Les 10 villes américaines où le loyer a le plus augmenté au cours de la dernière année—Non. 1 n’est pas New York ou San Francisco – NBC New York

Dans l’ensemble des États-Unis, les prix des loyers ont augmenté en moyenne de 5,5 % au cours de la dernière année. Mais dans certaines villes, ils ont augmenté beaucoup plus.

Dans l’enclave chic des Hamptons à Amagansett, New York, le loyer a bondi de 63% pour les 12 mois se terminant en mai 2023 – la plus forte augmentation parmi les 1 865 villes examiné par la société de technologie financière SmartAsset.

Viennent ensuite les villes où les locataires ont connu des augmentations de prix de 20 % ou plus. Bon nombre de ces endroits sont également des marchés immobiliers en effervescence où les augmentations de loyer ont suivi la hausse des prix des maisons au cours des dernières années.

Voici un aperçu des 10 villes où les loyers ont le plus augmenté :

Avec des coûts de location mensuels moyens de 43 370 $, Amagansett a les prix de location les plus chers aux États-Unis, selon les données de SmartAsset. Cela reflète en grande partie la nature exclusive de la petite ville d’East Hampton, où les manoirs en bord de mer se vendent régulièrement pour des dizaines de millions de dollars.

Il abrite de nombreuses célébrités, dont Alec Baldwin et Sarah Jessica Parker. Une maison appartenant à Parker a récemment été répertoriée comme location d’été pour 95 000 $.

Oxford, une ville universitaire du Mississippi, occupe la deuxième place du classement, où les prix moyens des loyers ont grimpé de 37 %. Cependant, Oxford n’est pas un point chaud de célébrités comme Amagansett ; il a un loyer moyen relativement bas de 1 660 $, en mai 2023. Sa récente flambée des prix des loyers fait suite à la hausse constante des prix des maisons, qui ont augmenté de près d’un tiers au cours des trois dernières années.

En troisième position se trouve Orinda, en Californie, une banlieue riche près de San Francisco, qui possède déjà l’un des marchés locatifs les plus chers du pays.

La liste comprend également des villes de Floride, qui ont vu un afflux d’Américains lorsque la pandémie s’est propagée en 2020. En conséquence, il y a moins de maisons disponibles qu’il n’y en avait en 2019, ce qui a entraîné une hausse des prix des maisons dans de nombreuses villes de Floride. À leur tour, les prix des loyers ont également augmenté régulièrement pendant cette période.

L’étude de SmartAsset a comparé les données de mai 2022 avec les données de mai 2023 en utilisant l’indice des loyers observés de Zillow pour tous les types de maisons comprenant jusqu’à cinq pièces.

