Les 12 chansons essentielles de Christine McVie

La chanteuse, compositrice et claviériste Christine McVie, décédée mercredi à 79 ans, était l’œil serein de la tempête de Fleetwood Mac, l’un des groupes les plus tumultueux et les plus aimés de l’histoire du rock. Elle a également été le ciment qui a maintenu le groupe à travers des époques radicalement différentes, rejoignant en 1970 peu de temps après le départ de son membre fondateur, le guitariste de blues Peter Green, et ancrant le groupe dans sa deuxième phase plus réussie sur le plan commercial, après Lindsey Buckingham et Stevie. Nicks est monté à bord.

Sur le plan sonore, l’énervé Buckingham s’est avéré être un contrepoint enrichissant au style doux de McVie, et leur collaboration musicale s’est poursuivie jusqu’à la fin de sa carrière d’enregistrement, lorsqu’ils ont sorti un album collaboratif en 2017. Mais dans les coulisses, le lien profond entre McVie et Nicks – une amitié qui se soutenait mutuellement qui allait à l’encontre des stéréotypes alors répandus sur les femmes dans la musique se sentant compétitives avec d’autres femmes – faisait également partie intégrante de ce qui a permis au groupe de continuer. “Nous avions l’impression qu’ensemble, nous étions une force de la nature”, a déclaré Nicks dans une interview en 2013. “Et nous avons conclu un pacte, probablement lors de notre première répétition, selon lequel nous n’accepterions jamais d’être traités comme des citoyens de seconde zone dans le secteur de la musique.”

La voix de contralto de McVie avait un ton pur et cristallin qui a donné à ses numéros solo, peut-être le plus indélébile la pièce maîtresse clairsemée «Rumours» «Songbird», un pouvoir émotionnel distinct. Mais elle a clairement aimé écrire pour Buckingham et Nicks aussi, et a fait sa marque en écrivant les sortes de chants entraînants et axés sur l’harmonie qui sont devenus certains des plus grands succès du groupe, comme “Say You Love Me” et “Don’t Stop”. À la fin des années 70, son jeu au clavier a commencé à apporter une esthétique soft rock et même new age à Fleetwood Mac, mais sa technique rythmique est toujours restée ancrée dans le blues, offrant un lien durable avec les premiers jours du groupe.