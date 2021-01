Cela fait une décennie que nous avons goûté pour la première fois Bob’s Burgers.

Et pendant ce temps passé avec la famille Belcher à la suite de leurs débuts sur Fox le 9 janvier 2011, nous sommes tombés amoureux de Bob et de sa progéniture, en grande partie grâce au travail vocal vraiment exquis de la série de l’émission. des habitués. Avec H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz, Eugene Mirman, Kristen Schaal et Larry Murphy enregistrant régulièrement ensemble en tant que propriétaire du restaurant, Bob, épouse Linda, les enfants Tina, Gene, Louise et le client dévoué Teddy, respectivement, ils ont prouvé que la norme de l’industrie d’enregistrement séparément n’est pas toujours la meilleure. Ce spectacle s’envole sur une chimie gagnante capable uniquement de jouer en face de l’autre.

Et cela double lorsque la série fait venir des stars invitées pour peupler sa communauté balnéaire charmante (et toujours sans nom). Au fil des ans, les Belchers se sont croisés avec d’innombrables personnages, dont beaucoup incarnés par des célébrités dont on reconnaîtrait la voix n’importe où. Alors que certains sont devenus pratiquement eux-mêmes des habitués de la série, comme Sarah Silverman (comme Ollie) et Jenny Slate (comme Tammy), certains nous ont donné faim de plus.