Les 11 meilleures boulangeries de Paris 2024 – Paris

La plupart des habitants vous diront que la meilleure boulangerie de Paris est celle la plus proche de chez eux. Les Parisiens ne voyagent pas vraiment à travers la ville pour des pâtisseries, mais cela ne veut certainement pas dire que vous ne pouvez pas le faire, surtout si votre cœur est fixé sur un croissant, un éclair ou une tranche de babka en particulier. Mais si vous n’êtes pas sûr de ce que vous voulez, commencez ici. Ce sont nos restaurants de quartier familiaux et nos chaînes animées préférés, ainsi qu’un ou deux grands noms du monde des desserts français.

LES PLACES

crédit photo : Wenkang Shan

Du Pain et Des Idées est une institution dans le quartier désormais branché du Canal, et il faut venir ici pour leurs « escargots », ou pâtisseries danoises en forme de moulinets. Choisissez parmi des fruits rouges, des pistaches ou quelque chose de saison, et assurez-vous également de prendre un peu de leur pain des amis : un pain copieux de forme rectangulaire, idéal pour déguster une soupe au déjeuner ou au dîner. Ils sont fermés le week-end, donc si vous vous présentez un samedi ou un dimanche, ne présumez pas que vous avez contourné la file d’attente comme par magie.

Cette boulangerie gérée par des femmes située dans les 9e et 10e arrondissements n’offre peut-être pas l’atmosphère Art déco que vous souhaitez pour votre grille, mais leur pain et leurs pâtisseries sont parmi les meilleurs de la ville, en particulier la babka et la brioche à la cannelle, qui sont d’autres plus traditionnelles. les institutions ne le font pas souvent. Allez-y après le petit-déjeuner mais avant le déjeuner (vers 10h30 c’est bien) et prenez un sandwich à la dinde sur un pain brioché et au moins un chou farci à la crème à 1 € avant de vous diriger vers le canal pour manger. Et oui, la ligne en vaut la peine.

crédit photo : Wenkang Shan

Vous ne trouverez pas de croissant dans cette ville sans gluten. Mais vous trouverez de délicieux pains aux noix et aux figues, des tartelettes de saison débordantes de crème de citron, de pomme ou de poire et d’autres pâtisseries sans blé. Et vous trouverez le meilleur dans cette charmante boulangerie de la rue Oberkampf. Venez prendre une collation rapide le matin avant de partir pour la journée, ou plus tard pour récupérer des glucides que vous pourrez apporter au Square Gardette voisin. Nous adorons leurs mini pains, ou « chambellines », et la focaccia à la farine de riz incroyablement légère et moelleuse avec des olives kalamata.

crédit photo : Wenkang Shan

Retrouvez dans ce concept shop les desserts d’exception des boulangers les plus célèbres de la ville, dont beaucoup détiennent le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France (MOF) : une distinction nationale décernée tous les quatre ans à des artisans de renom et souvent affichée dans les vitrines des magasins. Ce qui est disponible dans chacun des trois sites Fou change souvent, tout comme les chefs qui les préparent. Ainsi, même si nous ne pouvons rien recommander de spécifique, nous sommes convaincus que vous reviendrez au moins une fois avant la fin de votre voyage.

crédit photo : Wenkang Shan

Il est rare de trouver du babka dans les boulangeries françaises traditionnelles, ce qui rend les deux établissements de Babka Zana si spéciaux. Non seulement ils proposent des petits pains babkas individuels (plutôt que des tranches de pain), mais ils se déclinent également dans une variété de saveurs au-delà du chocolat traditionnel, comme la halva, la cannelle, la pistache, etc. À l’heure du déjeuner, ils vendent également des sandwichs challah prêts à l’emploi avec des garnitures comme du pastrami, du thon ou du sabich.

crédit photo : Wenkang Shan

Même si le chef devenu personnalité de la télévision derrière cette boutique est un nom connu en France, cette boulangerie-pâtisserie ressemble dans son esprit à un lieu de quartier. Passez déguster des pains de campagne et au moins un Equinox : une pâtisserie circulaire signature remplie de crème à la vanille bourbon, de caramel et de praliné spéculoos. Et quand c’est la saison, ne sautez pas le chausson aux pommes : la couche extérieure croustillante et confite et l’intérieur en purée fruitée établiront la norme pour toutes les pommes que vous mangerez à l’avenir.

crédit photo : Wenkang Shan

Cette boulangerie légendaire située dans l’une des plus jolies rues piétonnes de Paris est la plus ancienne pâtisserie de la ville : elle a été ouverte en 1730 par l’ancien pâtissier du roi Louis XV. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également inventé le baba au rhum. Si ce n’est pas votre truc, cette pâtisserie fabrique également une tonne d’autres produits de boulangerie traditionnels comme du flan, des éclairs et des financiers. Si vous êtes en ville à Noël, leurs biscuits épicés en forme d’étoile constituent d’excellents souvenirs à rapporter à la maison.

crédit photo : Wenkang Shan

Cette pâtisserie de l’équipe derrière Septime, Clamato et La Cave existe sur deux emplacements : l’emplacement d’origine dans le 11e et un autre Rive Gauche. Vous pouvez y aller si vous cherchez juste à prendre et à emporter, mais si vous espérez vous asseoir, dirigez-vous vers celui près de la Tour Eiffel : il y a une terrasse et un salon de thé avec des sièges appropriés (celui du Le 11e n’a qu’un rebord extérieur), ainsi que des collations salées plus copieuses. La tarte sucrée au sirop d’érable est un dessert signature des deux adresses, mais il y a toujours de nouvelles spécialités de saison à tester, comme un mont blanc à la ricotta et aux myrtilles ou une jolie pavlova au sumac avec des pêches pochées et du sirop de rose.

crédit photo : Wenkang Shan

Après les macarons, le chou, une pâte feuilletée fourrée à la crème, pourrait être la friandise la plus populaire à Paris. Cette chaîne compte 10 emplacements dans toute la ville et vend des choux dans une vaste gamme de saveurs, comme le citron, le caramel salé, le cheesecake à la framboise et des spécialités de saison comme la tarte tatin en automne. Son nom à tendance italienne vient de la vieille légende selon laquelle la reine Catherine de Médicis a fait venir un pionnier de la pâtisserie italienne pour perfectionner le chou à la crème en bouchées. Et même si vous pouvez effectivement en mettre un tout dans votre bouche, deux bouchées peuvent être préférables.

crédit photo : Wenkang Shan

La vitrine Bontemps à emporter est une excellente option si vous avez reçu une invitation à un dîner (achetez une boîte de sablés !), mais si vous recherchez un bon repas assis, rendez-vous au thé. salon à côté. Le déjeuner est servi entre midi et 14 heures et comprend des choses comme des sandwichs au thé et de grandes salades élaborées, et la collation (ou « gouter ») a lieu entre 15 heures et 17 heures. Si vous passez par là, commandez une part de gâteau ou certains de ces sablés signature, qui se déclinent dans des saveurs comme la banane choco et la crème de coco.

Cette boulangerie du Moyen-Orient rompt légèrement avec la tradition : les nids pâtisseries signature du propriétaire sont des « nids » de la taille d’une bouchée enveloppés dans du kadaïf et garnis de crème, et se déclinent dans des saveurs comme le chocolat classique, la noisette et le caramel salé. Mais surtout, ils mettent également en valeur les saveurs du Levant : cardamome, za’atar, halva, sumac, pistache iranienne, etc. Vous pouvez les manger debout sur place à l’intérieur du magasin, mais ils sont également parfaits si on vous a dit d’apporter un dessert à un pique-nique.