3. Une nuit noire

«Au début de ma carrière à la radio, il y avait cet artiste. Et il avait la chanson n ° 1 sur les charts R&B à l’époque. Il est venu et a fait une interview sur mon émission de radio et il m’a invité à dîner. Alors je dis, « Ouais », « révéla Wendy. Cependant, la nuit prit rapidement un tour. « Il voulait aller se changer pour sa propre fête. Quand nous sommes allés à son hôtel, il m’a invité dans sa chambre et j’y suis allé. Il va dans la salle de bain pour faire n’importe quoi. Quand il sort, il n’a, comme, rien. Une paire de boxeurs. Et je me dis: « OK, que va-t-il se passer? » Mon idiot derrière, au lieu de me lever et de sortir, je suis comme, OK, je vais voir jusqu’où ça va aller. Je ne veux pas avoir de relations sexuelles. Je ne veux pas d’être impliqué avec un artiste. Il a fini par se pousser sur moi, et il m’a violée. Et je suis parti après ça, je suis rentré chez moi et j’ai frotté ma peau, j’ai pleuré. C’était ça. Je ne l’ai jamais dit à personne. . «

Quand un producteur lui a demandé pourquoi elle n’avait jamais nommé son agresseur, Wendy a répondu: « C’est mon histoire à raconter. Je sais que je peux dire son nom, mais, vous savez quoi, je vais le laisser respirer. Parce que il était une merveille unique. Dieu merci, je ne suis pas mort ou malade, vous savez? Si quoi que ce soit, cela m’a rendu plus concentré et déterminé à avancer dans ma vie. «