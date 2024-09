Les 12 Coups de midi : on sait quelle star se cache derrière l’étoile et elle n’est pas facile à trouver !

Il y aura définitivement un avant et un après Emilien dans Les 12 Coups de midi. C’est simple : certains ne se souviennent même plus de ce qu’était le jeu de Jean-Luc Reichmann avant que l’étudiant en histoire de 21 ans n’y fasse son entrée. Il faut dire que cela fera bientôt un an pour jour que le prodige de TF1, arrivé le 25 septembre 2023, bat chaque adversaire qui se présente face à lui. Un parcours impressionnant que le compagnon de Jessica ne doit qu’à lui-même… et peut-être un peu la production ! Régulièrement, les fans des 12 Coups de midi se plaignent en effet de questions « trop ​​faciles » posées au champion, principalement lorsque sa place est en jeu.

Cela a encore été le cas lors de l’épisode diffusé ce vendredi 6 septembreoù Emilien, provoqué en duel, a eu le droit à une question déconcertante aux yeux des téléspectateurs…Malgré tout, le petit-fils d’Yvonne peut se vanter d’une impressionnante culture générale, laquelle lui a permis de décrocher pas moins de 10 étoiles mystérieuses, un disque dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. Mais quelle célébrité se cache derrière la grille de septembre 2024, que le maître de midi n’a pas encore trouvé ?

Les 12 Coups de midi : ces noms déjà proposés par Emilien pour l’étoile mystérieuse de septembre 2024

Grâce aux nombreuses cas déjà découverts par Emilien, les téléspectateurs ont découvert derrière la grille la plage de Copacabana au Brésil, une tente de camping, un lapin ou encore un phonographe. Des indices qui ont donné des idées au maître de midi, lesquels a déjà proposé les noms de Zinédine Zidane, David Guetta ou plus récemment Mimie Mathy. Mais toutes ces réponses étaient fausses ! Car la véritable star qui se cache derrière la grille de septembre des 12 Coups de midi c’est autre chose que… l’actrice Anne Hathawaycomme l’affirment nos confrères d’Allociné, Actualité des étoiles ou encore Pause pure !

Cette fois-ci, les téléspectateurs ne pourra pas se plaindre de la simplicité de l’énigme puisque les références à Anne Hathaway sont loin d’être évidentes ! Pour le moment, aucune référence visible au film Le diable s’habille en Pradal’oeuvre la plus populaire dans laquelle elle a joué. La plage brésilienne est un clin d’oeil au film d’animation Riopour lequel elle a doublé un personnage, la tente est pour le film Colonie de vacances et le lapin pour Alice aux pays des merveilles, film dans lequel elle incarne la Reine blanche. Enfin, le phonographe serait une référence à ses talents de chanteuse, puisqu’elle a donné de sa voix dans la comédie musicale Les Misérablesmais elle a également fait un duo avec Lulu Gainsbourg en 2015 sur le titre Le remède. Emilien finira-t-il pas démasquer son identité ? Réponse dans les épisodes à venir !