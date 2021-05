Les 12-15 ans pourraient se qualifier pour les vaccinations cette semaine

La Food and Drug Administration a accordé lundi une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin Pfizer-BioNTech pour une utilisation chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, qui est devenu la première inoculation à recevoir ce type d’autorisation aux États-Unis.

La décision signifie que les adolescents âgés de 12 à 15 ans pourraient se qualifier pour des vaccins dès jeudi, après la réunion de mercredi d’un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière que 20 000 pharmacies sont prêtes à commencer à vacciner les adolescents une fois les approbations nécessaires obtenues.

Des clichés seront également disponibles prochainement dans les bureaux des pédiatres, a déclaré le président. « Et si les adolescents sont en mouvement cet été, ils peuvent obtenir leur premier coup à un endroit et un deuxième coup ailleurs. »

Cela peut être plus compliqué en réalité. Les responsables de la FDA s’exprimant lundi soir ont déclaré que si leur autorisation couvre l’ensemble du pays, chaque État peut avoir ses propres règles sur les personnes autorisées à administrer les vaccins, de sorte que toutes les pharmacies ou sites de vaccination disponibles pour les adultes ne seront pas ouverts aux adolescents.

Les adolescents plus âgés, âgés de 16 et 17 ans, ont été autorisés à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech depuis son autorisation en décembre. Les deux autres vaccins autorisés aux États-Unis, de Moderna et Johnson & Johnson, ne sont pas disponibles pour les mineurs car les études sont toujours en cours.

Également dans l’actualité:

►L’Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi qu’elle avait désigné la variante B.1.617 découverte pour la première fois en Inde comme une «variante préoccupante». L’Inde connaît une crise pandémique de plus en plus profonde alors que la variante sévit à travers le pays, qui a depuis été trouvée dans 32 pays, y compris les États-Unis.

►Le président d’El Salvador a déclaré qu’il ferait don de vaccins contre le coronavirus à sept villes du Honduras, même si l’effort de vaccination de son propre pays est toujours en difficulté.

►Les pharmacies Publix acceptent désormais les visites sans rendez-vous pour le vaccin COVID-19 dans tous les sites de sept États – Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee et Virginie.

►Le taux de positivité de l’État de New York est tombé à son plus bas niveau depuis avant Halloween, et les nouveaux cas ont chuté de 26% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon les archives de l’État et du gouvernement fédéral.

►Diverses infections ont explosé en Floride après les vacances de printemps, faisant de la Floride le foyer du plus grand nombre de cas de COVID-19 dans le pays, a rapporté le South Florida Sun Sentinel sur la base des données du Florida Department of Health.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,74 millions de cas confirmés de coronavirus et 582 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 158,6 millions de cas et 3,29 millions de décès. Plus de 329,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 261,5 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 115,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 34,8% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Une année pleine de distanciation sociale, de port de masque, de lavage des mains et de rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus a rendu la saison grippale 2020-2021 pratiquement inexistante. En savoir plus ici.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Biden, 6 gouverneurs pour discuter de la reprise de la vaccination

Le président Joe Biden s’entretiendra mardi avec trois gouverneurs démocrates et trois républicains des moyens innovants de faire vacciner davantage de personnes, a appris USA TODAY. Biden rencontrera virtuellement les dirigeants de l’Ohio, de l’Utah, du Massachusetts, du Maine, du Minnesota et du Nouveau-Mexique pour partager les meilleures pratiques alors que l’administration progresse vers son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes d’ici le 4 juillet.

Plus de la moitié de tous les résidents du Massachusetts, du Maine et du Nouveau-Mexique ont obtenu au moins une photo, se classant parmi les 10 meilleurs États. L’Ohio et l’Utah sont dans la moitié inférieure des États pour les taux de vaccination.

– Maureen Groppe

Novavax prévoit de présenter des données américaines sur son vaccin COVID-19 dès ce mois-ci

Novavax, la société de biotechnologie basée dans le Maryland dont le vaccin a bien performé lors d’essais cliniques au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, prévoit de publier des données sur son étude américaine « dans quelques semaines » mais ne sera pas prête à demander l’approbation réglementaire avant un certain temps au second semestre.

Le PDG Stanley Erck a déclaré à USA TODAY que Novavax a résolu les problèmes de production qui ont empêché l’entreprise de fabriquer le vaccin à grande échelle, et qu’elle reste «sur la bonne voie» pour déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA.

Dans un rapport trimestriel publié lundi, Novavax a déclaré qu’il avait l’intention de demander cette autorisation ainsi que l’accord des agences de régulation européennes d’ici le troisième trimestre. La société a également revu à la baisse sa capacité prévue à 100 millions de doses par mois d’ici la fin septembre.

Novavax a conclu un accord de production et de fabrication avec le Serum Institute of India et son vaccin est largement attendu dans les pays en développement.

Les infections américaines diminuent à mesure que les inoculations faiblissent

Les États-Unis enregistrent maintenant en moyenne environ 40000 nouveaux cas de coronavirus par jour, en baisse de plus de 40% par rapport à il y a moins d’un mois et à seulement un cinquième de ce à quoi le pays était confronté au début de l’année.

Pourtant, la course à l’immunité collective qui pourrait aider à mettre la pandémie dans le rétroviseur du pays ne se déroule pas tout à fait sans heurts. Certains États veulent que le gouvernement fédéral retienne des quantités stupéfiantes de vaccins cette semaine alors que la demande de vaccins s’effondre. Les inquiétudes suscitées par le déclin de l’intérêt pour la vaccination ont incité le président Joe Biden à programmer une réunion mardi avec six gouverneurs afin de reprendre de l’élan.

Objectif de Biden: 70% des adultes du pays vaccinés avec au moins une dose avant le jour de l’indépendance.

Plus de 58% des adultes américains – et 46% de la population – ont reçu au moins un vaccin, et près de 35% du pays est entièrement vacciné. Cependant, le rythme des vaccinations à la première dose a chuté de 60% au cours du dernier mois seulement, selon une analyse USA TODAY des données du CDC.

Les États-Unis ont déclaré avoir administré moins de 5,1 millions de premières doses au cours de la semaine se terminant dimanche, contre 12,3 millions de premières doses dans la semaine se terminant un mois plus tôt. Des États comme l’Alaska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming ont vu les totaux de vaccination hebdomadaire de première dose chuter de plus de 80% par rapport à leurs meilleures semaines.

– Mike Stucka

Contribuant: Karen Weintraub, USA TODAY; The Associated Press