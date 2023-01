Les 10 principales tendances économiques de 2023 expliquées en graphiques

Le Dr Prannoy Roy discute des 10 meilleures prévisions économiques pour 2023 avec Ruchir Sharma, fondateur de Breakout Capital et président de Rockefeller International. Selon M. Sharma, l’inflation cette année devrait rester plus rigide et à mesure que le monde ralentit, l’Inde le fera aussi. Il prédit également que la dépréciation de la roupie devrait ralentir car le dollar a atteint un sommet par rapport à la plupart des principales devises.

Voici le top 10 des tendances expliquées en graphiques :

Tendance 1 : La longue mouture