Les 100 premiers jours désastreux de pouvoir de Keir Starmer montrent qu’il est accro aux mêmes vices que Blair, écrit DAN HODGES

Il y a de nombreuses années, je parlais à quelqu’un qui revenait tout juste d’une réception au Downing Street de Tony Blair. ‘Comment était-ce?’ J’ai demandé. Ils ont ri. « Comme toujours. Il est arrivé, a fait le tour de la pièce, a repéré l’homme le plus riche et s’est dirigé droit vers lui.

Avance rapide jusqu’en 2024. Nous avons un autre Premier ministre travailliste au n°10. Et encore une fois, il se dirige vers l’homme le plus riche de la pièce.

Ou, dans le cas de Taylor Swift, la femme la plus riche. Ce matin, nos journaux et bulletins d’information sont remplis de révélations selon lesquelles Sir Keir a bénéficié d’une audience privée avec la pop star après son concert à Wembley le 20 août.

Des sources ont révélé que Sir Keir et son épouse Victoria (photo) avaient obtenu une audience privée avec Taylor Swift le 20 août – après avoir reçu des billets et l’hospitalité de son label.

Selon le numéro 10, la réunion n’était qu’une autre de ces heureuses coïncidences qui ont défini les cent premiers jours du mandat de Starmer. Oui, a confirmé une source, Swift et son entourage avaient été transportés à Wembley par une escorte policière à lumière bleue. Et oui, la chef de cabinet de Starmer, Sue Gray, avait été en contact avec la mère de Swift dans les jours précédant le concert pour discuter de son transport.

Mais, a insisté l’assistant assiégé, il n’y avait aucun lien entre cela et l’audience privée. Et la décision de fournir une escorte à lumière bleue était uniquement « une question opérationnelle pour Scotland Yard ».

Aujourd’hui, évidemment, les n°10 prennent à nouveau le peuple britannique pour des imbéciles. Il est évident que la police n’a pas pris la décision, car si elle l’avait fait, Gray n’aurait pas eu besoin d’intervenir. Oui, cela souligne encore davantage l’épouvantable mauvaise gestion politique au sein de Downing Street qu’un autre scandale de copinage et de cadeaux ait pu s’éterniser pendant des jours. Et oui, cela souligne encore davantage l’hypocrisie de Starmer, après avoir passé des années à marteler les conservateurs pour leur propre sordide et à s’engager – de manière risible – à nettoyer la situation.

Mais les gens oublient un point plus fondamental. Lorsque le Premier ministre a été élu, il a promis « un gouvernement de service ». Et comme l’a montré le scandale Swiftgate, Keir Starmer n’est que trop heureux de bénéficier d’un service porte-à-porte exceptionnel à lumière bleue. Tant que tu es riche.

Taylor Swift se produit lors de la tournée Eras au stade de Wembley en août

Prenez la débâcle P&O. Il y a une semaine, le gouvernement a publié son projet de loi sur le droit au travail. Une partie de cette législation comprenait une clause visant à combler la lacune qui permettait à P&O de licencier sans préavis 800 marins britanniques qualifiés et de les remplacer par des travailleurs intérimaires à prix réduit.

Pour marquer cette décision – qui a bénéficié du soutien de tous les partis – le secrétaire aux Transports Lou Haigh et la vice-Première ministre Angela Rayner ont publié une déclaration qui disait : « Le limogeage massif par P&O Ferries était un scandale national qui ne peut plus jamais se reproduire. Ces mesures garantiront que ce ne sera pas le cas. Une déclaration d’ailleurs qui avait été formellement signée par le n°10.

Mais ensuite, le propriétaire de P&O, Sultan Ahmed bin Sulayem, a décroché le téléphone. Sulayem a une valeur nette estimée à 7,5 milliards de dollars. Et il n’était pas content. Il devait assister au grand sommet sur l’investissement de Keir Starmer. Mais c’était désormais terminé.

À ce moment-là, Downing Street a rapidement jeté Haigh et Rayner sous un bus. Ou un ferry transmanche. Les commentaires ne reflètent pas le point de vue du gouvernement. Il s’agissait des « opinions personnelles » de Haigh et Rayner, a expliqué le Premier ministre. Sulayem a dûment remis ses jouets plaqués or dans son landau et a assisté à la conférence.

Certaines personnes ont tenté de décrire toute la saga comme un exemple de la façon dont Keir Starmer est une sorte de crypto-communiste. Mais c’est le contraire qui est vrai. Comme son prédécesseur Tony Blair, depuis qu’il est devenu leader travailliste, il n’a pas encore rencontré de riche dirigeant d’entreprise qui ne lui fasse pas immédiatement toucher son toupet.

Regardez le Seigneur Alli Farrago. Alors que Starmer était enterré sous une avalanche de costumes, de lunettes, de chaussures plates et de robes, la réplique du numéro 10 restait la même. « Lord Alli est un ami. Il n’a rien demandé en retour.

Le propriétaire de P&O, Sultan Ahmed bin Sulayem, dont la valeur nette est estimée à 7,5 milliards de dollars.

Mais c’est étrange. Parce que Lord Alli était, nous a-t-on dit, également l’ami de Blair. Et l’ami de Peter Mandelson.

Alors, quel était le lien ? Est-ce qu’ils ont tous fréquenté le même pub ensemble ? On se retrouve pour faire quelques musculations au gymnase ? Vous croisez-vous autour des fruits et légumes chez Tesco ?

Non, Lord Alli est riche. Et si vous êtes riche, vous pouvez trouver le moyen de vous insérer dans l’orbite du Premier ministre. Travail. Tory. Cela ne fait pas vraiment de différence.

« Aha ! » Certains critiques de Starmer se sont exclamés cette semaine : « Et Elon Musk ? Le gouvernement ne l’a pas invité au sommet sur l’investissement parce qu’il a prononcé des propos blessants à propos de Starmer sur X (anciennement Twitter) !’ Mais Musk n’a pas prononcé de mots blessants. Ce qu’il a dit en réalité, c’est « Guerre civile [in the UK] est inévitable.

Mis à part le caractère incendiaire de ces commentaires étant donné leur proximité avec les émeutes, aucun gouvernement, quel que soit son parti, ne pourrait sérieusement inviter à un sommet destiné à attirer des entreprises au Royaume-Uni quelqu’un qui, à tout moment, pourrait commencer à parler du Royaume-Uni au bord de la faillite. devenir la nouvelle Somalie.

Mais regardez ce que les ministres ont fait ensuite. Ils se sont précipités sur les ondes pour expliquer qu’il ne s’agissait pas d’une offense, et si Musk souhaitait présenter un plan d’investissement concret, il serait accueilli à bras ouverts.

Pour être juste envers Keir Starmer, il n’a jamais caché à quel point il trouve séduisant de côtoyer les riches et les puissants. « Davos ou Westminster ? » lui a-t-on demandé en janvier 2003. « Davos », a-t-il répondu. « Westminster est trop contraint. C’est fermé.

Starmer affirmerait que son engouement pour la richesse est né d’une nécessité politique. Il faut montrer que son parti a dépassé les excès du corbynisme. Et pour garantir les investissements vitaux nécessaires au bénéfice du peuple britannique.

Mais le problème est que ce n’est plus là que se trouvent les Britanniques. Comme l’a montré le référendum sur le Brexit, ils en ont assez des tiraillements sur le toupet. Ils en ont assez de se voir dire par de riches dirigeants d’entreprises ce qui est dans leur meilleur intérêt.

Ils ont vu un défilé d’hommes d’affaires et de célébrités faire la queue pour leur dire : « Votez pour le maintien, sinon ». Et la réponse a été : « Non merci. Nous ne dansons plus sur votre rythme.

Alors que Starmer était enterré sous une avalanche de costumes, de lunettes, de chaussures plates et de robes, la réplique du numéro 10 restait la même. « Lord Alli (photo) est un ami. Il n’a rien demandé en retour.

Justement. La Grande-Bretagne a besoin de créateurs de richesse. Il lui faut des entrepreneurs. Mais il lui faut autre chose. Il a besoin d’un gouvernement qui défendra également les travailleurs et travailleuses ordinaires. Et dites au sultan Ahmed bin Sulayem : « Si vous êtes prêt à traiter vos travailleurs avec dignité et respect et à leur payer un salaire décent pour une journée de travail décente, vous êtes le bienvenu ici. Nous vous déroulerons le tapis rouge. Faites autant de bénéfices que possible. Mais si ce n’est pas le cas, alors voilà la porte.

C’est la vraie politique du moment. Expliquer aux grandes entreprises que nous voyons à travers elles maintenant. Que l’époque où ils pouvaient blanchir leur réputation avec un tweet pro-Trans ou une brochure brillante sur la durabilité environnementale, tout en clouant leurs employés au mur, est révolue.

Keir Starmer n’est pas le premier Premier ministre à succomber à l’attrait de la célébrité, de la richesse et du pouvoir. Et il ne sera pas le dernier.

Mais il a été élu sur la promesse d’être différent.

Les premiers centaines de jours de Sir Keir ont été marqués par une dépendance aux vices mêmes qui ont miné ses prédécesseurs. Et il doit s’en débarrasser.