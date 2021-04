Myra Gutin, première historienne et professeure émérite à la Rider University Par rapport aux premières dames précédentes, elle a pris un départ rapide. Ce n’est pas le premier rodéo de Jill Biden; elle sait vraiment ce qui se passe à la Maison Blanche parce qu’elle occupait un siège au premier rang pour le rôle de première dame.

Elle a établi un programme de fond qui lui est propre (éducation, recherche sur le cancer, soutien aux familles des militaires), elle a un tout premier (pour une première dame) un emploi rémunéré à l’extérieur et elle a le talent de la famille Biden pour se connecter avec des gens ordinaires.

Elle a dû renoncer à certaines tâches traditionnelles de FLOTUS, telles que l'organisation du rouleau aux œufs de Pâques de la Maison Blanche au milieu de la pandémie, mais elle a laissé à son porte-parole le soin d'annoncer l'annulation. De même, son représentant a géré les annonces concernant le chien de sauvetage turbulent des Bidens, Major, qui a été impliqué dans plusieurs incidents de pincement et doit suivre une formation comportementale hors site.





(Haut) La Première dame Jill Biden s'est assise avec Kelly Clarkson pour sa première grande interview télévisée, menée dans la East Room de la Maison Blanche. (En bas) VIDÉO: Pour sa première interview, Biden a expliqué comment elle voyait son rôle de première dame, tout en étant compatissante envers Clarkson pour les misères du divorce et comment y survivre.

Pendant ce temps, entre son enseignement de Zoom, Biden a coché les éléments les plus sérieux et les plus discrets de sa liste de choses à faire: Elle s’est envolée pour visiter les écoles du New Hampshire et de l’Alabama; des bases et des installations militaires dans l’État de Washington et à Arlington, en Virginie; un centre de traitement du cancer à Richmond; et Delano, en Californie, berceau historique du syndicat United Farm Workers co-fondé par César Chávez, l’icône américano-mexicaine dont le buste orne désormais le bureau ovale.

Au cours d’un voyage de trois jours la semaine dernière, Biden a visité un centre de santé communautaire à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour voir un site de distribution de vaccins. Là, elle a rencontré une femme se préparant à un coup qui a avoué qu’elle avait un peu peur.

« Voulez-vous que je vienne à vos côtés? » Biden a demandé, selon le rapport de la piscine. «Je ne peux pas regarder non plus. Regardez-moi. Ça ne fait pas mal. Vraiment. C’est surtout dans ta tête.

Malgré la pandémie, les masques et la distanciation, Biden se révèle chaleureuse et accessible, et son équipe s’est assurée de promouvoir son penchant pour les farces et les surprises loufoques, son amour des chiens de la famille, sa facilité dans les messages vidéo de vacances avec le président. , et sa relation étroite avec leurs deux enfants survivants et leurs sept petits-enfants.

Elle n’a pas encore dansé avec Jimmy Fallon à la télévision (comme l’a fait Michelle Obama), mais elle a compati avec Kelly Clarkson dans son émission sur les misères du divorce et comment y survivre. Biden n’est pas la première FLOTUS divorcée mais elle est la première à en parler ouvertement à la télévision.

« Par rapport aux premières dames précédentes, elle a pris un départ rapide », déclare Myra Gutin, première historienne et professeure émérite à la Rider University du New Jersey. « Ce n’est pas le premier rodéo de Jill Biden; elle sait vraiment ce qui se passe à la Maison Blanche parce qu’elle avait un siège au premier rang pour le rôle de la première dame. »

Gutin dit que Biden a gagné de la bonne volonté dès le départ parce qu’elle est si différente de son prédécesseur immédiat, la cool et insaisissable Melania Trump, qui vivait toujours à New York à ce stade de la présidence de son mari.

Compte tenu des restrictions de COVID, Biden a été plus disponible que Trump ne l’a jamais été avant la pandémie, parlant de son programme FLOTUS lors de plusieurs apparitions virtuelles et aidant à vendre le plan de sauvetage américain de l’administration lors de la visite en personne «Help is Here».

Elle n’a pas reçu une énorme attention médiatique de la même manière que certains de ses prédécesseurs, dont Melania Trump, Michelle Obama, Hillary Clinton et Laura Bush. Une grande partie de ce que Biden a dit et fait n’a pas été controversée, et elle a eu peu de bancs difficiles à naviguer en termes de race, de féminisme ou d’origine immigrée.

Et jusqu’à présent, personne n’a attiré l’attention sur elle, pas même les trolls des médias sociaux qui ont affirmé qu’une paire de collants à motifs qu’elle portait après son retour à Washington d’une visite en Californie était en quelque sorte scandaleuse. (Ils ne l’étaient pas.)

«Sa chaleur, sa présence fonctionnent très positivement», dit Gutin. « Elle s’est vraiment engagée, elle a fait un certain nombre d’événements et bien sûr qu’elle enseigne. Ces choses ont agi pour l’aider à créer une atmosphère très positive. »

Certains historiens pensent que Biden est en train de construire un rôle qui transcende les origines antiques du travail de première dame, un rôle qui a le potentiel de transformer la façon dont les Américains le pensent.

«À bien des égards, la fonction première d’une première dame, selon la façon dont le président décide de profiter de cette ressource incroyable, est de sensibiliser le public, et cela convient particulièrement aux femmes et aux enseignants», déclare MaryAnne Borrelli, professeure. au Connecticut College à New London, Connecticut, et auteur de «The Politics of the President’s Wife».

Borrelli considère les 100 premiers jours de Biden comme le reflet de son passage en tant que deuxième dame, en tant que militante enthousiaste et en tant qu’épouse d’un sénateur américain pendant plus de trois décennies.

« C’est pour ça que ça semble authentique, il y a une cohérence dans sa performance », dit Borrelli. « C’est une auto-présentation profondément réfléchie et réfléchie. Je m’attends donc à voir la même croissance, la même réflexion et la même réflexion. »

Biden ne sera pas la même femme le 20 janvier 2022, qu’elle était le 20 janvier 2021, mais elle sera reconnaissable, prédit Borrelli.

«Elle apprend et elle continuera à apprendre et à s’améliorer, et là où elle n’est pas très bonne, elle trouvera des moyens de s’améliorer encore, car c’est ce que font les enseignants», dit-elle. « Elle ira avec ses forces, les utilisera soigneusement et bien. »

Le choix de Biden de l’émission bouillonnante de Clarkson pour sa première interview télévisée en solo depuis l’inauguration était intelligent, dit Gutin. Biden a parlé de son premier mariage et de son divorce, essayant de donner de l’espoir à Clarkson au sujet de ses problèmes de divorce en cours.

Gutin dit qu’Eleanor Roosevelt a peut-être été la dernière première dame à donner des conseils et elle l’a fait dans ses colonnes de journaux à partir de 85 ans.

« (Biden) agissait en tant que maman, elle était très gentille et encourageante et je pense que les gens répondent à ce message », dit Gutin. « Cela semblait être une réponse terre-à-terre, naturelle et humaine à un problème et je suis sûr que beaucoup de femmes ont pu s’y identifier. »

(En haut) Les enseignants prennent des photos de leur classe pendant que Jill Biden visite la Shortlidge Academy à Wilmington, Delaware. (En bas) La Première dame Jill Biden prend la parole lors d'un discours radio en direct à la Nation Navajo au Window Rock Navajo Tribal Park & ​​Veterans Memorial à Window Rock, Arizona.

Le rôle de FLOTUS a évidemment changé en deux siècles et continuera de le faire (bien qu’aucun futur FLOTUS n’obtienne un chèque de paie; c’est interdit par les lois anti-népotisme, dit Borrelli).

La pandémie a déjà mis le kibosh sur certaines fonctions traditionnelles de première dame, comme le Egg Roll, qui a été annulé pour la deuxième année consécutive, ou co-organisant le dîner en cravate noire à la Maison Blanche pour la National Governors Association (cette année , le président s’est adressé virtuellement aux gouverneurs).

Nicole Hemmer, chercheuse à l’Université Columbia avec le projet d’histoire orale de la présidence Obama, auteur de plusieurs livres et animatrice de plusieurs podcasts, a fait valoir dans un récent article d’opinion pour CNN que tout allait bien.

« Si le poste doit rester, il doit refléter les valeurs d’égalité et d’autonomie qui ont émergé longtemps après le travail de première dame », a écrit Hemmer.

« Que (Biden) ait pu se créer un espace qui n’est pas circonscrit par le rôle de son mari est une étape importante, qui a le potentiel de transformer la façon dont les Américains voient le bureau. »

