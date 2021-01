Le président élu Joe Biden entrera mercredi à la Maison Blanche pour faire face à une série de crises, du COVID-19 aux tensions nationales entourant la justice raciale.

Biden a déjà commencé à déployer ses plans pour les affronter.

Au cours des dernières semaines, Biden a exposé plusieurs choses qu’il souhaitait faire au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Les propositions comprennent la lutte contre la pandémie, l’inversion des politiques d’immigration mises en place sous le président Donald Trump et la réforme de la justice pénale.

Jeudi, Biden a présenté un paquet de secours contre le COVID-19 qu’il espère voir passer par le Congrès dans les semaines qui suivront son entrée en fonction.

Le plan de 1,9 billion de dollars comprend 20 milliards de dollars pour un programme national de vaccination, 1 400 dollars de chèques de relance et une augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure. Biden s’est également engagé à fournir 100 millions de doses du vaccin au cours des 100 premiers jours de son administration.

« Ce sera l’un des efforts opérationnels les plus difficiles que nous ayons jamais entrepris en tant que nation », a déclaré jeudi Biden à propos de la distribution des vaccins. «Nous devrons déplacer le ciel et la terre pour faire vacciner plus de gens, créer plus d’endroits où ils pourront se faire vacciner, mobiliser davantage d’équipes médicales pour se faire vacciner dans les bras des gens.»

Dans le cadre de sa réponse à la pandémie, Biden a également déclaré qu’il souhaitait commencer à rouvrir les écoles dans les 100 premiers jours de son administration. Son programme de secours propose 130 milliards de dollars pour aider les écoles à rouvrir en toute sécurité.

Biden a également déclaré que dans le délai de 100 jours, il appellerait également à ce que les masques soient obligatoires dans des endroits «où il le peut en vertu de la loi», comme dans les bâtiments fédéraux, les avions et les bus.

Voici quelques-uns des problèmes que Biden a dit vouloir résoudre au cours de ses 100 premiers jours en fonction:

Économie et taxes

Biden a déclaré que son plan de secours COVID-19 aidera à «stimuler l’économie», avec l’aide de 1 400 chèques de relance.

Biden a promis le premier jour qu’il le fera porter l’impôt sur les sociétés à 28%. Actuellement, le taux d’imposition est de 21%, qui a été fixé dans le cadre du plan fiscal 2017 de Trump.

Biden a également déclaré qu’il introduirait un nouveau plan fiscal, qui décrit également l’augmentation de l’impôt sur les sociétés. Dans le cadre de son plan fiscal, personne qui gagne moins de 400000 dollars ne verra ses impôts augmenter, a promis Biden à plusieurs reprises lors de la campagne électorale. On ne sait pas quand ce plan sera présenté.

Changement climatique

Au cours de son mandat, Trump a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris de 2015, qui se concentre sur des objectifs visant à aider à atténuer le changement climatique.

Le premier jour de son administration, Biden prévoit de rejoindre l’accord.

Biden a déclaré que dans les 100 premiers jours de son administration, il souhaitait organiser un sommet mondial sur le climat pour « engager directement les dirigeants des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre du monde pour les persuader de rejoindre les États-Unis pour rendre plus ambitieux engagements nationaux, au-delà des engagements qu’ils ont déjà pris. »

Il s’est également engagé dès son premier jour en fonction à prendre des mesures qui exigeraient «des limites agressives de pollution par le méthane pour les opérations pétrolières et gazières nouvelles et existantes». Il a déclaré que l’objectif était de développer «de nouvelles normes rigoureuses d’économie de carburant visant à garantir que 100% des nouvelles ventes de véhicules légers et moyens seront zéro émission et des améliorations annuelles pour les véhicules lourds».

Immigration

Trump a adopté une approche intransigeante de l’immigration qui a conduit à plusieurs politiques controversées, notamment une politique de séparation des familles le long de la frontière américano-mexicaine, qui a depuis été interrompue mais se poursuit dans des cas isolés.

Biden a déclaré qu’il commencerait à annuler de nombreuses politiques d’immigration de l’administration Trump dès le premier jour.

Biden a précédemment déclaré qu’il publierait un décret le premier jour de sa présidence pour créer un groupe de travail fédéral pour réunir les enfants avec leurs parents séparés à la frontière. En décembre, 628 parents séparés de leurs enfants à la frontière sont toujours portés disparus.

Trump a également été critiqué sur les conditions de vie des migrants à la frontière, a décrété une interdiction de voyager pour la plupart des pays à majorité musulmane et réduit le nombre de réfugiés autorisés à se réinstaller aux États-Unis.

Biden a déclaré le premier jour qu’il enverrait un projet de loi au Congrès pour fournir une voie d’accès à la citoyenneté pour les 11 millions de sans-papiers aux États-Unis, et qu’il révoquerait également l’interdiction de voyager.

Dans les 100 premiers jours de son administration, Biden a déclaré qu’il arrêterait la construction du mur frontalier à la frontière américano-mexicaine en supprimant des fonds.

Politiques relatives aux personnes LGBTQ

Biden a promis l’année dernière qu’au cours des 100 premiers jours de son administration, il ferait pression pour adopter la loi sur l’égalité, qui vise à étendre les protections fédérales dans les domaines du logement, de l’éducation, du crédit et des services aux membres de la communauté LGBTQ.

«Pour aider à réaliser notre vision de l’égalité, je ferai de la promulgation de la loi sur l’égalité une priorité législative au cours de mes 100 premiers jours – une priorité à laquelle Donald Trump s’oppose», a déclaré Biden en octobre. «C’est essentiel pour garantir qu’aucun futur président ne pourra plus jamais faire reculer les droits civils et les protections des personnes LGBTQ +, y compris en matière de logement.

Justice raciale

Dans un contexte national de racisme systémique, Biden a promis de faire de la justice raciale et des réformes de la justice pénale un élément clé de son administration.

Au cours de ses 100 premiers jours, a déclaré Biden, il s’est engagé à créer une commission nationale de surveillance de la police.

L’année dernière, des manifestations ont été déclenchées dans tout le pays et même dans le monde entier après la mort de George Floyd, un homme noir du Minnesota tué en garde à vue. Depuis lors, des appels ont été lancés pour une réforme de la police.

« J’ai longtemps cru que nous avions besoin d’une véritable police communautaire. Et nous avons besoin que chaque service de police du pays entreprenne un examen complet de leur recrutement, de leur formation et de leurs pratiques de désescalade », a déclaré Biden dans un discours l’été dernier. « Et le gouvernement fédéral devrait leur donner les outils et les ressources dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les réformes. »