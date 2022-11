Les 10 villes les plus accessibles pour les personnes handicapées

“Les offices de tourisme ne font toujours pas les progrès nécessaires pour supprimer les barrières physiques et éthiques afin de garantir que les villes soient véritablement accessibles à tous. Les dispositions d’accessibilité pour les personnes handicapées restent une réflexion après coup pour l’industrie du voyage et du tourisme”, a déclaré Casey.

Valable 500 un collectif mondial d’entreprises de 500 PDG et de leurs entreprises, a répertorié les 10 villes les plus accessibles au monde sur la base d’une enquête auprès de 3 500 touristes handicapés dans cinq territoires : le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, les États-Unis et l’Australie.

Trois villes américaines figuraient sur la liste : Las Vegas, New York et Orlando.

Selon l’enquête, depuis que le Strip de Las Vegas a été construit et en grande partie rénové après l’adoption de l’Americans with Disabilities Act de 1990, la plupart des hôtels et des lieux de la ville sont presque entièrement conformes à l’ADA.

La ville de New York a également été mise en avant en raison de la quantité d’informations disponibles pour les personnes handicapées qui envisagent de se rendre dans la Big Apple.

Le guide officiel de la ville de New York a une page d’accessibilité qui comprend une base de données consultable avec la possibilité de filtrer pour différentes catégories. Il comprend des attractions touristiques, des musées, des galeries, des hôtels, etc.

Là où New York ne s’en sort pas bien, c’est à quel point le système de métro est accessible ou non dans la ville. Actuellement, seulement environ 29 % des 472 stations de métro de la ville sont accessibles dans une certaine mesure, selon Valuable 500.

Orlando, en Floride, a été la dernière ville américaine à figurer sur la liste. Elle est souvent classée comme l’une des villes les plus accessibles des États-Unis, en partie grâce aux 12 parcs à thème qui habitent Orlando.

Six sont gérés par Walt Disney World, trois par Universal Orlando Resort et trois par SeaWorld et tous proposent des hébergements non seulement pour les personnes à mobilité réduite, mais également pour les visiteurs ayant des handicaps visuels, auditifs, cognitifs et sensoriels.

