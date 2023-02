Les 10 premières choses à faire avec le Galaxy S23 Ultra !

Ceux qui ont précommandé le Galaxy S23 Ultra auront bientôt leur nouvel appareil Samsung brillant en route, donc afin de vous préparer à cette éventualité, nous sommes ici pour vous présenter le 10 premières choses à faire.

Dans cette vidéo, nous passons en revue les recommandations de Droid Life pour configurer un nouvel appareil et l’ajuster à votre guise. Nous passons en revue la sécurité, la personnalisation de la maison, les personnalisations de l’écran de verrouillage, les ajustements de la barre d’état, les notifications et Ne pas déranger, les sons de l’appareil, et bien d’autres choses encore. Si vous recherchez des informations sur le S Pen, ce sera dans une autre vidéo.

Prenez votre pop-corn, votre Galaxy S23 Ultra (si vous voyagez dans le temps) et profitez-en.

10 premières choses à faire