Les 12-15 ans pourraient se qualifier pour les vaccinations cette semaine

L’hésitation à l’égard des vaccins est devenue la mentalité prédominante des Américains qui n’ont pas encore été vaccinés, ce qui rend la campagne d’immunité collective de plus en plus insaisissable.

Selon un nouveau sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, seuls 11% des adultes américains non vaccinés déclarent qu’ils vont certainement se faire vacciner, tandis que 34% disent qu’ils ne le seront certainement pas. Un autre 27% disent qu’ils le feront probablement et 27% disent qu’ils ne le feront probablement pas.

La ruée vers la vaccination a ralenti et le président Joe Biden rencontre virtuellement six gouverneurs aujourd’hui pour discuter de la manière de relancer l’élan. Biden veut que 70% des Américains soient vaccinés avant le 4 juillet. C’est à peu près ce que certains experts estiment nécessaire pour maîtriser la pandémie. À l’heure actuelle, moins de la moitié des Américains avaient reçu au moins un coup de feu.

Faire vacciner les enfants pourrait aider les chiffres. Les adolescents de 12 à 15 ans pourraient se qualifier pour les vaccins dès jeudi après que la Food and Drug Administration a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin Pfizer-BioNTech pour la tranche d’âge.

Biden a déclaré la semaine dernière que 20000 pharmacies sont prêtes à commencer à vacciner les adolescents une fois que les approbations nécessaires auront été obtenues.

Les adolescents plus âgés de 16 et 17 ans ont été autorisés à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech depuis son autorisation en décembre. Les deux autres vaccins autorisés aux États-Unis, de Moderna et Johnson & Johnson, ne sont pas disponibles pour les mineurs car les études sont toujours en cours.

Également dans l’actualité:

►Le Rhode Island s’attend à permettre aux enfants de 12 ans ou plus qui ont le consentement de leurs parents de planifier des vaccinations à partir d’aujourd’hui, ont déclaré des responsables de l’État. Les jabs pourraient commencer d’ici la fin de la semaine.

►Le président d’El Salvador a déclaré qu’il ferait don de vaccins contre le coronavirus à sept villes du Honduras, même si l’effort de vaccination de son propre pays est toujours en difficulté.

►Les pharmacies Publix acceptent désormais les visites sans rendez-vous pour le vaccin COVID-19 dans tous les sites de sept États – Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee et Virginie.

►Le taux de positivité de l’État de New York est tombé à son plus bas niveau depuis avant Halloween, et les nouveaux cas ont chuté de 26% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon les archives de l’État et du gouvernement fédéral.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 582000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 158,9 millions de cas et 3,3 millions de décès. Plus de 329,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 261,5 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 115,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 34,8% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Une année pleine de distanciation sociale, de port de masque, de lavage des mains et de rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus a rendu la saison grippale 2020-2021 pratiquement inexistante. En savoir plus ici.

En Inde, des dizaines de corps trouvés flottant sur le Gange

Plus de 70 cadavres ont été retrouvés flottant sur le Gange dans l’est de l’Inde alors que le pays se bat contre la crise de coronavirus la plus grave au monde. Les images sur les réseaux sociaux ont provoqué l’indignation et la spéculation selon laquelle le COVID-19 était la cause du décès, bien que les autorités aient déclaré que les autopsies ne pouvaient pas le confirmer en raison de la décomposition des corps.

Les soins de santé et les installations funéraires indiens ont été débordés ces dernières semaines, les hôpitaux manquant d’oxygène et les crématoriums fonctionnant 24 heures sur 24. Surinder, un habitant de Ghazipur qui utilise un nom, a déclaré à l’Associated Press que les villageois n’avaient pas assez de bois pour incinérer leurs morts sur terre.

«Des corps d’environ 12 à 13 villages ont été enterrés dans l’eau», a-t-il dit.

Les écoles se démènent pour que les lycéens soient prêts à obtenir leur diplôme

Il n’y a pas encore de données disponibles sur la façon dont la pandémie a affecté le taux global d’abandon scolaire du pays, et de nombreux responsables scolaires disent qu’il est trop tôt pour savoir combien d’élèves qui ont arrêté de se connecter à distance ne prévoient pas de revenir. Mais le nombre croissant d’élèves qui échouent en classe ou sont chroniquement absents ont des experts craignant le pire, et les écoles ont été occupées à traquer les personnes âgées rebelles via les médias sociaux, frappant à leurs portes, affectant du personnel pour les aider à rattraper le temps perdu et, en certains cas, voire assouplissant les exigences d’obtention du diplôme.

Les effets de la pandémie pourraient effacer les gains réalisés par les États-Unis en réduisant leur taux d’abandon, qui est passé de 9,3% en 2007 à 5,1% en 2019, selon le National Center for Education Statistics.

«Si nous perdons un élève, ce sera après avoir donné des coups de pied, des cris et des combats bec et ongles pour eux», a déclaré Troy Pitsch, qui supervise les directeurs d’école secondaire à Kansas City, Kansas.

L’Alabama se retire prématurément des programmes fédéraux de chômage en cas de pandémie

La gouverneure Kay Ivey dit qu’elle mettra fin à la participation de l’Alabama aux programmes fédéraux de chômage axés sur la pandémie le 19 juin. La décision signifie que l’État abandonnera le paiement hebdomadaire supplémentaire de 300 $ en prestations de chômage. Le gouverneur suit d’autres républicains, comme Henry McMaster de Caroline du Sud, qui ont annoncé un retrait anticipé des programmes fédéraux, affirmant qu’ils découragent certaines personnes de chercher un emploi et créent ainsi une pénurie de main-d’œuvre.

« Il n’y a pas de fermeture de l’industrie et les garderies fonctionnent sans restrictions », a déclaré Ivey dans un communiqué. «Les vaccins sont disponibles pour tous les adultes. L’Alabama donne au gouvernement fédéral notre avis de 30 jours qu’il est temps de retourner au travail.»

– Brian Lyman, Annonceur Montgomery

Quel niveau d’anticorps protègent contre le COVID? Ce n’est pas encore connu

Quinze mois après la fin de la pandémie dans la majeure partie du monde, les chercheurs tentent toujours de déterminer la quantité d’un type spécifique d’anticorps dont une personne a besoin pour éviter une maladie grave, une hospitalisation ou la mort. C’est quelque chose que les scientifiques du monde entier trouveraient extrêmement utile à mesure que davantage de vaccins et d’éventuels rappels sont créés. Ces informations permettraient de montrer rapidement si un vaccin était suffisamment efficace, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des essais longs et à grande échelle.

«Tout ce que vous avez à faire est de vacciner les gens avec un nouveau vaccin, de mesurer leurs anticorps et vous avez terminé», explique le biostatisticien Peter Gilbert. «Et vous pourriez le faire avec peut-être 400 personnes au lieu de 40 000.»

– Elizabeth Weise

Le ministère de l’Éducation financera le maintien en poste dans les collèges

Le Département de l’éducation débloquera 36 milliards de dollars aux collèges à l’échelle nationale pour aider les universités et les étudiants en difficulté pendant la pandémie. Les fonds font partie de l’American Rescue Plan, et la moitié du financement est destiné à aller directement aux étudiants.

En plus des subventions directes, le département a déclaré que les collèges peuvent utiliser l’argent pour retenir les étudiants ou aider à réinscrire ceux qui ont abandonné en raison de la pandémie. Les collèges pourraient également utiliser cet argent pour aider à vacciner les étudiants ou prévenir la propagation du coronavirus sur le campus. Les universités publiques et privées à but non lucratif peuvent utiliser une partie du financement pour compenser les coûts liés à la pandémie, tels que la perte de revenus, les dépenses liées à l’enseignement en ligne ou la formation du corps professoral et du personnel. Les collèges à but lucratif doivent affecter directement tout l’argent qu’ils reçoivent aux étudiants.

Les étudiants internationaux et les bénéficiaires du DACA exclus du financement d’urgence précédent sous l’ancien président Donald Trump sont inclus dans le programme, a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona.

Biden, 6 gouverneurs pour discuter de la reprise de la vaccination

Le président Joe Biden s’entretiendra mardi avec trois gouverneurs démocrates et trois républicains des moyens innovants de faire vacciner davantage de personnes. Biden rencontrera virtuellement les dirigeants de l’Ohio, de l’Utah, du Massachusetts, du Maine, du Minnesota et du Nouveau-Mexique pour partager les meilleures pratiques alors que l’administration progresse vers son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes d’ici le 4 juillet.

Plus de la moitié de tous les résidents du Massachusetts, du Maine et du Nouveau-Mexique ont obtenu au moins une photo, se classant parmi les 10 meilleurs États. L’Ohio et l’Utah sont dans la moitié inférieure des États pour les taux de vaccination.

– Maureen Groppe

Novavax prévoit de présenter prochainement des données américaines sur son vaccin

Novavax, la société de biotechnologie basée dans le Maryland dont le vaccin a bien performé lors d’essais cliniques au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, prévoit de publier des données sur son étude américaine « dans quelques semaines » mais ne sera pas prête à demander l’approbation réglementaire avant un certain temps. Le PDG Stanley Erck a déclaré à USA TODAY que Novavax a résolu les problèmes de production qui ont empêché l’entreprise de fabriquer le vaccin à grande échelle et qu’elle reste «sur la bonne voie» pour déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA.

Dans un rapport trimestriel publié lundi, Novavax a déclaré qu’il avait l’intention de demander cette autorisation ainsi que l’accord des agences de régulation européennes d’ici le troisième trimestre. La société a également revu à la baisse sa capacité prévue à 100 millions de doses par mois d’ici la fin septembre. Novavax a conclu un accord de production et de fabrication avec le Serum Institute of India et son vaccin est largement attendu dans les pays en développement.

Contribuant à cette chronique: Karen Weintraub, USA TODAY; The Associated Press