Les 10 plus grands défis d’Apple, de l’IA à la législation antitrust : QuickTake – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Apple Inc., l’entreprise technologique la plus valorisée au monde, subit une pression croissante sur de nombreux fronts.

La demande pour l’iPhone ne fait que reprendre après une période de stagnation, et les marques chinoises concurrentes ont commencé à gagner du terrain. Le modèle économique d’Apple est attaqué par les régulateurs des deux côtés de l’Atlantique. Et trouver la « prochaine grande nouveauté » s’est avéré difficile : Apple a abandonné un projet automobile très attendu plus tôt cette année.

Le fabricant de l’iPhone a également du mal à rattraper son retard en matière d’intelligence artificielle. Bien que l’entreprise se prépare à déployer une nouvelle suite d’outils appelée Apple Intelligence, ce logiciel n’était pas prêt à être inclus dans les téléphones qui viennent de sortir dans les magasins. Ses pairs technologiques, quant à eux, ont déjà intégré des fonctionnalités d’IA dans leurs logiciels et leurs appareils.

Voici les défis auxquels Apple est confronté dans le monde :

1. Sortir d’une crise des smartphones

La dernière gamme d’iPhone d’Apple vient d’être mise en vente vendredi, et cela représente un test majeur pour l’entreprise : si les fonctionnalités d’IA encore en développement peuvent inciter les consommateurs à mettre à niveau leurs téléphones.

De l’extérieur, le téléphone n’est pas très différent de ses prédécesseurs. Le changement le plus visible est un bouton de contrôle de l’appareil photo qui vous permet de prendre des photos et des vidéos, mais l’apparence de base de l’iPhone 16 ressemble à celle des modèles datant de l’iPhone 12.

Et cela a contribué à un problème plus vaste : les consommateurs n’ont pas mis à jour leurs téléphones aussi souvent qu’avant, et Apple n’a aucune raison infaillible pour les inciter à changer leurs habitudes. Cela a contribué à l’une des plus longues baisses de ventes de l’entreprise depuis des décennies. Les revenus ont diminué au cours de cinq des sept derniers trimestres et, même si une reprise est en cours, elle est relativement modérée.

L’espoir est que l’intelligence artificielle d’Apple incite les consommateurs à mettre à jour leur appareil, mais le logiciel ne sera pas disponible avant octobre. Et même à ce moment-là, il s’agira d’une version bêta, généralement réservée aux utilisateurs les plus aventureux.

2. Prouver sa valeur en IA

Depuis que ChatGPT d’OpenAI a explosé dans la conscience publique en 2022, les entreprises technologiques se sont précipitées pour ajouter davantage de fonctionnalités en utilisant l’intelligence artificielle générative – la technologie qui peut créer du texte, des images et des vidéos élaborés à partir d’invites simples.

Apple a brillé par son absence dans cette frénésie, suscitant des inquiétudes quant à son retard dans un nouveau domaine vital. Puis, en juin, l’entreprise a fait sensation avec le lancement d’Apple Intelligence, une technologie qu’elle a décrite comme « l’IA pour le reste d’entre nous ». Cette technologie permet de résumer du texte, de créer des images originales et promet de récupérer les données les plus pertinentes. Le lancement comprend également une version remaniée de Siri, l’assistant numérique autrefois pionnier de l’entreprise.

Apple s’associe également à OpenAI pour intégrer ChatGPT dans son logiciel. Mais la plupart de ces fonctionnalités n’arriveront pas avant plusieurs mois, ce qui signifie que la grande chance pour Apple de prouver qu’elle peut être un acteur majeur de l’IA n’arrivera pas avant l’année prochaine.

3. Poursuite antitrust aux États-Unis

Le ministère américain de la Justice et 16 procureurs généraux ont déposé plainte en mars contre Apple, l’accusant d’avoir imposé des limitations logicielles et matérielles qui compliquent la tâche des concurrents et empêchent les consommateurs de changer de téléphone. La plainte met en avant cinq exemples de technologies dans lesquelles Apple réprime la concurrence : les super applications, les applications de jeux en streaming dans le cloud, les applications de messagerie, les montres connectées et les portefeuilles numériques.

Il convient de noter qu’Apple s’attaque déjà à certains de ces problèmes. L’entreprise a ajouté la prise en charge des services de jeux en ligne et adopte la norme de messagerie multiplateforme RCS. Apple soutient que le procès est « erroné sur le plan des faits et de la loi » et s’est engagé à « se défendre vigoureusement contre celui-ci ». Mais la bataille juridique devrait durer des années.

4. Pression de l’Union européenne

La loi sur les marchés numériques de la région est entrée en vigueur début mars, ce qui constitue une nouvelle menace pour le « jardin clos » de l’entreprise, cet écosystème qui encourage les utilisateurs à acheter d’autres produits et services Apple. Dans le cadre de ces changements, les clients peuvent pour la première fois télécharger des logiciels en dehors de l’App Store, un processus connu sous le nom de chargement latéral. Les utilisateurs peuvent également utiliser des systèmes de paiement alternatifs et choisir plus facilement un nouveau navigateur Web par défaut, ce qui répond à deux griefs fréquents des développeurs et des régulateurs.

Apple s’oppose depuis longtemps à ces changements, arguant qu’ils nuiraient à l’expérience utilisateur et à la sécurité de ses logiciels. L’entreprise a accepté de prendre une commission plus faible sur les achats effectués sur l’App Store, mais a tout de même ajouté des frais supplémentaires qui ont suscité l’indignation des développeurs. Le plus grand danger pour Apple est l’éclatement d’un modèle économique qui génère des dizaines de milliards de dollars par an.

Par ailleurs, le 4 mars, l’UE a infligé une amende de 1,8 milliard d’euros (2 milliards de dollars) à Apple à la suite d’une enquête sur des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait entravé ses concurrents dans le domaine du streaming musical, notamment Spotify Technology SA. Apple a également perdu récemment un procès concernant une facture fiscale irlandaise de 14,4 milliards de dollars.

5. Ralentissement de la Chine

Depuis l’année dernière, Apple est confrontée à un ralentissement économique en Chine, et le problème ne se résout pas. Les ventes dans ce pays ont chuté de 6,5 % à 14,7 milliards de dollars au dernier trimestre, ce qui est inférieur aux 15,3 milliards de dollars prévus par Wall Street. Apple a attribué une grande partie de cette baisse à l’impact d’un dollar fort et a déclaré que l’activité sous-jacente en Chine était en fait plus saine qu’auparavant.

Les marques chinoises comme Vivo ont néanmoins gagné du terrain. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est que les restrictions sur l’utilisation de technologies étrangères dans les bureaux du gouvernement chinois se sont multipliées au cours de l’année écoulée. Alors que les tensions géopolitiques avec les États-Unis s’intensifient, la dépendance d’Apple envers le pays, à la fois comme marché et comme centre de production, semble plus risquée.

6. Trouver la prochaine grande nouveauté

Les investisseurs ont été ravis après que Bloomberg a annoncé en février qu’Apple mettait un terme à son projet automobile. Après tout, cela signifiait que l’entreprise ne dépensait plus des milliards de dollars dans un projet à long terme.

Mais la disparition de la voiture laisse finalement Apple sans gros profit à l’horizon. Même s’il était difficile de construire un véhicule électrique, Apple aurait pu facturer 100 000 dollars pour un tel produit. Même si les marges bénéficiaires auraient probablement été au mieux très minces, Apple pourrait avoir besoin d’une augmentation des ventes en ce moment. Le chiffre d’affaires a diminué de 3 % au cours du dernier exercice, la pire baisse de l’entreprise depuis 2016.

L’abandon de la voiture soulève également des inquiétudes quant à la prudence de la part d’Apple, qui préfère ne pas s’aventurer sans crainte dans de nouveaux segments. De plus, l’entreprise a récemment abandonné un projet interne visant à concevoir et à développer ses propres écrans de montres connectées.

Il reste néanmoins quelques options. Apple a déjà exploré la possibilité de se lancer dans la robotique personnelle. L’entreprise a affecté plusieurs centaines de personnes à la conception d’un appareil domestique de table qui combine un écran de type iPad avec un membre robotisé.

7. Le statut de niche de Vision Pro

Apple a effectivement fait son entrée dans une nouvelle catégorie de produits en 2024, celle de la réalité mixte, un domaine que l’entreprise appelle « informatique spatiale ». Le casque Vision Pro, lancé le 2 février, a impressionné les critiques et attiré les premiers utilisateurs. Mais il reste un produit à 3 500 dollars dont la raison d’être n’est pas évidente. Les lunettes sont trop lourdes pour être portées pendant de longues périodes, et de nombreux développeurs de logiciels ont hésité à créer des applications dédiées pour elles.

L’idée originale du PDG Tim Cook était de vendre une paire de lunettes de réalité augmentée légères que les utilisateurs pourraient porter toute la journée. La technologie pour un tel appareil n’était pas encore prête, donc Apple a dû faire un compromis en proposant un casque plus volumineux qui associe la réalité augmentée à la réalité virtuelle.

Le défi consistera désormais à rendre le Vision Pro plus léger et moins cher, afin qu’il se rapproche davantage de ce que le consommateur moyen pourrait acheter. Mais ce processus prendra des années. En attendant, Apple pourrait tenter quelque chose de moins ambitieux : il envisage de développer des lunettes intelligentes, un appareil non AR qui ressemblerait aux lunettes Ray-Ban populaires vendues par Meta Platforms Inc., propriétaire de Facebook.

8. Le retour de l’iPad

Apple s’efforce de redonner envie aux consommateurs de s’intéresser aux tablettes, après que l’intérêt pour cette catégorie ait diminué. Les ventes globales de ces appareils ont chuté l’année dernière à leur plus bas niveau depuis 2011, selon le cabinet d’études IDC. Ce n’est pas seulement un problème pour Apple, bien sûr, mais l’entreprise est le principal vendeur de tablettes, représentant environ 40 % des expéditions.

Certains consommateurs se sont tournés vers des téléphones plus grands ou sont simplement revenus aux ordinateurs portables, mais le fait qu’Apple n’ait pas sorti un seul nouveau modèle d’iPad au cours de la dernière année civile n’a pas aidé. Il n’y a jamais eu une telle sécheresse depuis que Steve Jobs a dévoilé l’appareil pour la première fois en 2010.

La bonne nouvelle est qu’Apple vient de renouveler sa gamme d’iPad avec de nouvelles versions. Une refonte en mai a notamment inclus le premier iPad Pro redessiné depuis 2018. Le nouveau modèle est plus fin, comprend un écran Ultra Retina XDR plus net avec technologie OLED et dispose d’une puce M4 plus rapide capable de gérer les tâches d’IA.

Les mises à jour tant attendues ont été récompensées par les derniers résultats d’Apple. La société basée à Cupertino, en Californie, a déclaré un chiffre d’affaires de 7,16 milliards de dollars provenant des tablettes au cours du dernier trimestre, en hausse de 24%. Ce chiffre est supérieur aux 6,6 milliards de dollars estimés.

9. Bataille juridique autour des montres connectées

Dans un geste rare, Apple a dû cesser de vendre des versions de sa montre avec un capteur d’oxygène dans le sang au début de l’année – résultat d’un combat juridique avec le fabricant d’appareils médicaux Masimo Corp. Les montres sont un élément central de la division wearables, maison et accessoires de l’entreprise, une activité qui a généré plus de 10 % du chiffre d’affaires l’année dernière, soit près de 40 milliards de dollars.

Bien qu’Apple ait pu désactiver cette fonction et remettre ses montres sur le marché, il s’agissait d’un revers juridique embarrassant pour une entreprise qui en subit rarement. Et il ne semble pas qu’une résolution soit à venir bientôt. Lorsque l’entreprise a dévoilé sa dernière gamme de montres en septembre, la capacité d’oxygène sanguin n’avait pas été restaurée.

10. Fuite des talents

Le turnover est monnaie courante chez Apple, et l’entreprise dispose d’un vivier de managers de haut niveau. Mais le fabricant de l’iPhone a perdu certains de ses dirigeants les plus éminents au cours de l’année écoulée, notamment au sein de son équipe de conception. Parmi eux figurent Bart Andre, le designer industriel senior le plus ancien de l’entreprise et l’un des plus grands détenteurs de brevets Apple, ainsi que Duncan Kerr, un autre vétéran de cette équipe. Les designers de renom Colin Burns, Shota Aoyagi et Peter Russell-Clarke ont également quitté l’entreprise vers la fin de l’année dernière.

Après des années de départs, l’équipe autrefois dirigée par le légendaire Jony Ive, un groupe qui a contribué à définir l’esthétique d’Apple, a presque entièrement disparu. Le successeur d’Ive à la tête du département, Evans Hankey, est parti l’année dernière.

Luca Maestri, directeur financier de longue date d’Apple, va également démissionner. Dans ce cas, il pourra compter sur un adjoint chevronné, Kevan Parekh, prêt à assumer ce rôle.

–Avec l’aide de Debby Wu.

