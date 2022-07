Les 10 premiers États avec les offres d’emploi les plus éloignées: nouvelle recherche

Le marché du travail à distance a explosé au cours des deux dernières années – et la révolution du travail flexible ne semble pas perdre de son élan de si tôt.

Aux États-Unis, 69 % des personnes travaillent soit entièrement à distance, soit de manière hybride, selon le dernier rapport du Future Forum. Rapport d’impulsionqui a interrogé plus de 10 000 travailleurs du savoir aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni en mai.

Des recherches récentes de Échellesun site de carrière pour les emplois qui paient 100 000 $ ou plus, prévoit que 25 % de tous les emplois professionnels en Amérique du Nord seront entièrement à distance d’ici la fin de 2022.

La question est : où sont tous ces emplois à distance ? Aux États-Unis, certains États sont plus propices au travail à distance que d’autres – c’est du moins selon un nouveau rapport de Coresignal, une entreprise qui collecte des données pour l’intelligence d’investissement, la génération de prospects et la prévision des tendances, entre autres objectifs.

Coresignal a analysé plus de 40 millions d’offres d’emploi en Amérique du Nord et en Europe publiées en ligne entre 2020 et 2022 pour déterminer quels États et pays offraient les opportunités d’emploi les plus éloignées.

La Californie est en tête de liste, suivie du Texas et de New York. Voici la liste complète des États qui avaient la part la plus élevée d’emplois à distance en 2021 et qui devraient avoir un nombre élevé d’opportunités d’emploi à distance jusqu’en 2022 :

Californie Texas New York New Jersey Floride Illinois Caroline du Nord Arizona Colorado Washington

Coresignal note que la part la plus élevée d’emplois à distance au cours des deux dernières années a été dans l’industrie technologique et est généralement proposée par de très grandes entreprises (plus de 1 000 employés) ou de très petites entreprises (celles comptant de 50 à 200 employés).

L’une des raisons d’expliquer la liste est la “répartition des entreprises technologiques entre ces régions”, note le rapport. La Californie est toujours le cœur de l’industrie technologique, cependant, de nombreuses entreprises de la Silicon Valley ont commencé à se délocaliser dans les États du sud pour échapper aux taxes et réglementations élevées de la Californie.

Oracle et Tesla ne sont que deux des entreprises technologiques qui ont récemment déménagé leur siège social de la Californie au Texas. D’autres sociétés dont le siège est au Texas comprennent Dell et Hewlett Packard Enterprise.

En conséquence, ajoute le rapport, “il est possible que le Texas puisse vaincre la Californie [in remote job opportunities] dans un avenir prévisible.”

