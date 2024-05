Les 11 célébrités les mieux habillées du Festival de Cannes 2024

Il y a toujours un look tendance à Cannes et cette année, c’était Yseult dans une version personnalisée du « New Look » de Christian Dior : une veste en sablier blanche cintrée avec une grande jupe noire, des gants en cuir féminins et un chapeau soucoupe en paille structuré.

La chanteuse pop et mannequin française de 29 ans joue dans « Megalopolis » de Francis Ford Coppola. Et au moment où il sortira en salles, elle sera déjà devenue un nom familier inattendu grâce au fait qu’elle soit l’une des CAnne est la mieux habillée.