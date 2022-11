Les 10 principaux déclencheurs d’anxiété courants que vous devez connaître

Se sentir stressé ou anxieux est tout à fait normal, surtout dans certaines situations comme faire une présentation ou rencontrer de nouvelles personnes. Cependant, un inquiétude intense et persistante indique un trouble anxieux, qui peut entraver votre capacité à fonctionner pendant les activités quotidiennes.

Les déclencheurs d’anxiété sont des stimuli qui font apparaître vos symptômes d’anxiété. Par exemple, si vous craignez d’être rejeté, votre anxiété peut être déclenchée lorsqu’un ami cesse de répondre à vos SMS. Identifier et accepter vos déclencheurs vous permettra de développer des techniques d’adaptation spécifiques qui vous aideront à gérer votre anxiété tout en faisant des choses qui vous rendent anxieux.

Lisez la suite pour en savoir plus sur déclencheurs d’anxiété courants et comment les identifier. Et rappelez-vous, trouver un bon contact en personne ou thérapeute en ligne peut vous aider à gérer votre anxiété persistante.

Déclencheurs courants d’anxiété

L’anxiété est différente pour tout le monde, donc vos déclencheurs seront uniques pour vous. Cette liste n’est pas exhaustive, mais voici quelques déclencheurs d’anxiété courants et techniques d’adaptation possibles.

1. Être dans des situations sociales

Trouble d’anxiété sociale, également appelée phobie sociale, implique des sentiments de gêne et de crainte d’être jugé dans des situations sociales. Vous remarquerez peut-être des mains moites, des rythmes cardiaques rapides et d’autres symptômes d’anxiété à la seule pensée d’assister à une fête.

Selon le Clinique de Cleveland, les personnes atteintes de trouble d’anxiété sociale peuvent éviter complètement les situations sociales. Si vous rencontrez ce déclencheur, il peut être utile de vous assurer d’amener un ami ou un membre de la famille qui peut vous mettre à l’aise. Commencez par aller à des rassemblements plus petits et progressez vers des événements plus importants.

2. Prendre certains médicaments

L’anxiété induite par une substance peut être causée par la prise ou l’arrêt certains médicaments, y compris les stéroïdes, les stimulants et les décongestionnants. Ces médicaments peuvent affecter la chimie de votre cerveau et provoquer des pensées anxieuses. Si vous soupçonnez qu’un nouveau médicament cause de l’anxiété, vous voudrez peut-être parler à votre médecin d’alternatives.

Olena Ruban/Getty Images



3. Boire trop de caféine

En plus des médicaments sur ordonnance et en vente libre, la caféine est un stimulant courant qui peut entraîner une augmentation de l’anxiété. Bien que la caféine soit inoffensive pour de nombreuses personnes, elle est finalement humeur changeante et peut aggraver les symptômes d’anxiété. Si vous soupçonnez que la caféine est un déclencheur, envisagez de vous sevrer des aliments et des boissons comme les sodas, le café contenant de la caféine et le chocolat.

4. Ne pas dormir suffisamment

Le manque de sommeil, surtout graves troubles du sommeil comme l’insomnie, peut être le signe d’un trouble anxieux. Si vous vous inquiétez des événements du lendemain ou si vous êtes stressé par une interaction sociale qui s’est produite aujourd’hui, vous risquez de vous tourner et de vous retourner jusqu’à toute heure.

L’anxiété nocturne peut en fait affecter votre sommeil à mouvements oculaires rapides. Cela tourne anxiété et sommeil dans un cercle vicieux. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes anxieux, puis vous vous réveillez fatigué et anxieux parce que vous n’avez pas bien dormi. Si vous pensez que le manque de sommeil est un déclencheur de votre anxiété, envisagez de changer votre routine de sommeil. Éliminez la lumière et le bruit de votre environnement de sommeil et évitez la caféine et l’alcool juste avant de vous coucher. UN thé de nuit peut aussi aider.

5. Être dans un espace encombré ou désordonné

Parfois, le désordre extérieur peut déclencher un stress interne. Vous pouvez être submergé par le nombre de tâches en suspens dans votre vie lorsque vous regardez autour de vous et que vous voyez de la vaisselle sale ou des piles de courrier. Désintérêt pour le nettoyage peut également être un symptôme de dépression, qui est souvent liée à l’anxiété. Si vous soupçonnez qu’une maison en désordre déclenche votre anxiété, créez une courte liste de tâches à accomplir chaque jour. Il peut également être utile de faire appel à une aide ménagère extérieure pour soulager votre stress lié à la propreté.

6. Être stressé

Le stress est généralement défini comme une réaction à un source externe, comme la perte d’un emploi ou une relation difficile à la maison. Le stress passe généralement lorsque sa cause disparaît. Au contraire, l’anxiété est générée en interne et ne passe pas toujours lorsqu’un facteur de stress externe prend fin. Bien que les deux phénomènes soient souvent liés, ils ne se produisent pas toujours simultanément. Cela étant dit, une augmentation du stress peut exacerber votre anxiété.

Si le stress est un déclencheur d’anxiété pour vous, envisagez des moyens de limiter les sources externes de stress. Éliminez les obligations inutiles de votre calendrier, mettez vos factures en paiement automatique et informez votre patron lorsque vous avez besoin d’aide au travail. Et, aussi simple que cela puisse paraître, des techniques de respiration et des mécanismes d’adaptation similaires peuvent parfois aider à atténuer l’anxiété causée par le stress à court terme.

7. Connaître des difficultés financières

L’argent est une autre cause fréquente d’anxiété chez de nombreuses personnes. 77% des américains se disent inquiets de leur situation financière. La dette peut sembler débilitante et de nombreuses personnes vivent d’un chèque de paie à l’autre. Si vous éprouvez de l’anxiété à cause de problèmes d’argent, il peut être utile d’agir. Explorez les options de consolidation de dettes et consultez les applications de budgétisation qui vous aident à gérer votre argent. Une consultation auprès d’un conseiller financier peut également aider – certains offriront une première rencontre gratuite.

Ziga Plahutar/Getty Images



8. Être en conflit

La peur du conflit peut être liée au trouble d’anxiété sociale. Qu’il s’agisse d’un conflit au travail ou de disputes à la maison, être dans un état de frustration peut souvent déclencher des pensées et des sentiments anxieux. Parler à un thérapeute peut vous aider à gérer ce déclencheur autour de personnes que vous ne pouvez pas retirer de votre vie.

9. Vivre des transitions majeures dans la vie

Déménager, divorcer et changer de carrière sont parmi les événements les plus stressants de la vie, selon un étude 2020. Près de la moitié de tous les répondants à l’étude ont déclaré que déménager était l’événement de vie le plus stressant qu’ils aient vécu, tandis que 33 % des personnes interrogées ont déclaré que se marier était leur expérience la plus stressante. Les événements majeurs de la vie peuvent certainement déclencher à la fois du stress et de l’anxiété.

Si vous savez que les transitions déclenchent de l’anxiété, commencez à planifier les étapes pour terminer la transition (appelez les déménageurs pour obtenir des devis, achetez des boîtes, réservez le ménage) à l’avance dans la mesure du possible. Bien que l’anxiété puisse geler les gens, créer et cocher des actions peut vous aider à vous sentir plus en contrôle.

10. Tomber dans un « discours intérieur négatif »

Si vous souffrez déjà d’anxiété, le fait de vous rabaisser peut exacerber les symptômes. La thérapie cognitive peut vous aider à développer des moyens plus sains de gérer vos erreurs et à apprendre à interrompre les schémas de pensée négatifs.

Comment pouvez-vous identifier et gérer vos déclencheurs d’anxiété?

Il y a beaucoup de mythes sur l’anxiété, y compris que c’est inventé ou la même chose que d’être timide. En fait, l’anxiété ne se contente pas de disparaître, mais vous pouvez apprendre à gérer vos déclencheurs. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre dès aujourd’hui pour identifier vos déclencheurs d’anxiété et commencer à les gérer.

Travailler avec un thérapeute : L’un des meilleurs moyens d’identifier les déclencheurs est de demander à un professionnel de la santé mentale objectif de vous parler de vos antécédents d’anxiété. Un thérapeute peut vous aider à réfléchir à des situations passées où vous vous êtes senti déclenché. L’identification d’un modèle vous permettra de mieux prédire ce qui causera de l’anxiété à l’avenir. Votre thérapeute peut également travailler avec vous pour développer un discours intérieur positif.

L’un des meilleurs moyens d’identifier les déclencheurs est de demander à un professionnel de la santé mentale objectif de vous parler de vos antécédents d’anxiété. Un thérapeute peut vous aider à réfléchir à des situations passées où vous vous êtes senti déclenché. L’identification d’un modèle vous permettra de mieux prédire ce qui causera de l’anxiété à l’avenir. Votre thérapeute peut également travailler avec vous pour développer un discours intérieur positif. Tenir un journal: Le suivi de votre propre parcours au jour le jour vous permet d’identifier les déclencheurs en temps réel et de suivre les schémas. L’écriture crée également un endroit où vous pouvez émouvoir en toute sécurité lorsque vous vous sentez paniqué. Revenir sur les entrées passées peut être très instructif.

Le suivi de votre propre parcours au jour le jour vous permet d’identifier les déclencheurs en temps réel et de suivre les schémas. L’écriture crée également un endroit où vous pouvez émouvoir en toute sécurité lorsque vous vous sentez paniqué. Revenir sur les entrées passées peut être très instructif. Fixer des limites : Une fois que vous avez établi quels sont vos déclencheurs, fixez des limites saines en gardant vos déclencheurs à l’esprit. Si vous savez que les situations sociales causent de l’anxiété, par exemple, vous pouvez commencer à dire non aux événements dont vous savez qu’ils ne vous amuseront pas. Si vous savez que les voyages sont un déclencheur d’anxiété, vous pouvez vous réserver une chambre d’hôtel séparée lors de votre prochaine escapade entre amis.

: Une fois que vous avez établi quels sont vos déclencheurs, fixez des limites saines en gardant vos déclencheurs à l’esprit. Si vous savez que les situations sociales causent de l’anxiété, par exemple, vous pouvez commencer à dire non aux événements dont vous savez qu’ils ne vous amuseront pas. Si vous savez que les voyages sont un déclencheur d’anxiété, vous pouvez vous réserver une chambre d’hôtel séparée lors de votre prochaine escapade entre amis. Formez-vous : En savoir plus sur un trouble anxieux peut également vous aider à le gérer et à éviter les déclencheurs les plus courants. Bien que vous ne puissiez pas penser à sortir de l’anxiété, vous pouvez apprendre des trucs et astuces sur ce qui a fonctionné pour d’autres personnes en termes de réduction des symptômes.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.