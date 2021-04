Dans sa première allocution à une session conjointe du Congrès, marquant ses 100 premiers jours en fonction, Le président Biden a annoncé son objectif pour les États-Unis de «gagner le 21e siècle». Il a parlé d’un pays qui avait «plongé dans un abîme d’autocratie et d’insurrection, de pandémie et de douleur», mais qui était déjà sur la voie du renouveau et de l’élévation. Biden a vanté ses propositions ambitieuses impliquant une législation de plusieurs milliards de dollars qui réorganiserait considérablement l’économie américaine grâce à des investissements dans les emplois, les infrastructures et un filet de sécurité sociale beaucoup plus profond. «Nous devons montrer non seulement que nous sommes de retour, mais que nous sommes là pour rester», a-t-il déclaré.