Les 104 verges au sol et 2 touchés de Kobler, Sanders scoop-and-score soulève Forreston devant Dakota en quart de finale de classe 1A – Shaw Local

FORRESTON – Les Cardinals de Forreston n’ont pas brisé un jeu explosif lors de leur victoire 20-8 en quart de finale de classe 1A contre les Indians du Dakota samedi après-midi – leur gain le plus long était de 12 verges – mais ils sont restés fidèles à la même formule qui a fonctionné pour eux tout au long de la saison : marteler le football encore et encore.

L’approche au sol et à la livre menée par le porteur de ballon principal Johnny Kobler, combinée à une défense avare, a permis aux Cardinals de venger une défaite de 34-28 contre Dakota lors de la semaine 5. Rendre la victoire encore plus douce est le voyage ultérieur aux demi-finales de l’État.

“C’est génial”, a déclaré Kobler. “Grandir, voir ’14, ’16, ’18 aller jusqu’au bout [to state titles], et maintenant nous sommes assis ici juste à portée d’où ils étaient et essayons de remettre Forreston sur la carte en tant que meilleure équipe de l’état. C’est incroyable.”

Les Indiens (7-5) ont attiré le premier sang au milieu du deuxième quart, capitalisant sur un échappé de Forreston avec un touché de 42 verges. Le demi offensif du Dakota, Adrian Arellano, a effectué un tour de piste sur la ligne de touche droite et a pris l’avantage pour le score de 13 verges. Après une course de Reid Wales pour la conversion de deux points, les Indiens avaient une avance de 8-0 avec 6:12 à jouer dans la demie.

Forreston (8-4) a répondu sur la prochaine possession avec un touché qui lui est propre. À partir de leur propre 45, les Cardinals ont parcouru 55 verges sur le terrain, couronnant le trajet avec une course de touché de 5 verges de Kobler.

Johnny Kobler (25 ans) de Forreston court pour un gain au cours de la première moitié du quart de finale de l’État 1A de samedi contre Dakota. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Après qu’un gardien du quart-arrière de Brock Smith ait échoué lors de la tentative de conversion de deux points, Forreston a mené 8-6 avec 1:10 à jouer dans la demie.

“J’ai l’impression que c’était très nécessaire parce que cela a ramené tout notre élan”, a déclaré le porteur de ballon junior de Forreston Kaleb Sanders à propos de la course de touché de Kobler. “Nous sommes sortis en deuxième mi-temps avec ce échappé récupéré pour un touché, et si ce n’était pas pour cela, nous aurions tous eu la tête baissée et nous n’aurions pas été là où nous en étions.”

Dakota a maintenu son avance de 8-6 jusqu’à la mi-temps.

Une erreur massive des Indiens au début du troisième quart s’est avérée être le tournant du match. Un lancer errant vers la gauche a flotté trop loin derrière le porteur de ballon et est tombé dans l’herbe. De là, c’était un chemin facile vers la zone des buts, car Sanders a récupéré le échappé dans le champ arrière du Dakota, puis a couru environ 35 mètres sur la ligne de touche droite pour un touché de Forreston. Cela a donné aux Cardinals une avance de 14-8 avec 10:34 à faire dans le troisième, et avec le vent dans les voiles, ils n’ont jamais regardé en arrière.

“Celui-là est quelque chose dont nous avions vraiment besoin parce que nous étions un peu déprimés, mais une fois que cela s’est produit, nous nous sommes dit:” Allons-y. Nous y allons », a déclaré Kobler à propos du touché de retour échappé de Sanders. “Et nous étions prêts à partir.”

“Cela a gardé l’énergie de tout le monde, et cela ne nous a pas permis de nous arrêter”, a déclaré Sanders. “Ensuite, nous sommes revenus en défense et les avons à nouveau fermés comme si nous essayions de faire tout le match.”

Kaleb Sanders (22 ans) de Forreston se bat pour des verges contre Dakota lors des séries éliminatoires 1A le samedi 12 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Dakota a menacé de reprendre la tête à la fin du troisième quart, parcourant 53 verges pour passer en position de buteur. Mais une paire de défenseurs de Forreston a arrêté un balayage de mouche d’Arellano sans gain sur le quatrième et le but du 9, préservant l’avance d’un score.

“Je pense que c’était énorme, car s’ils marquaient ça, ils auraient pu nous prendre la tête et finir par gagner le match”, a déclaré Sanders à propos du quatrième arrêt.

La défense des Cardinals s’est encore une fois imposée au milieu du quatrième quart-temps, forçant un revirement sur les bas à 39.

Après avoir commencé le jeu avec un script lourd, Forreston n’a pas ressenti le besoin de s’écarter de son approche, se tournant une fois de plus vers son porteur de ballon senior de 6 pieds 3 pouces et 240 livres pour saler le match. Kobler a couru pour des gains de 7, 10 et 11 verges sur l’avant-dernière possession des Cardinals avant de marquer un touché de 1 verge pour donner à son équipe une avance de 20-8 avec 3:44 à jouer.

“C’était incroyable. À ce moment-là, c’était essentiellement scellé et terminé », a déclaré Kobler. “Nous devions simplement nous assurer qu’ils ne marquaient pas à nouveau et qu’ils ne nous laissaient pas prendre le coup d’envoi, car les équipes spéciales ont été notre faiblesse toute l’année.”

“J’étais si heureux. Je sautais de haut en bas, le cherchais », a déclaré Sanders. “Et c’était juste excitant de me voir venir derrière lui et de le pousser dans la zone des buts.”

L’entraîneur de Forreston Keynon Janicke (à l’extrême gauche) et le reste de la ligne de touche du Cardinal réagissent pour jouer dans les dernières secondes de leur victoire 20-8 contre Dakota lors d’une demi-finale d’État 1A samedi après-midi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Avec ses chances de gagner qui s’estompent rapidement, Dakota est allé fréquemment dans les airs et a réussi à rendre les choses intéressantes dans les dernières minutes. Une pénalité de maintien a anéanti ce qui aurait été environ un achèvement de 40 verges de Kaidyn Niedermeier à Tug Dornink, mais pour compenser cela, Niedermeier a frappé Arellano sur un écran de retour pour un gain de 33 verges sur les quatrième et 28, se déplaçant la balle au Forreston 35.

Les Indiens ont atteint la ligne des 10 verges sur une interférence de passe défensive quelques jeux plus tard – avec moins de deux minutes à faire – mais c’est tout le métrage que la défense de Forreston concéderait.

Sur le quatrième et le but du 11, Niedermeier a lancé un lancer désespéré en double couverture près du pylône avant gauche, mais le demi défensif senior Payton Encheff a eu une perle dessus, sautant la voie avec le bras tendu et scellant le jeu avec une énorme passe rompre.

Kobler a couru 21 fois pour 104 verges et deux touchés. Sanders s’est précipité sur 20 mètres pour aller avec le touché de scoop et de score.

Arellano s’est précipité pour 52 verges et un touché, et a capté deux passes pour 41 verges. Niedermeier a réussi 55 verges et s’est précipité pour 50 autres pour Dakota.