n’est pas une introduction codée sur le christianisme

Une théorie populaire qui a fait le tour d’Internet est que les paroles de « Les 12 jours de Noël » sont des références codées au christianisme; il postule que la chanson a été écrite pour aider les chrétiens à apprendre et à transmettre les principes de leur foi tout en évitant la persécution. Selon cette théorie, les différents cadeaux se décomposent comme suit, comme l’a expliqué le site Web de démystification des mythes Snopes:

2 Tourterelles = l’Ancien et le Nouveau Testament 3 poules françaises = foi, espérance et charité, les vertus théologiques 4 Calling Birds = les quatre évangiles et / ou les quatre évangélistes 5 anneaux d’or = les cinq premiers livres de l’Ancien Testament, le «Pentateuque», qui donne l’histoire de la chute de l’homme en disgrâce. 6 oies pondeuses = les six jours de la création 7 cygnes nage = les sept dons du Saint-Esprit, les sept sacrements 8 Maids A-traite = les huit béatitudes 9 Dames qui dansent = les neuf fruits du Saint-Esprit 10 Seigneurs A-sautant = les dix commandements 11 Pipers Piping = les onze apôtres fidèles 12 Drummers Drumming = les douze points de doctrine du credo de l’apôtre

La perdrix dans le poirier, naturellement, représente Jésus-Christ.

Cette théorie semble faite sur mesure pour une diffusion via des e-mails en chaîne, mais elle n’a en fait pas de sens une fois que vous l’examinez. Snopes a une excellente explication des nombreux, nombreux trous dans sa logique. Le plus flagrant: Premièrement, les dons de la chanson n’ont rien à voir avec leurs «équivalents» chrétiens, donc la chanson est fondamentalement inutile comme moyen de se souvenir des piliers clés de la foi. Et deuxièmement, si les chrétiens étaient si limités dans la pratique de leur foi qu’ils devaient cacher des messages dans une chanson, ils ne pourraient pas non plus célébrer Noël en premier lieu – et encore moins chanter des chants de Noël.

Le regretté historien William Studwell, connu pour son expertise en chant de Noël, a également réfuté l’idée du message codé. Comme il l’a dit au Religion News Service en 2008:

Ce n’était pas à l’origine une chanson catholique, peu importe ce que vous entendez sur Internet. … Les livres de référence neutres disent que c’est un non-sens. S’il y avait un tel dispositif de catéchisme, un code secret, il était dérivé du chant profane original. C’est un dérivé, pas la source.

Désolé de gâcher votre fait amusant de dîner; pendant que j’y suis, je pourrais aussi bien vous dire que « Ring Around the Rosie » ne concerne pas non plus la peste noire.

Donner à quelqu’un tous les cadeaux de la chanson serait … cher

Pour calculer le coût de tous les cadeaux dans « Les 12 jours de Noël », je vais me tourner vers l’indice annuel des prix de Noël du groupe de services financiers PNC, que PNC publie depuis 1984 (et qui fait parfois son entrée dans le cours scolaire des plans). L’indice calcule le coût de tous les cadeaux de la chanson en fonction des taux actuels du marché; le total pour 2019, l’année la plus récente pour laquelle des chiffres sont disponibles, s’élève à 38993,59 $, ou 170298,03 $ si vous comptez chaque mention d’un article séparément (ce qui équivaudrait à 364 cadeaux en tout) – en hausse de seulement 0,2% par rapport à 2018 .

À retenir: les cygnes sont sacrément chers (à 1875 $ chacun, ou 13125 $ pour les sept) mais au moins sont restés au même prix qu’en 2018, tandis que le coût des cinq anneaux en or (825 $ au total) a augmenté de 10%. Quel que soit le coût, cependant, donner à quelqu’un tout cela n’est probablement pas une bonne idée; pense juste à tout le caca d’oiseau.





Existe-t-il d’autres versions de « Les 12 jours de Noël »?

La structure de « Les 12 jours de Noël » se prête facilement à des parodies, dont il y en a eu beaucoup. Il y a la version redneck de Jeff Foxworthy, la version heavy metal de Twisted Sister et, bien sûr, une version Muppets (avec John Denver):

Il y a aussi une sorte de régime de 12 jours de Noël, que Olga Khazan de l’Atlantique a tenté en 2013. Elle a calculé les calories d’une portion de chaque oiseau mentionné dans la chanson et les a compensées par les calories brûlées par les différentes activités (traite, saut) , etc.). Il s’avère que toute cette volaille est en quelque sorte moins gourmande que le repas de fête américain typique. Elle résume:

Si vous avez mangé tous les oiseaux en une journée, y compris la tarte au faisan, mais sans inclure toutes les garnitures pour les autres plats, et soustrait l’énergie que vous avez dépensée pour traire, danser, sauter et tambouriner, vous auriez consommé 2384 calories nettes. . Ce n’est vraiment pas mal, étant donné que le dîner de Thanksgiving américain moyen représente environ 4500 calories.

Cela semble encore plus raisonnable, relativement parlant, quand on considère que si vous vouliez brûler votre repas en chantant simplement son air du même nom, vous devrez le faire environ 300 fois – environ 17,5 heures de chants de Noël. Et c’est un cadeau dont nous doutons que quiconque apprécierait.