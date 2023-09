Les 10 principaux donateurs conservateurs depuis que Rishi Sunak est devenu Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une nouvelle analyse de L’indépendant révèle que le Premier ministre est obligé de compter sur un bassin de donateurs de plus en plus restreint, alors que le soutien aux conservateurs s’amenuise et que les sondages d’opinion montrent que le parti est sur le point d’être éliminé lors des prochaines élections.

Les 10 super-riches bailleurs de fonds ont donné une somme totale de 10,6 millions de livres sterling aux conservateurs depuis que M. Sunak est devenu Premier ministre – ce qui représente 83 pour cent des 12,7 millions de livres sterling reçus des particuliers depuis qu’il a pris les rênes.

Ce chiffre était bien inférieur sous ses prédécesseurs Boris Johnson, Theresa May et David Cameron – et suggère que le parti devient plus « fortement dépendant » d’un petit groupe de partisans sous M. Sunak que sous d’autres premiers ministres conservateurs récents.

Le milliardaire d’origine égyptienne Mohamed Mansour, ancien ministre du gouvernement d’Hosni Moubarak, est le plus grand soutien de l’ère Sunak. Le magnat du commerce de détail basé au Royaume-Uni a déclaré avoir donné 5 millions de livres sterling en mai parce que le Premier ministre « comprend comment la croissance est générée ».

Parmi les autres donateurs figurant sur la liste des 10 principaux donateurs de l’ère Sunak figurent des partisans conservateurs de longue date tels que Lubov Chernukhin – épouse de l’ancien oligarque russe Vladimir Chernukhin – qui a donné 136 000 £. Son avocat a insisté sur le fait que ses dons « n’ont jamais été entachés par le Kremlin ou toute autre influence ».

Voici les principaux donateurs conservateurs depuis que Rishi Sunak est devenu Premier ministre

5 millions de livres sterling – Mohamed Mansour

Le milliardaire d’origine égyptienne – ancien ministre du gouvernement Hosni Moubarak – est président du géant de la vente au détail et de l’investissement Mansour Group. Le magnat basé au Royaume-Uni a déclaré qu’il avait fait cet énorme don parce que M. Sunak « comprend comment la croissance est générée ».

2,5 millions de livres sterling – Graham Edwards

M. Edwards possède l’une des plus grandes sociétés immobilières privées de Grande-Bretagne, Telereal Trillium. Il a déclaré en juin qu’il avait fait tant de dons depuis l’arrivée au pouvoir de M. Sunak parce que le Premier ministre était quelqu’un qui pouvait « faire avancer les choses » et garderait les « idéologies dangereuses » du Parti travailliste hors du pouvoir.

2 millions de livres sterling – Amit Lohia

Surnommé le « Prince du polyester », cet homme d’origine indienne de 48 ans est le directeur non exécutif d’Indorama Ventures Ltd – un important producteur de polyester. Son porte-parole a déclaré que ce don, le premier aux conservateurs, avait été fait à titre personnel.

336 000 £ – Richard Harpin

Donateur conservateur régulier, le directeur général du géant de l’assurance HomeServe a personnellement donné plus de 2 millions de livres sterling au parti depuis 2008. La société de M. Harpin a été condamnée à une amende de 30 millions de livres sterling en 2014 pour vente abusive d’assurance.

250 000 £ – Malcolm Healey

Le milliardaire est propriétaire de la société mère de Wren Kitchens, West Retail Group, et a donné personnellement plus de 3 millions de livres sterling au parti depuis 2017. Wren Kitchens a été critiqué pour avoir réclamé des millions de livres sterling d’argent de congé de Covid, malgré l’enregistrement d’un bénéfice de 75,3 millions de livres sterling. .

163 000 £ – Christopher Wood

Le professeur Wood est directeur de Medannex et de plusieurs autres sociétés biopharmaceutiques. Autre donateur conservateur fidèle, il a personnellement donné plus d’un million de livres sterling aux conservateurs depuis 2014, selon les archives de la Commission électorale.

136 000 £ – Lubov Tchernukhine

L’ancien banquier est marié à l’ancien oligarque russe Vladimir Chernukhin. Elle a donné plus de 2,4 millions de livres sterling aux conservateurs depuis 2012. Elle aurait payé 45 000 £ pour une partie de tennis avec Boris Johnson. Son avocat avait précédemment déclaré à la BBC que ses dons au parti « n’avaient jamais été entachés par le Kremlin ou toute autre influence ».

125 000 £ – Selva Pankaj

M. Pankaj a fondé le Regent Group, qui s’intéresse à l’éducation, à la formation et à la gestion des investissements et qui dirige le Regent College de Londres. Il a personnellement donné plus de 600 000 £ aux conservateurs.

100 000 £ – Alasdair Locke

Le magnat de l’énergie est le fondateur de Motor Fuel Group, le plus grand propriétaire de stations-service au Royaume-Uni. M. Locke a personnellement fait don de près d’un million de livres sterling au parti. Il insiste sur le fait qu’il n’a « jamais cherché à influencer ou à façonner la politique ».

83 000 £ – Michael Hintze

Le financier australo-britannique basé au Royaume-Uni est le fondateur du géant de la gestion d’actifs CQS. M. Hintze a donné plus de 4,5 millions de livres sterling aux conservateurs depuis 2001. Il a obtenu la pairie sous Boris Johnson en 2022.